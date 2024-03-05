Tam Boyutta Gör Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in TSMC'de belirsizlik ve istikrarsızlık gördüğü için birincil yapay zeka yonga üreticisi olarak Samsung Foundry'yi seçtiği bildirildi. Bu haber, ünlü CEO’nun Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol ile gerçekleştirdiği bir toplantı sonrasında Güney Kore başkanlık ofisinden geldi.

Meta, Samsung’u seçti

Meta, son dönemlerde yapay zeka yarışında hızlı bir şekilde ilerliyor ve çeşitli hamleler gerçekleştiriyor. Firma bu yıl için 350.000'den fazla H100 ve dengi donanım alarak Nvidia’nın büyük bir müşterisi oldu. Meta, yapay zeka modelleri ve platformları kurarken aynı zamanda yapay zeka için kendi özel çiplerini geliştirmeye çalışıyor. Kendi çipini geliştirmek bir noktada bağımlılığı bitirme ve azaltma anlamına geliyor. Bu bağlamda Mark Zuckerberg'in TSMC yerine Samsung’u seçmiş olması ve AI konusunda geleceğini güvence altına alması önemli.

Tam Boyutta Gör Samsung Foundry duyurusunun yanı sıra Meta CEO'su TSMC'ye de bazı eleştirilerde bulundu. Zuckerberg, firmanın Tayvan'a olan bağımlılığının "değişken" olduğunu ve uzun vadede sürdürülebilir olmadığını iddia etti. Bilindiği üzere Tayvan, ciddi bir Çin baskısı altında ve bu durum TSMC’yi ciddi manada etkileyebilir. Dolayısıyla Meta’nın “güvenli” Samsung Foundry'ye geçiş yapması mantıklı.

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Zuckerberg ayrıca Samsung Electronics İcra Kurulu Başkanı Lee Jay-yong ile de akşam yemeği yedi. İki yöneticinin ne konuştuğu hakkında bir bilgi yok ancak AI donanımları, başlıklar ve bu cihazlar için ekranlar, Meta destekli Samsung ürünleri gibi konuşulmuş olması muhtemel çok fazla konu var.

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Meta, yapay zeka çipleri için TSMC’den Samsung’a geçiyor