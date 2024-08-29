FC 25'ten Galatasaray RAMS Park ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu görüntüleri paylaşıldı

EA Sports bugün yayınladığı iki farklı video ile RAMS Park ve Ülker Stadyumu’nun oyun içi görüntülerini paylaştı. İki stadın da oyuna gerçekçi bir şekilde aktarıldığını görüyoruz.
Galatasaray RAMS Park Stadyumu
Fenerbahçe Ülker Stadyumu
FC 25 ne zaman çıkacak?
EA Sports FC 25, 27 Eylül'de Xbox, PlayStation, PC ve Nintendo Switch için yayınlanacak. EA Play aboneleri ve oyunun Ultimate Edition sürümünü satın alan kullanıcılar 7 gün erken erişim hakkı sayesinde 20 Eylül'den itibaren oynayabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.