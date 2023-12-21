iOS 17'nin yeni sorunu: iPhone'ların alarmı çalmıyor!

iOS 17.2 sürümünde de görülüyor
Kullanıcı raporlarına yakından bakıldığında sorunun yalnızca en yeni iPhone modellerinde değil, iPhone 11, iPhone XR gibi eski modelleri de etkilediği görülüyor. Bazı kullanıcılar, sorunu yakın zamanda yayınlanan iOS 17.2 güncellemesine bağlıyor ancak iOS 17’nin son sürümüne güncellemeyen kullanıcılar da aynı durumla karşı karşıya.
Kullanıcılardan geçici çözümler
Apple, henüz sorunu resmî olarak kabul etmedi ancak kullanıcılar kendilerince geçici çözümler paylaştı. Bir grup, Dikkat Farkındalığı Özellikleri seçeneğini kapattıktan sonra alarm sorununun çözüldüğünü söylüyor. Başka bir grup, Bekleme Modu’nu devre dışı bırakmanın işe yaradığını söylüyor. Başka bir olası geçici çözüm olarak, kısa süre içerisinde çok sayıda alarm kurulmuşsa bazı alarmların devre dışı bırakılması işe yarayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.