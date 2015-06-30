Samsung, 5G çalışmaları için LG U+ operatörü ile işbirliği yapıyor

Elektronik cihaz sektöründe birbirinin rakibi gibi görünen ve zaman zaman da hukuk mücadelelerine sahne olan LG ile Samsung, yeni geldiğinde önemli konular için işbirliği yapabiliyor.





Geçtiğimiz yıllarda LG'nin kontrolü altında bulunan Güney Koreli LG U+ operatörü, LTE-Advanced altyapısını hizmete sokarken, dünyanın ilk yüzde 100 LTE telefonu olarak tanımladığı Galaxy S4 LTE-A modelini kullanmıştı. Şimdi ise Samsung'un bir işbirliği sözkonusu.





Firmada yapılan açıklamada Samsung ve LG U+ operatörünün 5G çalışmaları için işbirliğine gittiği duyuruldu. 5G çalışmalarında Samsung'un yeni teknolojileri ile LG U+ operatörünün uzmanlığı ve son kullanıcıyı iyi analiz etmiş olması güçlü bir sinerji oluşturacak.





Geçtiğimiz hafta bir imza töreni düzenleyen iki firma 5G Hazırlık Hedefi adındaki bir strateji belgesini de kabul etti. Belge 2020 yılında 5G teknolojilerini hayata geçirmeyi amaçlıyor.





İşbirliği kapsamında ilk olarak Samsung ve LG U+ operatörü 5G altyapısının global olarak standartlaştırılması ve en iyi frekans bandının tespit edilebilmesi için çalışmalar yapılacak. İkinci olarak 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için Ar-Ge projelerinde ortaklıklar yapılacak. Üçüncü olarak ise 5G teknolojilerinin standartlaştırılmasında uluslararası fuar ve konferans gibi organizasyonlar gerçekleştirilecek.





Samsung, 5G altyapısı kapsmında Japonya, Avrupa ve Güney Kore'de farklı operatörlerle de ortaklıklar kuruyor. 5G Vision adını verdiği manifestosunda Samsung, 5G mobil ağların baz istasyonlarındaki veri çıkış kapasitesinin çok büyük oranlarda artıracağını ve böylece ağ gecikmelerinin en aza indirilerek faaliyet masraflarının azaltılacağını öngörüyor.

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-and-lg-u-signed-mou-for-next-generation-5g-technology/