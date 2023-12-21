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    Anlık Bildirim

    iOS 17'nin yeni sorunu: iPhone'ların alarmı çalmıyor!

    iOS 17 şikayetleri devam ediyor. Bazı iPhone kullanıcıları alarmın hiç çalmamasından veya sessiz çalmasından şikayetçi. Sorunun güncel iOS 17.2 sürümünde de görülmesi dikkat çekici.
    ios 17 sorunu iphone alarm çalmıyor Tam Boyutta Gör
    iPhone kullanıcılarının iOS 17'de karşılaştığı hataların ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer de bazı iPhone'larda alarmın beklendiği gibi çalışmadığına ilişkin bildirimler sosyal medyada gündemde.

    iOS 17.2 sürümünde de görülüyor

    Kullanıcı raporlarına yakından bakıldığında sorunun yalnızca en yeni iPhone modellerinde değil, iPhone 11, iPhone XR gibi eski modelleri de etkilediği görülüyor. Bazı kullanıcılar, sorunu yakın zamanda yayınlanan iOS 17.2 güncellemesine bağlıyor ancak iOS 17’nin son sürümüne güncellemeyen kullanıcılar da aynı durumla karşı karşıya.

    Kullanıcılardan geçici çözümler

    Apple, henüz sorunu resmî olarak kabul etmedi ancak kullanıcılar kendilerince geçici çözümler paylaştı. Bir grup, Dikkat Farkındalığı Özellikleri seçeneğini kapattıktan sonra alarm sorununun çözüldüğünü söylüyor. Başka bir grup, Bekleme Modu’nu devre dışı bırakmanın işe yaradığını söylüyor. Başka bir olası geçici çözüm olarak, kısa süre içerisinde çok sayıda alarm kurulmuşsa bazı alarmların devre dışı bırakılması işe yarayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 15 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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