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Samsung, 16MP'lik Galaxy S III'e benzer özelliklerde bir akıllı kamera hazırlıyor olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung birkaç ay önce "Galaxy Camera" ismini tescillemişti. O dönemde Android işletim sistemli bir kameranın piyasaya sürüleceği bildirilmiş, ancak şimdiye kadar bu kamerayla alakalı herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Nihayet GSMArena sitesi, Galaxy S Camera adlı bir aygıta ait teknik özellikleri gün yüzüne çıkardı.
4.8 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran, 16MP kamera sensörü, 10x optik yakınlaştırma ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonuna sahip olacağı söylenen Samsung'un yeni kamerası, Galaxy S III'e benzer teknik detaylar ve tasarımla donatılacak. Fakat büyük kamera ve Xenon flaş ile birlikte cihaz S3'ten yaklaşık üç kat daha kalın olacak.
Wi-Fi ve 3G + Wi-Fi versiyonları bulunacak Güney Koreli üreticinin akıllı kamerası GSMArena'nın güvenilir kaynağına göre; tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de sergilenecek. Son yıllarda yenilikçilik anlamında ilk çözümlerini Almanya'ya saklayan Samsung, ilk tabletini, ilk telefon-tablet melezini ve AMOLED ekranlı ilk tablet bilgisayarı bu organizasyonda tanıtmıştı. Bu yıl da ikinci nesil telefon-tablet modeli, yeni medya oynatıcı, Windows 8'li çözümler ve diğer Android'li ürünlere ek olarak akıllı kamera segmentinin Android işletim sistemli ilk modellerinden Galaxy S camera tüketicinin karşısına çıkabilir.
Android'li ilk kamera Polaroid Kodak tarafından MWC 2012'de duyurulmuştu. İkinci model ise; geçtiğimiz günlerde görüntüleme endüstrisinin en önemli isimlerinden Nikon'un hazırladığı Coolpix S800c olmuştu. Bu yıl akıllı kamera segmentinde çıkışa geçmesi beklenen Android, mobil sektörün lideri Samsung'un da bu furyaya dahil olmasıyla birlikte yine bir akıllı ürün pazarında hakimiyet oluşturacak. Gerek dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılıyor oluşu gerekse yüz binlerce içeriği yapısında barındıran bir uygulama mağazasına sahip olması Google'ın açık kaynak kodlu işletim sistemini kablosuz teknolojilerin kullanıldığı böyle yeni yeni gelişmekte olan alanlarda rakipsiz hale getiriyor. 
Berlin'deki fuara doğru Samsung'un akıllı kamerasına ait yeni detayların ortaya çıkmasını umuyoruz. Cihazı birkaç hafta önce inceleme fırsatı bulan sitenin kaynağı tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda oluşturulan temsili görsele yukarıdan göz atabilirsiniz.

http://blog.gsmarena.com/exclusive-samsung-is-reportedly-working-on-a-galaxy-s-iii-based-16mp-point-and-shoot/ Yorum Yaz
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NowOrN3wer 7 yıl en beğenilen
deniztoyota
Biz s3 sahiplerinede usb uzerinden baglantı kuracak kılıf gibi sokulup takılabilen bu cameranın aynısı aksesuar olarak satsın ilk ben alırım.... mukemmelde kullanırım ve bundan daha pratik olur ama onu seneye yeni seriye cıkartırlar artık benden duydularya: )

hocam fikir patenti alın =D
deniztoyotaBiz s3 sahiplerinede usb uzerinden baglantı kuracak kılıf gibi sokulup takılabilen bu cameranın aynısı aksesuar olarak satsın ilk be...
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Alcatraz79 7 yıl
serkan4411
808 ezer hemde daha kalın gözüküyor 808 den

o telefon bu kamera
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musti198080 7 yıl
cihaz s3 un daha sisman (3 kat kalinsa obez versiyonu) tasarimli androidli kamera....telefon degil....androidli ilk kameraymis? galaxy s 4 de bu kamera lensi olabilir(gerci 12 mp dururken 16 mp koymaz)
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Surfer Rosa 7 yıl
Unutmayalim ki, sadece olabilir.
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Whole Lotta Rosie 7 yıl
Tamamen gereksiz bir ürün. Zaten yeni nesin akıllı telefonlardaki kameralar artık giriş seviyesi değil, orta seviye. Bu nedenle ek olarak kameraya ihtiyaç duyuluyorsa, alınacak ürün doğal olarak üst seviye olmalıdır. Böyle ara ürünlere gerek yok. Gerek olmamasını geçtim. Tutulmaz..
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xda-developer 7 yıl
Özellikler güzel de böyle olursa tip çok kötü be
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OZKNaln 7 yıl
abi resim feyk :D
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agaçe 7 yıl
on numara bi şeye beniyor lens faln güzel yani
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XacerX 7 yıl
çok cazip gelmedi şişirilmiş megpixel android ve 4.0 inç ekran derken artan pil ihtiyacı ve kalınlığı yüzünden.üstelik sırf ilginç bir ürün olduğu için bir dslr a yakın bir fiyatan satılacaktır . bunu alacağım yerde nex3 ve çift kit lens almayı tercih ederim ama yinede piyasaya böyle ürünleri sürmeleri çeşitliliği geliştirdiği için faydalı
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E_Aydin35 7 yıl
İlk olarak haberdeki görsel, gerçekten iyi uyarlanmış. :)
Böyle bir seçenek olması gerçekten güzel olur, ne niyetle bu cihazı alıcağında çok önemli, çünkü vaad ettikleri teknik özellikler gerçekten yüksek.. Bakalım yakınlarda çıkar kokusu. Sızıntılar, söylentiler ve eleştirmenler çok nede olsa :)
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iskurun 7 yıl
güzel fikir. Resimde anlamlı olmuş :)
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Tensi 7 yıl
10x optik zoom, wi-fi, 3g, samsung televizyon ile muhtemelen iletiim. Bir de lens takilabilecekse super olur. Unarim uzaerindeki lensle idare edin deezler. Ya da bunu satip para kazandiktan sonra bakin cam2 diye lens takilabilen versiyonunu cikartip kari ikiye katlarlar.
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bellair 7 yıl
gerçekten çok güzel bi alet
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