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Samsung, ATIV One 5 Style isimli hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, ATIV One 5 Style isimli hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu
Londra’da düzenlediği Premiere 2013 etkinliği çerçevesinde birçok farklı bilgisayarı ile karşımıza çıkan Samsung, ayrıca hepsi bir arada formunda geliştirdiği ATIV One 5 Style modelini de resmi olarak duyurdu.
Windows 8 işletim sistemiyle gelen Samsung ATIV One 5 Style hepsi bir arada bilgisayar modeli, teknik olarak entegre grafik birimiyle (Ati HD8400) gelen dört çekirdekli AMD A6 işlemciye, 4GB RAM miktarına, 21.5-inç 1920x1080P dokunmatik ekrana, 1TB depolama birimine, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı seçeneklerine ve bunların yanında kulaklık, USB 2.0 / 3.0, Ethernet, HDMI giriş/çıkış (Bu sayede televizyo ya da oyun konsolu bağlanabiliyor) portlarına ve microSD kart yuvasına sahip.
Beraberinde klavye ve fare gelen Samsung ATIV One 5 Style, beyaz renkli plastik gövde yapısıyla firmanın son dönemde piyasaya sunduğu akıllı cep telefonlarının tasarım çizgileri ile hazırlanmış. 2013 yılı sonlarına doğru satışa sunulması beklenen modelin, resmi fiyatı henüz açıklanmış değil.

http://www.samsung.com/global/ativ/ativone5style.html Yorum Yaz
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neo01470 5 yıl
tasarım imac ile çok benzeşiyor ama fiyatlar benzemez büyük ihtimalle..
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khaos 5 yıl
Şahsi kanaatim tasarım beş para etmez ayrıca kimbilir kaç paraya satacakları bu cihaza 4gb ram az kalmış
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nedensiz07 5 yıl
ismi cidden galaxy değilmi???
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DH Misafiri 5 yıl
bu hepsi bir aradaların first class ı apple imac üsyüne tanımam bu arada tasarım yine .......
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ssbrutality 5 yıl
Özellikler Tatmin Edici Görünüyor,Birde Fiyatı Bilsek.
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AnGets 5 yıl
ATIV One ile, HTC One a atıfta bulunmuş Samsung..
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Beybaba62 5 yıl
Wuhuu!!
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