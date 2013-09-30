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Samsung A8 işlemcilerin üretiminin yüzde 40'ını üstelenebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung A8 işlemcilerin üretiminin yüzde 40'ını üstelenebilir

Apple'ın Samsung ile olan geçmişe dayalı tedarik ortaklığını tamamen bitirmeye çalıştığı uzun süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. Pek çok bileşen tedariğini Samsung'dan başka firmalara kaydıran Apple'ın A serisi işlemcilerde ise Samsung'dan tamamen vezgeçemediği biliniyor. 

Apple'ın hem farklı döküm firmalarıyla anlaştığına dair hem de bir döküm firmasını satın aldığına dair iddialar gündeme gelse de yapılan incelemelerde A7 işlemcisinde de Samsung'un imzasına rastlandı. Güney Kore'den gelen bilgiler Apple'ın gelecekte de Samsung'dan vazgeçemeyeceğini iddia ediyor. 

Korea Daily Economic tarafından ortaya atılan iddiaya göre gelecek yıl 20nm fabrikasyon sürecinde üretilecek A8 işlemcisine geçmek isteyen Apple, yüzde 60-70 oranında üretimi TSMC firmasına yaptıracakken, yüzde 30-40 oranında üretimi ise Samsung'a yaptıracak. 

Apple'ın bu kararın altında yatan neden ise üretim süreçleri. 20nm fabrikasyon sürecine sahip olacak A8 işlemcisinin üretiminin oldukça zor olması, Apple'ı ikinci bir güvenilir dökümcüye yönelmesine sebep oluyor. Daha önce A8 işlemcilerin tamamen TSMC tarafından üretileceği, ancak A9 ile birlikte Samsung'un oyuna geri döneceği dile getirilmişti. Eğer iddialar doğruysa Samsung ara vermeden Apple'a işlemci tedariğini sürdürecek.  

http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2013092986421 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
seven44 6 yıl en beğenilen ganja77
Tümör

Samsung anca apple'ın ayak işlerini yapsın

senin gibilerde apple'ın şaklabanlıgını yapsın
1 Yanıt Yanıtla +83
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yc#1 6 yıl
seven44
Tümör Samsung anca appleın ayak işlerini yapsın
senin gibilerde appleın şaklabanlıgını yapsın

Bu kapağı bana taksalardı kendimi bir ay banlardım.
seven44Tümör Samsung anca appleın ayak işlerini yapsınsenin gibilerde appleın şaklabanlıgını yapsınBu kapağı ...
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Yanıtla +31
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darkaura 6 yıl
burda fanlar birbirini yiye dursun. konu para kazanmak oldugunda iki sirket yeri geldiginde kardes sirketlermis gibi ortakda calisir, yeri geldiginde birbirlerine celmede atar.
burda fanlar birbirini yiye dursun. konu para kazanmak oldugunda iki sirket yeri geldiginde kardes sirketlermis gibi ortakda calisir, yeri geldiginde birbirleri...
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Yanıtla +19
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okan_cehapelioglu 6 yıl
adamlar artık birbirleriyle bilerek takışıyo baktılar bu çekişme ikisinede yarıyor düşman görünüp işleri yürütüyorlar enayilerde burda birbirini yiyo ahahhaa
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DaRKFoRCeS 6 yıl
2 firmada kazansada kaybetsede tasası burdakilere düşüyor.Hani şu fanatiğim diye geçinenlerin ebeveyni olmak istemem.Evlat olsa sevilmezler.Bu fanatiklikle Ailelerini bile sokağa atarlar.Şu ülkede Elalemin takımına yabancı firmalara sahip çıkmaya çalışanlar Ailelerine destek olsa böyle sorunlar olmaz.Yazık 333333333.dünya ülkesi olmak bu rakamlar artacak.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Mümkünse şu fanatik kelimesini uzun yazın bu fanboy fan ne oluyor.Araba fanına hakaret o yine bir işe yarıyor.
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Akstrev 6 yıl
Ben bunu çook önceden söylemiştim.
Samsung ve Apple.
AMD Nvidia,
İntel AMD.
Bunlar ekip halinde çalışıyorlar..
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LilTunechi 6 yıl
Psra söz konusu olunca herkesin dini dili ırkı düşüncesi aynıdır
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dere.beyi 6 yıl
Tümör
Samsung anca appleın ayak işlerini yapsın

birisi şu arkadaşa beyin nakli yaptırsın kendisini apple'ın sahibi sanıyor
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yc#1 6 yıl
seven44
Tümör Samsung anca appleın ayak işlerini yapsın
senin gibilerde appleın şaklabanlıgını yapsın

Bu kapağı bana taksalardı kendimi bir ay banlardım.
Yanıtla +31
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vamp 6 yıl
Tümör
Samsung anca appleın ayak işlerini yapsın

Farkındaysan o ayak işleri öyle büyük işlerki apple mahkemelik olduğu samsung un ayaklarına kapanıyor :)
Yanıtla +3
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doctor5945 6 yıl
admin yine bombayı bırakıp gitmiş

1 Yanıt Yanıtla +2
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goenitz117 6 yıl doctor5945
doctor5945
admin yine bombayı bırakıp gitmiş






haklisin
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This is it 6 yıl
Siz burda apple samsung kavgasi yapin.

Adamlar sizi birlikte düdüklesin.
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*GameOver* 6 yıl
konuyu açan haber editörü kavga çıkartmak için uğraşıyor herşey rant para olmuş dhden bıktım usandım bir donanım incelemesi yok ortada varınız yokunuz apple samsung olmuş isimsiz forumlar bile alıp büssürü donanım incelemesi extreme sistemler vs. vs. büssürü şeyle uğraşıyor.
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WB 6 yıl
Seviyorum iki rakip firmanin bazi noktalarda birbirlerine islerinin dusmesini, dusunsenize pazarda kiyasiya rekabet yaparken bir tarafta musteri-esnaf ikiskisini devam ettirmeye calisiyorlar.
Burda fanlik yapip tartismanin dozunu kaciranlara ders olsun..
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