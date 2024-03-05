Meta, yapay zeka çipleri için TSMC’den Samsung’a geçiyor

Meta, Samsung’u seçti
Meta, son dönemlerde yapay zeka yarışında hızlı bir şekilde ilerliyor ve çeşitli hamleler gerçekleştiriyor. Firma bu yıl için 350.000'den fazla H100 ve dengi donanım alarak Nvidia’nın büyük bir müşterisi oldu. Meta, yapay zeka modelleri ve platformları kurarken aynı zamanda yapay zeka için kendi özel çiplerini geliştirmeye çalışıyor. Kendi çipini geliştirmek bir noktada bağımlılığı bitirme ve azaltma anlamına geliyor. Bu bağlamda Mark Zuckerberg'in TSMC yerine Samsung’u seçmiş olması ve AI konusunda geleceğini güvence altına alması önemli.
Zuckerberg ayrıca Samsung Electronics İcra Kurulu Başkanı Lee Jay-yong ile de akşam yemeği yedi. İki yöneticinin ne konuştuğu hakkında bir bilgi yok ancak AI donanımları, başlıklar ve bu cihazlar için ekranlar, Meta destekli Samsung ürünleri gibi konuşulmuş olması muhtemel çok fazla konu var.Kaynakça https://wccftech.com/meta-switching-samsung-foundry-for-ai-chips-leaving-tsmc-due-to-volatility/ https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/03/133_369772.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.