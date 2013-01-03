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Samsung, 2013'te birden fazla Tizen cihaz çıkarmayı planlıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Tizen'le çalışan bir cep telefonu tanıtacağına dair dedikoduları doğrulayan Samsung, şimdide 2013'te birden fazla Tizen cihazla karşılaşabileceğimizi kaydetti.

Google'ın Motorola'yı satın almasıyla birlikte Samsung'un Android'den uzaklaşıp uzaklaşmadığı tartışıla dursun, Bloomberg Businessweek'e göre Tizen şirketin Android'den uzaklaşmak için attığı ilk adımı olacak. Güney Koreli şirketin Bloomberg Businessweek'e gönderdiği bir e-posta'da yıl içerisinde yeni ve rekabetçi Tizen cihazları çıkarmayı planladıkları ve koşullara göre bu cihazların sayısını artabileceğini belirtmiş durumda.

Şirketin 2013'te kullanıcıların beğenisine sunacağı Tizen işletim sistemli cihazların pazarda nasıl bir etki yaratacağı ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.


http://www.bloomberg.com/news/2013-01-03/samsung-to-sell-tizen-based-handsets-after-google-motorola-deal.html Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Bada kazığını yedik tizen kazığıda yolda
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mert1907 6 yıl
Hiç bada ne olacak diyen yok.
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omerdirim 6 yıl
Tizen nasıl acaba? İlk defa mı kullanılcak?
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Kreativ 6 yıl
ASlında beni en fazla heyecanlandıracak şey samsung'un acilen Ubuntu Mobile ile çalışan bir cihazı fuarda tanıtması olabilir.
Açık kaynak kodlu ama tüm altyapı google'a ait.
Yandex de android'e ucundan başından dadandı,
N'olcak bilinmiyor ama ubuntu candır!
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damn2u 6 yıl
Google şimdiden X Phone için sızıntı yapıp haber çıkmasına neden olmuyor, malum Nexus'da Motorola üretimine dönebilir, bu durumda Samsung gayet doğru bir iş yapıyor.
Bada çıkalı kaç sene oldu, malum Galaxy S işe birlikte çıktılar, şimdi Bada ne olacak demenin manası yok çünkü güncel donanımlı Wave cihazlar üretilmiyor, eski cihazların ayıbını da Tizen ile kapatır mı yoksa kapatmaz mı herşey Samsung firmasının keyfine bakıyor bu yüzden forumlarda boş yere Wave/Bada muhabbeti yapmanın manası yok.
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mert1907 6 yıl damn2u
Senbonzaku®a
Google şimdiden X Phone için sızıntı yapıp haber çıkmasına neden olmuyor, malum Nexus'da Motorola üretimine dönebilir, bu durumda Samsung gayet doğru bir iş yapıyor.
Bada çıkalı kaç sene oldu, malum Galaxy S işe birlikte çıktılar, şimdi Bada ne olacak demenin manası yok çünkü güncel donanımlı Wave cihazlar üretilmiyor, eski cihazların ayıbını da Tizen ile kapatır mı yoksa kapatmaz mı herşey Samsung firmasının keyfine bakıyor bu yüzden forumlarda boş yere Wave/Bada muhabbeti yapmanın manası yok.

Androıd den alısılmıs sureklı yuksek donanımlı cıhazların cıkması ve destegın kesılmesı. 3GS bıle yazılımla hala guncelken Wave neden olmasın. Muhabbetını de sonuna kadar yapacagım cunku ben her yenı cıhaza tonla para verıp desteksız kalmak ıstemıyorum. Ayrıca bada stabıl olsa herseyı sorunsuz calıssa cılkı cıkana kadar kullanırım ama kronık sorunları var. Tarayıcı da ve klavyede kasmalar var bunların duzeltılmesı lazım acılen.
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CoreXXX 6 yıl
mert1907
Hiç bada ne olacak diyen yok.

çünkü inannılmaz foktan bir işletim sistemi. samsung telefon yapıyor ama işletim sistemleri berbat. symbian bile bada dan iyidir düşün:)
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CoreXXX 6 yıl
androidden uzaklaşmak samsunga zarar verir. ama işletim sistemine pek zarar vermez buda samsungun işine gelmez
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savinelli 6 yıl
samsung sürekli bişeyler deniyo ama yazılım konusunda bi numarasını göremedik. donanım üreticisi olarak kalsa daha iyi işler yapacak gibi duruyor dışarıdan bakınca. daha android güncellemeleri konusunda bile isteneni veremiyorken başka bir işletim sistemine odaklanıp var olan ve gelecek olan android cihazların yazılım desteklerini hepten savsaklayacaktır. bide üstüne bütün amiral gemileri android olan bir telefon üreticisi neden başka işletim sistemi geliştirmek ister ki? insan kendi kolunu keser mi? :S
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UnInvited_Guest 6 yıl savinelli
ahmetaktas
samsung sürekli bişeyler deniyo ama yazılım konusunda bi numarasını göremedik. donanım üreticisi olarak kalsa daha iyi işler yapacak gibi duruyor dışarıdan bakınca. daha android güncellemeleri konusunda bile isteneni veremiyorken başka bir işletim sistemine odaklanıp var olan ve gelecek olan android cihazların yazılım desteklerini hepten savsaklayacaktır. bide üstüne bütün amiral gemileri android olan bir telefon üreticisi neden başka işletim sistemi geliştirmek ister ki? insan kendi kolunu keser mi? :S

Adamlar daha ne yapsin s2 s3 oldu resmen Samsung da guncelleme vermiyorsa kim guncelleme veriyor peki.
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Salona 6 yıl
Samsung'un bu iş için yanlış zamanlama yaptığını anlaması lazım. Hem daha geçen ürettiğin bada'ya desteğini kestin millet sana güvenip nasıl alsın senin Tizen telefonunu?
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stalker(1979) 6 yıl
Başka bir forumda Tizen işletim sistemiyle Android'in linux tabanlı olduğundan Tizenin android uygulamalarını çalıştırdığını duymuştum. Öyle ise Tizen güzel bir alternatif olabilir en kötü ihtimalle orta segment akıllı telefonlarda kullanılabilir.
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Ciddi Kedii 6 yıl
Samsung işini bilir
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MxFxOx 6 yıl
android açık kaynaklı vazgeçmezler bence tizeni daha uygun fiyatlı telefonlar için kullanabilirler. samsung uygun fiyatlı ürünleride çok satıyor buyuk ihtimal bunlarda kullanacak ayrıca samsung için avantajlı olur yarın birgün android yanlı davranırsa b planı işte :D
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