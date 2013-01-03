Samsung, 2013'te birden fazla Tizen cihaz çıkarmayı planlıyor

Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde Tizen'le çalışan bir cep telefonu tanıtacağına dair dedikoduları doğrulayan Samsung, şimdide 2013'te birden fazla Tizen cihazla karşılaşabileceğimizi kaydetti.





Google'ın Motorola'yı satın almasıyla birlikte Samsung'un Android'den uzaklaşıp uzaklaşmadığı tartışıla dursun, Bloomberg Businessweek'e göre Tizen şirketin Android'den uzaklaşmak için attığı ilk adımı olacak. Güney Koreli şirketin Bloomberg Businessweek'e gönderdiği bir e-posta'da yıl içerisinde yeni ve rekabetçi Tizen cihazları çıkarmayı planladıkları ve koşullara göre bu cihazların sayısını artabileceğini belirtmiş durumda.





Şirketin 2013'te kullanıcıların beğenisine sunacağı Tizen işletim sistemli cihazların pazarda nasıl bir etki yaratacağı ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.





http://www.bloomberg.com/news/2013-01-03/samsung-to-sell-tizen-based-handsets-after-google-motorola-deal.html