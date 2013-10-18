Samsung, ATIV Book 9 Plus ultrabook'unu yeni işlemci ve işletim sistemiyle güncelledi

Samsung'un geçtiğimiz Haziran ayında lanse ettiği ve sunduğu teknik detaylar ile dikkat çeken ultrabook modeli ATIV Book 9 Plus, Windows 8.1 işletim sistemi ve Intel Core i7 işlemci seçeneğiyle güncellendi.

Yapılan güncelleme ile artık Microsoft'un perşembe günü kullanıma sunduğu Windows 8.1 işletim sistemi ve Intel'in dördüncü jenerasyon Core i7-4500U Haswell (Daha önce Core i5-4200U sunuluyordu) işlemcisiyle gelen ATIV Book 9 Plus, 8GB RAM, 13.3-inç 3200 x 1800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran, Intel HD 4400 ekran kartı ve 256 GB SSD depolama birimi gibi diğer üst düzey teknik ayrıntılarını korumaya devam ediyor. Üzerinde VGA, micro HDMI, USB 3.0 portları, SD kart okuyucu ve kulaklık girişi barındıran ürün, aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojilerine de sahip. Lityum iyon bataryası ile 7.5 saat aktif kullanım ömrü sunabildiği söylenen bilgisayar, 13.6mm kalınlığa ve 1.39 Kg ağırlığa sahip.

Önümüzdeki aydan itibaren satışına başlanacağı belirtilen Samsung ATIV Book 9 Plus ultrabook, 1800$ başlayan fiyat etiketleri ile elde edilebilecek.

http://liliputing.com/2013/10/samsung-launches-1800-ativ-book-9-plus-core-i7-windows-8-1.html