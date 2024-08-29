FC 25'ten Galatasaray RAMS Park ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu görüntüleri paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör EA Sports geçen ay yaptığı duyuru ile FC 25 oyunu için Galatasaray ve Fenerbahçe ile özel iş birliği anlaşmasına vardığını açıklamıştı. Oyunda iki kulübe özel içerikler ve etkinliklerin yanı sıra Galatasaray’ın RAMS Park stadyumu ve Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu yer alacak.

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EA Sports bugün yayınladığı iki farklı video ile RAMS Park ve Ülker Stadyumu’nun oyun içi görüntülerini paylaştı. İki stadın da oyuna gerçekçi bir şekilde aktarıldığını görüyoruz.

Galatasaray RAMS Park Stadyumu

Fenerbahçe Ülker Stadyumu

FC 25 ne zaman çıkacak?

EA Sports FC 25, 27 Eylül'de Xbox, PlayStation, PC ve Nintendo Switch için yayınlanacak. EA Play aboneleri ve oyunun Ultimate Edition sürümünü satın alan kullanıcılar 7 gün erken erişim hakkı sayesinde 20 Eylül'den itibaren oynayabilecek.

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FC 25'ten GS ve FB'nin stadyum görüntüleri paylaşıldı