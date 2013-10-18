Samsung, ATIV Book 9 Plus ultrabook'unu yeni işlemci ve işletim sistemiyle güncelledi

Haber Editörü
Samsung'un geçtiğimiz Haziran ayında lanse ettiği ve sunduğu teknik detaylar ile dikkat çeken ultrabook modeli ATIV Book 9 Plus, Windows 8.1 işletim sistemi ve Intel Core i7 işlemci seçeneğiyle güncellendi.
Yapılan güncelleme ile artık Microsoft'un perşembe günü kullanıma sunduğu Windows 8.1 işletim sistemi ve Intel'in dördüncü jenerasyon Core i7-4500U Haswell (Daha önce Core i5-4200U sunuluyordu) işlemcisiyle gelen ATIV Book 9 Plus, 8GB RAM, 13.3-inç 3200 x 1800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran, Intel HD 4400 ekran kartı ve 256 GB SSD depolama birimi gibi diğer üst düzey teknik ayrıntılarını korumaya devam ediyor. Üzerinde VGA, micro HDMI, USB 3.0 portları, SD kart okuyucu ve kulaklık girişi barındıran ürün, aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojilerine de sahip. Lityum iyon bataryası ile 7.5 saat aktif kullanım ömrü sunabildiği söylenen bilgisayar, 13.6mm kalınlığa ve 1.39 Kg ağırlığa sahip.
Önümüzdeki aydan itibaren satışına başlanacağı belirtilen Samsung ATIV Book 9 Plus ultrabook, 1800$ başlayan fiyat etiketleri ile elde edilebilecek.
http://liliputing.com/2013/10/samsung-launches-1800-ativ-book-9-plus-core-i7-windows-8-1.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
istanbula döndüğümde ambalajı açtım şuan test ediyorum pil bitmesi için
sağ menteşede gevşeklik var. acaba 180 derece açılmayla ilgili normal mi diye düşündüm. samsungu aradım. normal değil servise getirin bakalım dediler.
hep başıma gelir kusurlu ürünler ya yine oldu.
pazartesi geri yollayacam vatana bir süre test edeyim bari.
Hayırlı olsun hocam, umarım sorununuz çözülür... yorumlarınızı bekliyorum.
Iyi yani ise bu yapisi sayesinde cok hafif olmasi.
Hocam Sony nin tek eksisi ekranı ( o da samsunga göre tabi ) , hatta pil konusunda samsunga kafa atıyor, ağırlığı da 1 kilo... Fiyat farkına baktığında Sony nin gold fiyatı 2600 lira , samsungunda en iyi fiyatı şu an 3200 lira falan. Samsung fetiş obje üretmiş, ekranı muhteşem, para sorunum olmasa düşünmeden alırdım, lakin ki düşünmek zorundayız :)
Ben aldım bu ultrabooku çözünürlük kutuda 1920x1080 yazıyor ama 3200x1800px. Kutuda yanlışlık var. Yinede alacak arkadaşlar yüksek çözünürlük için alıyorsa; kontrol edip öyle alsınlar. hafta sonu %30 indiriminde vatandan 2.838tl e aldım(Bazı arkadaşların dediği gb 4.000tl üstü bekliyorum :) iyiki olmadı). Şuanki laptopum 1280x800px den yüksek çözünürlüklüye geçince garip oldu. Bence güzel alternatif, öneririm alacaklara.
ekranın çözünürlük fhd(1920x1080) mi qhd+(3200x1800) mi ?yazabilirmisiniz?
başka bir konuda forumdan alan birsi kutusunda fhd yazıyor ama ekran qhd+(3200x1800px) demişti de sizde de öğlemi
Bilgisayar satışlarında inanılmaz bir düşüş var, o yüzden eskisi gibi ne bulursa getirmiyor distribütörler.
Stoklara 2 ekimde girmiş cihaz ve Ürün kodu var. NP940X3G-K01TR yani i5/128gb ssd/4gb ram versiyonu.
K04tr olarak ise i7 lisi gelirse gelir.
vatanbilgisayar.com/...
Şuanki fiyatı 2.838 TL
Ancak Cumartesi günü nedense aynı indirimde 100TL daha ucuza 2.748 TL ye satılıyordu.
PCDEPO da ise sanki hiç satmışlar gibi i7 versiyonun bilgilerinin olduğu bir tane ürün tükenmiştir ilanı var ama i7 versiyonu piyasaya çıkmadan önce o sayfayı açmışlardı.
Ben kullanıcı yorumlarını ve yılbaşına kadar fiyatların biraz düşmesini bekliyorum.
i7 versiyonun amazon fiyatı en son 2108$ dı.
i5 versiyon amazon fiyatına göre şuanda aynı fiyatta.
amerika 1800 dolar
avrupa 1800 euro
türkiye 1800 sterlin
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1814 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, bilgisayar ve samsung