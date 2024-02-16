Samsung ilk 2nm siparişini Japonya’dan aldı

Samsung, 2nm için ilk siparişi aldı
Preferred Networks’un 2nm teknolojisi için TSMC'yi pas geçmeye karar verdiği söyleniyor ve bu kararın altında birkaç neden var gibi görünüyor. PFN, IoT uygulamaları için derin öğrenme araştırmalarında ve geliştirmelerinde öne çıkan bir firma. Özel yazılımlar ve çeşitli müşterilere süper bilgisayar tedarik etme konusunda sahip olduğu kaynaklar göz önüne alındığında PFN, Japonya'daki en gelişmiş firma olarak kabul ediliyor.
PFN ve Samsung’un ortaklığı iki firmanın da işine gelebilir. PFN bu sayede rekabette üstünlük sağlamasına olanak tanıyacak daha yeni çip teknolojilerine erişim sağlarken Samsung da yıllardır TSMC'nin gerisinde kalan döküm işinde ivme yakalayabilir. Dahası PFN’nin Nvidia ve Intel ile bağlantılı olduğu söyleniyor, bu da onu Samsung için güçlü bir müttefik yapıyor.
İki firma arasında anlaşmanın detayları belli değil ancak Samsung, PFN’yi ikna edebilmek için cazip bir indirim teklif etmiş olabilir. TSMC, en son teknolojisini daha yüksek fiyattan fiyatlandırmasıyla biliniyor, bu nedenle Samsung burada kendisi için bir avantaj elde edebilir. Bununla birlikte, Samsung’un 3nm GAA sürecindeki verim sorununu da çözüp çözemediği belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.