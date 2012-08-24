Samsung, 16MP'lik Galaxy S III'e benzer özelliklerde bir akıllı kamera hazırlıyor olabilir

Samsung birkaç ay önce "Galaxy Camera" ismini tescillemişti. O dönemde Android işletim sistemli bir kameranın piyasaya sürüleceği bildirilmiş, ancak şimdiye kadar bu kamerayla alakalı herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Nihayet GSMArena sitesi, Galaxy S Camera adlı bir aygıta ait teknik özellikleri gün yüzüne çıkardı.

4.8 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran, 16MP kamera sensörü, 10x optik yakınlaştırma ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonuna sahip olacağı söylenen Samsung'un yeni kamerası, Galaxy S III'e benzer teknik detaylar ve tasarımla donatılacak. Fakat büyük kamera ve Xenon flaş ile birlikte cihaz S3'ten yaklaşık üç kat daha kalın olacak.

Wi-Fi ve 3G + Wi-Fi versiyonları bulunacak Güney Koreli üreticinin akıllı kamerası GSMArena'nın güvenilir kaynağına göre; tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de sergilenecek. Son yıllarda yenilikçilik anlamında ilk çözümlerini Almanya'ya saklayan Samsung, ilk tabletini, ilk telefon-tablet melezini ve AMOLED ekranlı ilk tablet bilgisayarı bu organizasyonda tanıtmıştı. Bu yıl da ikinci nesil telefon-tablet modeli, yeni medya oynatıcı, Windows 8'li çözümler ve diğer Android'li ürünlere ek olarak akıllı kamera segmentinin Android işletim sistemli ilk modellerinden Galaxy S camera tüketicinin karşısına çıkabilir.

Android'li ilk kamera Polaroid Kodak tarafından MWC 2012'de duyurulmuştu. İkinci model ise; geçtiğimiz günlerde görüntüleme endüstrisinin en önemli isimlerinden Nikon'un hazırladığı Coolpix S800c olmuştu. Bu yıl akıllı kamera segmentinde çıkışa geçmesi beklenen Android, mobil sektörün lideri Samsung'un da bu furyaya dahil olmasıyla birlikte yine bir akıllı ürün pazarında hakimiyet oluşturacak. Gerek dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılıyor oluşu gerekse yüz binlerce içeriği yapısında barındıran bir uygulama mağazasına sahip olması Google'ın açık kaynak kodlu işletim sistemini kablosuz teknolojilerin kullanıldığı böyle yeni yeni gelişmekte olan alanlarda rakipsiz hale getiriyor.

Berlin'deki fuara doğru Samsung'un akıllı kamerasına ait yeni detayların ortaya çıkmasını umuyoruz. Cihazı birkaç hafta önce inceleme fırsatı bulan sitenin kaynağı tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda oluşturulan temsili görsele yukarıdan göz atabilirsiniz.

http://blog.gsmarena.com/exclusive-samsung-is-reportedly-working-on-a-galaxy-s-iii-based-16mp-point-and-shoot/