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Samsung, ATIV Book 9 Plus ultrabook'unu yeni işlemci ve işletim sistemiyle güncelledi

5 yıl
1,8b
1
42
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, ATIV Book 9 Plus ultrabook'unu yeni işlemci ve işletim sistemiyle güncelledi
Samsung'un geçtiğimiz Haziran ayında lanse ettiği ve sunduğu teknik detaylar ile dikkat çeken ultrabook modeli ATIV Book 9 Plus, Windows 8.1 işletim sistemi ve Intel Core i7 işlemci seçeneğiyle güncellendi.
Yapılan güncelleme ile artık Microsoft'un perşembe günü kullanıma sunduğu Windows 8.1 işletim sistemi ve Intel'in dördüncü jenerasyon Core i7-4500U Haswell (Daha önce Core i5-4200U sunuluyordu) işlemcisiyle gelen ATIV Book 9 Plus, 8GB RAM, 13.3-inç 3200 x 1800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran, Intel HD 4400 ekran kartı ve 256 GB SSD depolama birimi gibi diğer üst düzey teknik ayrıntılarını korumaya devam ediyor. Üzerinde VGA, micro HDMI, USB 3.0 portları, SD kart okuyucu ve kulaklık girişi barındıran ürün, aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojilerine de sahip. Lityum iyon bataryası ile 7.5 saat aktif kullanım ömrü sunabildiği söylenen bilgisayar, 13.6mm kalınlığa ve 1.39 Kg ağırlığa sahip.
Önümüzdeki aydan itibaren satışına başlanacağı belirtilen Samsung ATIV Book 9 Plus ultrabook, 1800$ başlayan fiyat etiketleri ile elde edilebilecek.

http://liliputing.com/2013/10/samsung-launches-1800-ativ-book-9-plus-core-i7-windows-8-1.html Yorum Yaz
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strom 5 yıl en beğenilen
Fiyatini gorene kadar cok mutluydum :(
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nohackmove 5 yıl
Bilgisayar bu akşam geldi. tam yola çıkarken.
istanbula döndüğümde ambalajı açtım şuan test ediyorum pil bitmesi için
sağ menteşede gevşeklik var. acaba 180 derece açılmayla ilgili normal mi diye düşündüm. samsungu aradım. normal değil servise getirin bakalım dediler.
hep başıma gelir kusurlu ürünler ya yine oldu.
pazartesi geri yollayacam vatana bir süre test edeyim bari.
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pygmalion 5 yıl nohackmove
nohackmove

Bilgisayar bu akşam geldi. tam yola çıkarken.
istanbula döndüğümde ambalajı açtım şuan test ediyorum pil bitmesi için
sağ menteşede gevşeklik var. acaba 180 derece açılmayla ilgili normal mi diye düşündüm. samsungu aradım. normal değil servise getirin bakalım dediler.
hep başıma gelir kusurlu ürünler ya yine oldu.
pazartesi geri yollayacam vatana bir süre test edeyim bari.

Hayırlı olsun hocam, umarım sorununuz çözülür... yorumlarınızı bekliyorum.
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pygmalion 5 yıl
Kullanan arkadaşlar pil performansı hakkında tam bilgi verebilirler mi?
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SuperSantorelli 5 yıl
Bir de gacır gucur etmese
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nohackmove 5 yıl
Sony nin dezavantaji ekran cozunurlugu ve basitlik hissi veren ve fazla esnek olan kasasi. Klavyeye hafif bastirinca baya bir esniyor ice dogru.
Iyi yani ise bu yapisi sayesinde cok hafif olmasi.
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pygmalion 5 yıl nohackmove
nohackmove

Sony nin dezavantaji ekran cozunurlugu ve basitlik hissi veren ve fazla esnek olan kasasi. Klavyeye hafif bastirinca baya bir esniyor ice dogru.
Iyi yani ise bu yapisi sayesinde cok hafif olmasi.

Hocam Sony nin tek eksisi ekranı ( o da samsunga göre tabi ) , hatta pil konusunda samsunga kafa atıyor, ağırlığı da 1 kilo... Fiyat farkına baktığında Sony nin gold fiyatı 2600 lira , samsungunda en iyi fiyatı şu an 3200 lira falan. Samsung fetiş obje üretmiş, ekranı muhteşem, para sorunum olmasa düşünmeden alırdım, lakin ki düşünmek zorundayız :)
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wrt_cl 5 yıl
wrt_cl
sinanhakki
nohackmove Gule gule kullanin . cihaz nasil memnunmusunuz? Artilari ve eksileri neler sizce. samsung ilk model ultrabooklari cok isiniyordu. pil suresi nasil. Bende ciddî olarak almayi dusunuyorum. Herhangi bir oyunda hd4400 performansini deneme sansiniz oldu mu acaba. Aftik youtube ta pek oyun performansı testi olmuyor.
selam dostum msgini simdi gordum. ben cok memnunum ozellikle de ekran kalitesi gayet tatmin edici. ısınma cok sıkıntı yaratacak sekılde yok ama uzun saatler de acık tutmadım dıyebılırım. el uzerınde tutuyor gzumuz gıbı bakıoruz bu aralar :) eksi olarak verebilecegim biseyi yok. pil sarji kesinlikle iyi. sarji almiyorum yanima ekran full aydkınlıkta hi performans kullanıorm. daha teknik olarak yorum yapcak baska ark.lar da olacaktir tabiki. tavsiye ederim.
ekranın çözünürlük fhd(1920x1080) mi qhd+(3200x1800) mi ?yazabilirmisiniz?başka bir konuda forumdan alan birsi kutusunda fhd yazıyor ama ekran qhd+(3200x1800px) demişti de sizde de öğlemi

