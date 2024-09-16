Samsung, 2nm’de feci çuvalladı: Verim yüzde 10’lar seviyesinde

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Tam Boyutta Gör Samsung, yarı iletken üretiminde karşılaştığı zorluklar nedeniyle ABD'deki 17 milyar dolarlık Teksas fabrikasında planlanan 2nm üretimini erteledi. Bu tesis 4nm'nin altındaki gelişmiş süreçlerin seri üretimi için bir merkez olarak tasarlanmıştı. Şirketin, 2024 yılı sonunda başlaması beklenen seri üretim tarihini 2026'ya çekmesi, sektörde ciddi soru işaretleri yarattı. Samsung'un, rakibi TSMC karşısında hızla geri düşmesi küresel yarı iletken pazarındaki gücünü kaybetmesine neden olabilir.

Samsung, 2nm'de ciddi sorun yaşıyor

Samsung’un 3nm altı teknolojilerdeki verimlilik oranı şu anda yüzde 50'nin altında, özellikle Gate-All-Around (GAA) teknolojisinde bu oran yüzde 10 ila yüzde 20 arasında değişiyor. Buna karşılık, TSMC’nin ileri süreçlerdeki üretim verimliliği yüzde 60 ila yüzde 70 aralığında. Samsung’un pazar payı da bu performans farkıyla birlikte azalmaya devam ediyor. TSMC’nin küresel dökümhane pazarındaki payı yüzde 62.3 iken, Samsung’un payı yüzde 11.5’e kadar düştü.

Tam Boyutta Gör Samsung, Teksas’taki Taylor fabrikasını 4nm altındaki ileri süreçlerin üretim merkezi olarak konumlandırmayı planlamıştı. Ancak, yaşanan teknik sorunlar ve düşük verimlilik oranları nedeniyle fabrika üretime geçemiyor. Şirket, fabrikada çalışan personeli geri çekerek sadece küçük bir ekip bırakmış durumda. Bu durum, ABD hükümeti ile imzalanan yaklaşık 7 milyar dolarlık CHIPS Yasası teşvik anlaşmasını da riske atıyor. Anlaşmaya göre fabrikanın faaliyete geçmesi şart koşulmuştu.

Samsung bu kez şaşırttı 2 gün önce eklendi

Samsung’un yaşadığı gecikmelere rağmen TSMC, Arizona’daki yeni fabrikasında başarılı deneme üretimleri gerçekleştirdi. TSMC'nin ilk tesisinin 2025’in ilk yarısında üretime başlaması bekleniyor. Ayrıca, ikinci fabrika 2028 yılında yeni nesil nanosheet transistörlerle 2nm teknolojisi ile üretime geçecek. Bu, Samsung’un geri kalışını daha belirgin hale getiriyor.

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