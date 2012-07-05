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Samsung 75" Smart TV ES9000, 17500 $'lık etiketiyle Güney Kore'de satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,4b
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45
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Samsung Display çatısı altında kaynaklarının birçoğunu OLED ekranlar üzerine yoğunlaştırarak LCD birimini kapatacağı konuşuluyor olsa da elektronik devi LCD pazarına gelişmiş çözümler sunmayı sürdürüyor. Firmanın LCD alanındaki en yeni Smart TV’si ES9000, temmuz ayı itibariyle Güney Kore’de satışa sunuldu.

Super Ultra Slim konseptindeki 75 inçlik devasa ES9000’ün daha iyi kontrast, parlaklık ve netlik sağlayan “Diamond Black” paneli 7.9 mm kalınlığında ve kırmızı altın rengindeki çerçeveyle kaplı.Öte yandan ES9000, bir Smart TV olarak Smart Interaction, Smart Evolution ve Smart Contents gibi özelliklere de destek sunuyor.

Şimdilik Güney Kore’de tüketicilerle buluşan ES9000’in satış fiyatı ise 19,8 WON, yani haberin yayınladığı andaki kur itibariyle yaklaşık 32 milyar olarak belirlenmiş. 

<a href="http://www.digitimes.com/news/a20120705PD204.html"> The Verge</a> Yorum Yaz
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armanatilgan 7 yıl en beğenilen
kız güzelmiş
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triplepen 7 yıl
sél@h@ttin
armanatilgan kız güzelmiş
sen yazana kadar o panelin yanindaki kizi farketmedim..

sen yazana kadar paneli farketmedim :(
sél@h@ttinarmanatilgan kız güzelmişsen yazana kadar o panelin yanindaki kizi farketmedim..sen yaz...
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aboxzux 7 yıl
Televizyon bizim salon kadar
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keremkmbr 7 yıl
bakın alttan ışık süzmesi var keklıyorlar mılleti yaa yazıktır
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Patria o Muerte 7 yıl
heyy maşallah öküz sürüsü alınır o paraya :))
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Vedpla 7 yıl
Paketin içinde kızı göndereceklermi??
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|M|N|Ç| 7 yıl
kızın güzelliğinden ziyade fiziği on numaraymış
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22mert 7 yıl
Yanındaki es8000 pc monitörü gibi kalmış
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xLmNt13 7 yıl
1080p olduktan sonra istediğin kadar büyüt
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programmer_onur 7 yıl
Kıraathaneler için yeterli büyüklük :) Lakin büyüğü değil kalitelisi makbul. İroni oldu biraz :)
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firebird8 7 yıl
Bu samsung neydi ne oldu. Neredeyse artik teknolojinin her alaninda varlar. Bir firma degil on dev firmanin isini yapiyorlar. Helal olsun
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ErTuFx 7 yıl
Samsung= Kalite
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alp0007 7 yıl
sél@h@ttin
Orijinalden alıntı: armanatilgan kız güzelmiş
sen yazana kadar o panelin yanindaki kizi farketmedim..

Ben de tv yi farketmedim.
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Prequel 7 yıl
snbrk
İyi de bu buna gider
: 10 yıl sonra: Cinemax, AFM düşüşte, iflasın eşiğindeler. Samsung Cinema Home ile sinema keyfi evde yaşanabildiğinden dolayı düşüşteler. Aynı zamanda; ayda 3 film=3 bilet=40-50 TL arası değişmekte. Samsung bu stratejiyi kullanarak ayda 3 bilet fiyatına evlere sinemayı getiriyor. Samsung, Sony, Sharp ve diğerlerinin hisseleri büyük gelişme gösterdi. Alınmasındaki en büyük etkense istenilen şeyin (

) istenilen zamanda izlenilebilmesi, tekrar izlenebilmesidir. Zavallı sinema firmaları

vizyon filmlerini hangi ortamda anında izliyorsun? sinemaya hiç gitmiyorsun herhalde böyle bir yorum yaptığına göre. kimse vizyon filmlerini verecek kadar enayi değil.
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