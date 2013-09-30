Samsung A8 işlemcilerin üretiminin yüzde 40'ını üstelenebilir





Apple'ın Samsung ile olan geçmişe dayalı tedarik ortaklığını tamamen bitirmeye çalıştığı uzun süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. Pek çok bileşen tedariğini Samsung'dan başka firmalara kaydıran Apple'ın A serisi işlemcilerde ise Samsung'dan tamamen vezgeçemediği biliniyor.





Apple'ın hem farklı döküm firmalarıyla anlaştığına dair hem de bir döküm firmasını satın aldığına dair iddialar gündeme gelse de yapılan incelemelerde A7 işlemcisinde de Samsung'un imzasına rastlandı. Güney Kore'den gelen bilgiler Apple'ın gelecekte de Samsung'dan vazgeçemeyeceğini iddia ediyor.





Korea Daily Economic tarafından ortaya atılan iddiaya göre gelecek yıl 20nm fabrikasyon sürecinde üretilecek A8 işlemcisine geçmek isteyen Apple, yüzde 60-70 oranında üretimi TSMC firmasına yaptıracakken, yüzde 30-40 oranında üretimi ise Samsung'a yaptıracak.





Apple'ın bu kararın altında yatan neden ise üretim süreçleri. 20nm fabrikasyon sürecine sahip olacak A8 işlemcisinin üretiminin oldukça zor olması, Apple'ı ikinci bir güvenilir dökümcüye yönelmesine sebep oluyor. Daha önce A8 işlemcilerin tamamen TSMC tarafından üretileceği, ancak A9 ile birlikte Samsung'un oyuna geri döneceği dile getirilmişti. Eğer iddialar doğruysa Samsung ara vermeden Apple'a işlemci tedariğini sürdürecek.

http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2013092986421