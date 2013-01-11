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Samsung: ATIV Smart PC, ABD'de satışa sunulmayacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Güney Koreli üreticinin geçtiğimiz yılın ağustos ayında düzenlenen IFA fuarında duyurusunu yaptığı ARM tabanlı Windows RT tableti ATIV Smart PC'nin ABD'de satışa sunulmayacağı açıklandı.

CNET'e konuşan Samsung yöneticisi Mike Abary'nin yaptığı açıklamaya göre, şirketin bu kararının arkasında tüketici eğilimlerini ve kullanıcıların Windows RT hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması gösteriliyor. Kullanıcıların Windows 8 ile Windows RT arasındaki farklı anlayabilmeleri için bilgilendirilmeleri gerektiğini ve bunun için de ciddi bir yatırım yapılmasının gerektiği belirtiliyor. Samsung'un Windows RT'nin gelişimini takip edeceği de belirtilirken,  gerekirse bu kararların değişebileceği ve girişimlerin yeniden başlatılabileceği dile getirildi.

Şirketin ABD için almış olduğu kararın sadece bu bölgeyle mi sınırlı kalacağının şu an için belirsizliğini koruduğunu belirtelim. Smart PC ailesinin, Intel Atom işlemcili Smart PC ve Intel Core i5 işlemcili Smart PC Pro modellerinin ülkemizde satışının gerçekleştirildiğini de hatırlatalım.  

http://ces.cnet.com/8301-34439_1-57563340/uh-oh-windows-rt-samsungs-got-second-thoughts/?part=rss&subj=news&tag=title Yorum Yaz
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regaibyigit. 6 yıl
patent korkusu
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swat882 6 yıl
ne kadar gereksiz bir ürün yahu rt ler... ios ve android dururken tablet ve telefon pazarında windows ölü...

getirin pro ları rt fiyatından satın o zaman görün satışları
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savinelli 6 yıl
eğer yazılım geliştiriciler açısından fark yok ise, yani windows 8 için build edilen yazılımlar rt ye de zahmetsizce uyarlanabilir ise (araştırmadım sadece söylüyorum) bence rt ile windows 8 arasında pek bir fark olmayacaktır. ama eğer yazılım çeşitliliği bakımından rt geride kalacaksa o zaman da microsoft "windows 8 arm tabanlı işlemcileri destekleyecek" diye yaptığı duyurular yüzünden bile dava konusu olabilir. çünkü bu demektir ki windows stratejik olarak birbirinden ayrı tuttuğu 2 ürünü aynı gibi göstermeye çalıştı..
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SystemApps 6 yıl
windows rt yi anlatmak çok mu zor?bence bahanesi olmuş
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frostburn 6 yıl
sanırım bir diğer sıkıntı da patent kaygısı olsa gerek..
Bu arada msi'in s20 diye yeni bir hibrid tablet/laptopu cıkıyor yakında 1100 dolar fiyatıyla amerika'da..
Eğer yanında s-pen tarzı bir kalem ile çıkarsa ya da uyumlu olursa iyi satış rakamları yakalayacaktır, zira bence sony'nin benzer cihazından çok daha güçlü.
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interwap 6 yıl
Eğer Samsung RT modelleriyle ABD piyasasına girerse ve bilinçlendirilmeyen tüketici Windows 8 uygulamalarını Windows RT cihazlarına yükleyemediklerini farkedince tüketiciler ürünlerini ya iade edeceklerdir yada dava açacaklardır.
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haymatloshan 6 yıl
RT modeli gereksiz aslında,kafa karıştırıyor hem.
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