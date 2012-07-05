Samsung 75" Smart TV ES9000, 17500 $'lık etiketiyle Güney Kore'de satışa sunuldu

Samsung Display çatısı altında kaynaklarının birçoğunu OLED ekranlar üzerine yoğunlaştırarak LCD birimini kapatacağı konuşuluyor olsa da elektronik devi LCD pazarına gelişmiş çözümler sunmayı sürdürüyor. Firmanın LCD alanındaki en yeni Smart TV’si ES9000, temmuz ayı itibariyle Güney Kore’de satışa sunuldu.





Super Ultra Slim konseptindeki 75 inçlik devasa ES9000’ün daha iyi kontrast, parlaklık ve netlik sağlayan “Diamond Black” paneli 7.9 mm kalınlığında ve kırmızı altın rengindeki çerçeveyle kaplı.Öte yandan ES9000, bir Smart TV olarak Smart Interaction, Smart Evolution ve Smart Contents gibi özelliklere de destek sunuyor.





Şimdilik Güney Kore’de tüketicilerle buluşan ES9000’in satış fiyatı ise 19,8 WON, yani haberin yayınladığı andaki kur itibariyle yaklaşık 32 milyar olarak belirlenmiş.

<a href="http://www.digitimes.com/news/a20120705PD204.html"> The Verge</a>