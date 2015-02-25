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Samsung : 5nm sürecinin ötesine de geçebiliriz

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung : 5nm sürecinin ötesine de geçebiliriz

Henüz bunları konuşmak için önümüzde belki yıllar var ancak yonga tasarımcıları şimdiden kendilerine yeni hedefler belirlemeye başladı. Intel'in 7nm fabrikasyon süreci için çalışmalar yaptığı haberinden sonra Samsung'dan daha iddialı bir açıklama geldi.
Samsung yaptığı açıklamada 5nm fabrikasyon sürecine kadar radikal bir zorluk ile karşılaşmayı beklemediklerini belirtti. Hatırlanacağı üzere silikon maddesinin 10nm ötesi için elverişli olmadığı ve Intel'in yeni bir yarıiletken madde arayışında olduğu dile getirilmişti. Görülüyor ki Samsung, ilerlemesini sağlayacak bir yarıiletken çoktan bulmuş durumda.
Samsung için asıl sorun 5nm sonrasında başlayacak. Firma 3.25nm üretim süreci için kullanılacak maddeler ve olasılıklar üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğer herhangi bir aksaklık yaşanmazsa mobil işlemciler yanında DRAM ve NAND bellekler de bu gelişmelerden faydalanacak ve Samsung'un belki de en güçlü olduğu bir alan haline gelecek.
Samsung ayrıca yüzgeçli yapısıyla güç sızıntılarını azaltan ve enerji tasarrufunu artıran FinFET transistör teknolojisi üzerinde de yenilikler yapmaya hazırlanıyor. Bu sayede çok daha gelişmiş üretim şartları elde edilebilecek. Bunlar şu an için plan aşamasında ve bu yıl biz yüksek ihtimal 14nm sürecini konuşuyor olacağız.



http://www.phonearena.com/news/Samsung-we-can-go-all-the-way-down-to-5nm-chipsets-and-maybe-beyond_id66381 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Bunlar 0.5 nm'ye bile inecek vallaha,hayırlısı olsun,nanoteknoloji çok gelişti
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MegaWolt38 4 yıl
Hah işte Samsung sen bu alanlara yoğunlaş, telefon işi sana göre değil...
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Playinq 4 yıl
Şirketin gidişat kötü napalım? Boş sallayalım yiyen yer.
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Guest423434424 4 yıl
Yatırımcıları poh poh luyorlar 2023 den önce zor. Malesef
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bafbaf 4 yıl
Hayal satıyorlar.
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DubSteq 4 yıl
Tahminimce grafen kullanımına başlayacaklar artık.Yoksa silisyum 5 nm'de kullanılamaz.
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Lazeran 4 yıl
mobil cihazlarla birlikte teknoloji birden çok hızlandı elektronik ürünler dünyadaki pazar payından en büyük dilimi alan sınıf ve bu durum bana adam akıllı hiç bir elektronik cihaz üretmeyen türkiyede yaşayan bir vatandaş olarak çok korkutucu geliyor.
Anlamayanlar için durumu açıklayayım devamlı satın alıp aynı değerde hiç bir şey satmaz isen bir süre sonra hiç paran kalmaz borçların yüzünden haciz başlatılır bu durum ülkeler içinde geçerlidir sadece mallar yerine kurumları madenleri şirketleri hatta eğitim sistemini yabancılara satmak zorunda kalırsın sonuçlarını siz düşünün.
*Belkide bazılarını çoktan yaptık.
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 4 yıl Lazeran
Lazeran

mobil cihazlarla birlikte teknoloji birden çok hızlandı elektronik ürünler dünyadaki pazar payından en büyük dilimi alan sınıf ve bu durum bana adam akıllı hiç bir elektronik cihaz üretmeyen türkiyede yaşayan bir vatandaş olarak çok korkutucu geliyor.

Anlamayanlar için durumu açıklayayım devamlı satın alıp aynı değerde hiç bir şey satmaz isen bir süre sonra hiç paran kalmaz borçların yüzünden haciz başlatılır bu durum ülkeler içinde geçerlidir sadece mallar yerine kurumları madenleri şirketleri hatta eğitim sistemini yabancılara satmak zorunda kalırsın sonuçlarını siz düşünün.

*Belkide bazılarını çoktan yaptık.

Yerinde bir yorum olmuş.

Adamlar Intel'le kafa tutacak seviyedeler, biz ise ya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya da hala birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışıyoruz.

Böyle devam edersek semer vuranımız daha da çok olacak.

Ne zaman akıllanacağız?
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Masquerade89 4 yıl
Samsung bu ara büyük atağa geçti Intel 7 diyor Samsung 5.
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wolf silver 4 yıl
samsung silikon yerine başka bir madde bulmuştur. Adamlar teknolojiye ayak uyduran bir firma geride kalmaz...
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muyasar 4 yıl
silikon=meme protezi
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infom@n 4 yıl muyasar
muyasar

silikon=meme protezi

Amma saçmalamışsın.
Silikon camların kenarına, derzlere falan sıkılan cıvık cıvık amonyak kokulu bir yapıştırıcı
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