Ben aldım bu ultrabooku çözünürlük kutuda 1920x1080 yazıyor ama 3200x1800px. Kutuda yanlışlık var. Yinede alacak arkadaşlar yüksek çözünürlük için alıyorsa; kontrol edip öyle alsınlar. hafta sonu %30 indiriminde vatandan 2.838tl e aldım(Bazı arkadaşların dediği gb 4.000tl üstü bekliyorum :) iyiki olmadı). Şuanki laptopum 1280x800px den yüksek çözünürlüklüye geçince garip oldu. Bence güzel alternatif, öneririm alacaklara.
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pygmalion 5 yıl
Alet çok güzel, bugün vatanda gördüm ağzım açık kaldı... Sony SVP11216ST ile bunun arasında gidip geliyorum.
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wrt_cl 5 yıl
sinanhakki
nohackmove Gule gule kullanin . cihaz nasil memnunmusunuz? Artilari ve eksileri neler sizce. samsung ilk model ultrabooklari cok isiniyordu. pil suresi nasil. Bende ciddî olarak almayi dusunuyorum. Herhangi bir oyunda hd4400 performansini deneme sansiniz oldu mu acaba. Aftik youtube ta pek oyun performansı testi olmuyor.
selam dostum msgini simdi gordum. ben cok memnunum ozellikle de ekran kalitesi gayet tatmin edici. ısınma cok sıkıntı yaratacak sekılde yok ama uzun saatler de acık tutmadım dıyebılırım. el uzerınde tutuyor gzumuz gıbı bakıoruz bu aralar :) eksi olarak verebilecegim biseyi yok. pil sarji kesinlikle iyi. sarji almiyorum yanima ekran full aydkınlıkta hi performans kullanıorm. daha teknik olarak yorum yapcak baska ark.lar da olacaktir tabiki. tavsiye ederim.

ekranın çözünürlük fhd(1920x1080) mi qhd+(3200x1800) mi ?yazabilirmisiniz?
başka bir konuda forumdan alan birsi kutusunda fhd yazıyor ama ekran qhd+(3200x1800px) demişti de sizde de öğlemi
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Nokia Specialist 5 yıl
Fiyat
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muratai 5 yıl
Türkiyeye geleceği meçhul. Daha 1400$ lık Ativ 9 plus bile gelmedi. Gelse bile kim alacak ki? En az 1450 dolar + KDV olur fiyatı nerden baksan 3400 tl.
Bilgisayar satışlarında inanılmaz bir düşüş var, o yüzden eskisi gibi ne bulursa getirmiyor distribütörler.
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nohackmove 5 yıl muratai
VatanBilgisayarda var bir tek ama AB9+ adını ağızlarına almamışlar. kimsenin haberi yok o yüzden.
Stoklara 2 ekimde girmiş cihaz ve Ürün kodu var. NP940X3G-K01TR yani i5/128gb ssd/4gb ram versiyonu.
K04tr olarak ise i7 lisi gelirse gelir.

vatanbilgisayar.com/...

Şuanki fiyatı 2.838 TL
Ancak Cumartesi günü nedense aynı indirimde 100TL daha ucuza 2.748 TL ye satılıyordu.

PCDEPO da ise sanki hiç satmışlar gibi i7 versiyonun bilgilerinin olduğu bir tane ürün tükenmiştir ilanı var ama i7 versiyonu piyasaya çıkmadan önce o sayfayı açmışlardı.

Ben kullanıcı yorumlarını ve yılbaşına kadar fiyatların biraz düşmesini bekliyorum.


i7 versiyonun amazon fiyatı en son 2108$ dı.
i5 versiyon amazon fiyatına göre şuanda aynı fiyatta.
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doctor5945 5 yıl
13' laptopmu olur be samsung note 10.1 galaxy edition da basladı bu furyaya şimdide buna atladı bu cihaz alınmaz bu paraya hakki 1750 tl bu cihazın maksimum sadece office çalışılır bununla o bile keyif vermez gerçi o küçüçük monitörde klavyeli tablet yapmış kısaca
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ozgur112 5 yıl
[__Zahid__]
13eta Türkiye fiyatı ne olur acaba?
amerikada 1800 dolar avrupada 1800 euro Türkiyede 1800 lira olur

amerika 1800 dolar
avrupa 1800 euro
türkiye 1800 sterlin
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