Tam Boyutta Gör iPhone kullanıcılarının iOS 17'de karşılaştığı hataların ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer de bazı iPhone'larda alarmın beklendiği gibi çalışmadığına ilişkin bildirimler sosyal medyada gündemde.

Apple, iOS 17.2.1 ve iOS 16.7.4 güncellemelerini yayınladı 1 gün önce eklendi

iOS 17.2 sürümünde de görülüyor

Kullanıcı raporlarına yakından bakıldığında sorunun yalnızca en yeni iPhone modellerinde değil, iPhone 11, iPhone XR gibi eski modelleri de etkilediği görülüyor. Bazı kullanıcılar, sorunu yakın zamanda yayınlanan iOS 17.2 güncellemesine bağlıyor ancak iOS 17’nin son sürümüne güncellemeyen kullanıcılar da aynı durumla karşı karşıya.

Kullanıcılardan geçici çözümler

Apple, henüz sorunu resmî olarak kabul etmedi ancak kullanıcılar kendilerince geçici çözümler paylaştı. Bir grup, Dikkat Farkındalığı Özellikleri seçeneğini kapattıktan sonra alarm sorununun çözüldüğünü söylüyor. Başka bir grup, Bekleme Modu’nu devre dışı bırakmanın işe yaradığını söylüyor. Başka bir olası geçici çözüm olarak, kısa süre içerisinde çok sayıda alarm kurulmuşsa bazı alarmların devre dışı bırakılması işe yarayabilir.

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iOS 17'nin yeni sorunu: iPhone'ların alarmı çalmıyor!