Samsung ilk 2nm siparişini Japonya’dan aldı

Tam Boyutta Gör Samsung ve TSMC arasında önümüzdeki belki de on yılı etkileyebilecek bir savaş sürüyor. Yeni nesil üretim süreçlerinde geride kalmak istemen her iki döküm devi de yeni nesil litografilerini geliştirmeye devam ediyor. Bir süre önce önemli bir müşteri olan Qualcomm’un her iki firmadan da 2nm örnekleri istediğini sizlere aktarmıştık. Ancak şimdi ise bir Japon Preferred Networks (PFN), doğrudan Samsung ilk 2nm müşterisi oldu.

Samsung, 2nm için ilk siparişi aldı

Preferred Networks’un 2nm teknolojisi için TSMC'yi pas geçmeye karar verdiği söyleniyor ve bu kararın altında birkaç neden var gibi görünüyor. PFN, IoT uygulamaları için derin öğrenme araştırmalarında ve geliştirmelerinde öne çıkan bir firma. Özel yazılımlar ve çeşitli müşterilere süper bilgisayar tedarik etme konusunda sahip olduğu kaynaklar göz önüne alındığında PFN, Japonya'daki en gelişmiş firma olarak kabul ediliyor.

PFN ve Samsung’un ortaklığı iki firmanın da işine gelebilir. PFN bu sayede rekabette üstünlük sağlamasına olanak tanıyacak daha yeni çip teknolojilerine erişim sağlarken Samsung da yıllardır TSMC'nin gerisinde kalan döküm işinde ivme yakalayabilir. Dahası PFN’nin Nvidia ve Intel ile bağlantılı olduğu söyleniyor, bu da onu Samsung için güçlü bir müttefik yapıyor.

İki firma arasında anlaşmanın detayları belli değil ancak Samsung, PFN’yi ikna edebilmek için cazip bir indirim teklif etmiş olabilir. TSMC, en son teknolojisini daha yüksek fiyattan fiyatlandırmasıyla biliniyor, bu nedenle Samsung burada kendisi için bir avantaj elde edebilir. Bununla birlikte, Samsung’un 3nm GAA sürecindeki verim sorununu da çözüp çözemediği belirsiz.

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