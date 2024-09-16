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    Samsung, 2nm’de feci çuvalladı: Verim yüzde 10’lar seviyesinde

    Samsung'un ABD, Teksas’taki yarı iletken tesisinin 4nm ve altı için kritik bir tesis olması bekleniyordu. Ancak 2nm süreci özelinde Samsung’un ciddi bir verimlilik sorunu yaşadığı bildiriliyor.
    Samsung, 2nm’de feci çuvalladı: Verim yüzde 10’lar seviyesinde Tam Boyutta Gör
    Samsung, yarı iletken üretiminde karşılaştığı zorluklar nedeniyle ABD'deki 17 milyar dolarlık Teksas fabrikasında planlanan 2nm üretimini erteledi. Bu tesis 4nm'nin altındaki gelişmiş süreçlerin seri üretimi için bir merkez olarak tasarlanmıştı. Şirketin, 2024 yılı sonunda başlaması beklenen seri üretim tarihini 2026'ya çekmesi, sektörde ciddi soru işaretleri yarattı. Samsung'un, rakibi TSMC karşısında hızla geri düşmesi küresel yarı iletken pazarındaki gücünü kaybetmesine neden olabilir.

    Samsung, 2nm'de ciddi sorun yaşıyor

    Samsung’un 3nm altı teknolojilerdeki verimlilik oranı şu anda yüzde 50'nin altında, özellikle Gate-All-Around (GAA) teknolojisinde bu oran yüzde 10 ila yüzde 20 arasında değişiyor. Buna karşılık, TSMC’nin ileri süreçlerdeki üretim verimliliği yüzde 60 ila yüzde 70 aralığında. Samsung’un pazar payı da bu performans farkıyla birlikte azalmaya devam ediyor. TSMC’nin küresel dökümhane pazarındaki payı yüzde 62.3 iken, Samsung’un payı yüzde 11.5’e kadar düştü.

    Samsung, 2nm’de feci çuvalladı: Verim yüzde 10’lar seviyesinde Tam Boyutta Gör
    Samsung, Teksas’taki Taylor fabrikasını 4nm altındaki ileri süreçlerin üretim merkezi olarak konumlandırmayı planlamıştı. Ancak, yaşanan teknik sorunlar ve düşük verimlilik oranları nedeniyle fabrika üretime geçemiyor. Şirket, fabrikada çalışan personeli geri çekerek sadece küçük bir ekip bırakmış durumda. Bu durum, ABD hükümeti ile imzalanan yaklaşık 7 milyar dolarlık CHIPS Yasası teşvik anlaşmasını da riske atıyor. Anlaşmaya göre fabrikanın faaliyete geçmesi şart koşulmuştu.

    Samsung’un yaşadığı gecikmelere rağmen TSMC, Arizona’daki yeni fabrikasında başarılı deneme üretimleri gerçekleştirdi. TSMC'nin ilk tesisinin 2025’in ilk yarısında üretime başlaması bekleniyor. Ayrıca, ikinci fabrika 2028 yılında yeni nesil nanosheet transistörlerle 2nm teknolojisi ile üretime geçecek. Bu, Samsung’un geri kalışını daha belirgin hale getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 7 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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