Samsung: ATIV Smart PC, ABD'de satışa sunulmayacak

Güney Koreli üreticinin geçtiğimiz yılın ağustos ayında düzenlenen IFA fuarında duyurusunu yaptığı ARM tabanlı Windows RT tableti ATIV Smart PC'nin ABD'de satışa sunulmayacağı açıklandı.





CNET'e konuşan Samsung yöneticisi Mike Abary'nin yaptığı açıklamaya göre, şirketin bu kararının arkasında tüketici eğilimlerini ve kullanıcıların Windows RT hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması gösteriliyor. Kullanıcıların Windows 8 ile Windows RT arasındaki farklı anlayabilmeleri için bilgilendirilmeleri gerektiğini ve bunun için de ciddi bir yatırım yapılmasının gerektiği belirtiliyor. Samsung'un Windows RT'nin gelişimini takip edeceği de belirtilirken, gerekirse bu kararların değişebileceği ve girişimlerin yeniden başlatılabileceği dile getirildi.





Şirketin ABD için almış olduğu kararın sadece bu bölgeyle mi sınırlı kalacağının şu an için belirsizliğini koruduğunu belirtelim. Smart PC ailesinin, Intel Atom işlemcili Smart PC ve Intel Core i5 işlemcili Smart PC Pro modellerinin ülkemizde satışının gerçekleştirildiğini de hatırlatalım.

http://ces.cnet.com/8301-34439_1-57563340/uh-oh-windows-rt-samsungs-got-second-thoughts/?part=rss&subj=news&tag=title