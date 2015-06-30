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Samsung, 5G çalışmaları için LG U+ operatörü ile işbirliği yapıyor

3 yıl
2,5b
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12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, 5G çalışmaları için LG U+ operatörü ile işbirliği yapıyor

Elektronik cihaz sektöründe birbirinin rakibi gibi görünen ve zaman zaman da hukuk mücadelelerine sahne olan LG ile Samsung, yeni geldiğinde önemli konular için işbirliği yapabiliyor. 

Geçtiğimiz yıllarda LG'nin kontrolü altında bulunan Güney Koreli LG U+ operatörü, LTE-Advanced altyapısını hizmete sokarken, dünyanın ilk yüzde 100 LTE telefonu olarak tanımladığı Galaxy S4 LTE-A modelini kullanmıştı. Şimdi ise Samsung'un bir işbirliği sözkonusu. 

Firmada yapılan açıklamada Samsung ve LG U+ operatörünün 5G çalışmaları için işbirliğine gittiği duyuruldu. 5G çalışmalarında Samsung'un yeni teknolojileri ile LG U+ operatörünün uzmanlığı ve son kullanıcıyı iyi analiz etmiş olması güçlü bir sinerji oluşturacak. 

Geçtiğimiz hafta bir imza töreni düzenleyen iki firma 5G Hazırlık Hedefi adındaki bir strateji belgesini de kabul etti. Belge 2020 yılında 5G teknolojilerini hayata geçirmeyi amaçlıyor. 

İşbirliği kapsamında ilk olarak Samsung ve LG U+ operatörü 5G altyapısının global olarak standartlaştırılması ve en iyi frekans bandının tespit edilebilmesi için çalışmalar yapılacak. İkinci olarak 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için Ar-Ge projelerinde ortaklıklar yapılacak. Üçüncü olarak ise 5G teknolojilerinin standartlaştırılmasında uluslararası fuar ve konferans gibi organizasyonlar gerçekleştirilecek. 

Samsung, 5G altyapısı kapsmında Japonya, Avrupa ve Güney Kore'de farklı operatörlerle de ortaklıklar kuruyor. 5G Vision adını verdiği manifestosunda Samsung, 5G mobil ağların baz istasyonlarındaki veri çıkış kapasitesinin çok büyük oranlarda artıracağını ve böylece ağ gecikmelerinin en aza indirilerek faaliyet masraflarının azaltılacağını öngörüyor. 

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-and-lg-u-signed-mou-for-next-generation-5g-technology/ Yorum Yaz
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cocainbar 3 yıl
Konunun basligi "3G de 5 sene daha" olmaliymis. Yaziyi ozetler nitelikte.
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Yazılımcı Online 3 yıl
5 sene daha bekleyelim bence ülke çöplük olmasın 5g falan nedir aaa direk 6G ye geçeriz. Ama satılan telefonlardan ve özel iletişim vergisi adı altında kol gibi vergiyi devlete yıllarca veririz. Millete 4g telefonları elinde patlatacaklar. Adamlar 5G çalışmalarına daha yeni başladı en erken tarih testler olarak 2018 deniyor tam anlamıyla geçiş 2020 de olacak. Bizimkiler 5G operatörü yapıyormuş.
Daha standartı belli değil
Neyse Ağustos'da ne olacak bakalım. Olacakları yazayım ihale olmayacak ve ocak'a ertelenecek.
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BekirTemel 3 yıl
Cumhurbaşkanı duymasın.
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erci501 3 yıl
Helal olsun korelilere
bu arada devletini küçük görenler çekip gidebilir kimseyi zorla tutmuyorlar
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Firaristt 3 yıl erci501
Bileti ve vize parasını verin. Durursam namerdim.
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DH Misafiri 3 yıl
Hangi frekans bandını kullanacaklarını cumhurbaşkanımıza danışmalılar. Bu konuda en yetkili kişi o.
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Angel of the Lord 3 yıl
İki yıl bekleyip 6G çalışmaları yapsınlar.
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WB 3 yıl
Ben de TR nin 5G ye calismasi kanaatindeyim, teknoloji ithal eden bir ülkenin yatırımlarını dikkatli yapması gerekiyor.
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Firaristt 3 yıl
Bizim çekmeyen, kopan 3G onların LTE-A'sınsan daha hızlı. Biz onlardan önce 5G'ye geçeceğiz. Dünyanın en büyük ekonomisi olduğumuz için en kırılgan ekonomi çıkıyoruz.
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Fiyaka1903 3 yıl Firaristt
Firaristt
Bizim çekmeyen, kopan 3G onların LTE-A'sınsan daha hızlı. Biz onlardan önce 5G'ye geçeceğiz. Dünyanın en büyük ekonomisi olduğumuz için en kırılgan ekonomi çıkıyoruz.

Benim edge adamların 4gsinden 1000 kat hızlı çekiyor kardeşim hatta hattim avea olmasina rağmen

Kardesimin evindeki akk li fiber ttnet adsl adamların fiberinden 15550 kat daha hızlı söyle örnekleyeyim 720p 8dklik yetiskin filmini bile izleyemezsin tek seferde o derece hızlı.

E haliyle dünyanın en büyük ekonomisi olduğumuz icin dunyanin en hizli internetine sahibiz dunyanin en hizli internetine sahip oldugumuz icin de rn kirilgan internetine sahibiz e herkes bu kadar hizli girerse internete tabi akk olur hukumetimiz veli nimetimiz ne yapsin her hizin bir bedeli var degil mi?

Samsung 5g ye gecene kadar vestel olsun arcelik olsun kespır olsun bastirir hizi 15g ye gecer ne olacak böylece aksarayi sanal turla cok daha hizli dolasabiliriz...

Iphone 6s tanitilmis ee bizim gibi dunyanin en büyük ekonomisine sahip ulke tabi ki dunyada iphone a en cok parayi veren ülke olacak caliyoruz (ay calisiyoruz) ki harcıyoruz helal hos olsun milletime.

Ya da sen yazdigim her seyi bosver,dünyanın en buyuk ekonomisiyiz cümlesini gorunce ben bir fesupanallah cektim fenalik geldi,ama sen lutfen ekonomimiz gibi kırılma bana. Haspinallah isla et ya Rabbim..
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doctor_bey 3 yıl
E 5G de geliyor, hadi 4G'ye geçelim o zaman...

Aaa bir dakika, bizim 3G'miz Amerikadan daha hızlıydı değil mi? Pardon.
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