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    Anlık Bildirim

    Samsung ilk 2nm siparişini Japonya’dan aldı

    Samsung Electronics, Japon Preferred Networks için 2nm yongalar üretmeye başlıyor. Bu, Samsung’un ilk 2nm siparişi olurken Japon firmanın ise TSMC’den vazgeçtiği belirtiliyor.
    Samsung ilk 2nm siparişini Japonya’dan aldı Tam Boyutta Gör
    Samsung ve TSMC arasında önümüzdeki belki de on yılı etkileyebilecek bir savaş sürüyor. Yeni nesil üretim süreçlerinde geride kalmak istemen her iki döküm devi de yeni nesil litografilerini geliştirmeye devam ediyor. Bir süre önce önemli bir müşteri olan Qualcomm’un her iki firmadan da 2nm örnekleri istediğini sizlere aktarmıştık. Ancak şimdi ise bir Japon Preferred Networks (PFN), doğrudan Samsung ilk 2nm müşterisi oldu.

    Samsung, 2nm için ilk siparişi aldı

    Preferred Networks’un 2nm teknolojisi için TSMC'yi pas geçmeye karar verdiği söyleniyor ve bu kararın altında birkaç neden var gibi görünüyor. PFN, IoT uygulamaları için derin öğrenme araştırmalarında ve geliştirmelerinde öne çıkan bir firma. Özel yazılımlar ve çeşitli müşterilere süper bilgisayar tedarik etme konusunda sahip olduğu kaynaklar göz önüne alındığında PFN, Japonya'daki en gelişmiş firma olarak kabul ediliyor.

    PFN ve Samsung’un ortaklığı iki firmanın da işine gelebilir. PFN bu sayede rekabette üstünlük sağlamasına olanak tanıyacak daha yeni çip teknolojilerine erişim sağlarken Samsung da yıllardır TSMC'nin gerisinde kalan döküm işinde ivme yakalayabilir. Dahası PFN’nin Nvidia ve Intel ile bağlantılı olduğu söyleniyor, bu da onu Samsung için güçlü bir müttefik yapıyor.

    İki firma arasında anlaşmanın detayları belli değil ancak Samsung, PFN’yi ikna edebilmek için cazip bir indirim teklif etmiş olabilir. TSMC, en son teknolojisini daha yüksek fiyattan fiyatlandırmasıyla biliniyor, bu nedenle Samsung burada kendisi için bir avantaj elde edebilir. Bununla birlikte, Samsung’un 3nm GAA sürecindeki verim sorununu da çözüp çözemediği belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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