Samsung, 2013'te birden fazla Tizen cihaz çıkarmayı planlıyor

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Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Tizen'le çalışan bir cep telefonu tanıtacağına dair dedikoduları doğrulayan Samsung, şimdide 2013'te birden fazla Tizen cihazla karşılaşabileceğimizi kaydetti.
Google'ın Motorola'yı satın almasıyla birlikte Samsung'un Android'den uzaklaşıp uzaklaşmadığı tartışıla dursun, Bloomberg Businessweek'e göre Tizen şirketin Android'den uzaklaşmak için attığı ilk adımı olacak. Güney Koreli şirketin Bloomberg Businessweek'e gönderdiği bir e-posta'da yıl içerisinde yeni ve rekabetçi Tizen cihazları çıkarmayı planladıkları ve koşullara göre bu cihazların sayısını artabileceğini belirtmiş durumda.
Şirketin 2013'te kullanıcıların beğenisine sunacağı Tizen işletim sistemli cihazların pazarda nasıl bir etki yaratacağı ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-03/samsung-to-sell-tizen-based-handsets-after-google-motorola-deal.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Açık kaynak kodlu ama tüm altyapı google'a ait.
Yandex de android'e ucundan başından dadandı,
N'olcak bilinmiyor ama ubuntu candır!
Bada çıkalı kaç sene oldu, malum Galaxy S işe birlikte çıktılar, şimdi Bada ne olacak demenin manası yok çünkü güncel donanımlı Wave cihazlar üretilmiyor, eski cihazların ayıbını da Tizen ile kapatır mı yoksa kapatmaz mı herşey Samsung firmasının keyfine bakıyor bu yüzden forumlarda boş yere Wave/Bada muhabbeti yapmanın manası yok.
Androıd den alısılmıs sureklı yuksek donanımlı cıhazların cıkması ve destegın kesılmesı. 3GS bıle yazılımla hala guncelken Wave neden olmasın. Muhabbetını de sonuna kadar yapacagım cunku ben her yenı cıhaza tonla para verıp desteksız kalmak ıstemıyorum. Ayrıca bada stabıl olsa herseyı sorunsuz calıssa cılkı cıkana kadar kullanırım ama kronık sorunları var. Tarayıcı da ve klavyede kasmalar var bunların duzeltılmesı lazım acılen.
çünkü inannılmaz foktan bir işletim sistemi. samsung telefon yapıyor ama işletim sistemleri berbat. symbian bile bada dan iyidir düşün:)
Adamlar daha ne yapsin s2 s3 oldu resmen Samsung da guncelleme vermiyorsa kim guncelleme veriyor peki.
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