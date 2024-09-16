Samsung, 2nm’de feci çuvalladı: Verim yüzde 10’lar seviyesinde

Samsung’un 3nm altı teknolojilerdeki verimlilik oranı şu anda yüzde 50'nin altında, özellikle Gate-All-Around (GAA) teknolojisinde bu oran yüzde 10 ila yüzde 20 arasında değişiyor. Buna karşılık, TSMC’nin ileri süreçlerdeki üretim verimliliği yüzde 60 ila yüzde 70 aralığında. Samsung’un pazar payı da bu performans farkıyla birlikte azalmaya devam ediyor. TSMC’nin küresel dökümhane pazarındaki payı yüzde 62.3 iken, Samsung’un payı yüzde 11.5’e kadar düştü.
Samsung’un yaşadığı gecikmelere rağmen TSMC, Arizona’daki yeni fabrikasında başarılı deneme üretimleri gerçekleştirdi. TSMC'nin ilk tesisinin 2025’in ilk yarısında üretime başlaması bekleniyor. Ayrıca, ikinci fabrika 2028 yılında yeni nesil nanosheet transistörlerle 2nm teknolojisi ile üretime geçecek. Bu, Samsung’un geri kalışını daha belirgin hale getiriyor.
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...