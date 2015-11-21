Samsung, Alman kamera pazarından çıkıyor

Son yıllarda akıllı telefon kameralarının gelişmesi ve kompakt kameralar ile yarışır hale gelmesi, kamera pazarına da darbe vuruyor. Düşen talep nedeniyle Samsung, Alman kamera pazarından çıkma kararı aldı.





Almanya dünyanın en büyük kamera pazarlarından birisi olarak biliniyor. Samsung'un ifadelerine göre Almanya'da dijital kamera, video kaydedici ve aksesuar ürünlerine olan ilgi giderek azalmaya başladı. Buna karşı tedbir alma ihtiyacı hisseden Samsung da Alman kamera pazarından kademe kademe çıkmaya başlayacak.





Samsung bu kararın diğer pazarları ilgilendirmediğini belirtse de, otoriteler kısa vadede pek çok ülkenin kapsama alanına gireceğini düşünüyor. Bu konuda iki farklı görüş var. Birisi Samsung'un pazardan çekilerek bir süre izleme pozisyonunda kalacağını iddia ederken, diğeri ise Samsung'un tamamen kamera bölümünü elden çıkaracağını ifade ediyor.





Özellikle kompakt kameralarda olmak üzere kamera pazarında bir talep düşüşü söz konusu. Tüketicilerin akıllı telefonlarındaki kameraları yeterli bulması, eski kompakt kamerasını değiştirme ihtiyacı duymamasına neden oluyor. Sektördeki pek çok üretici satışlarında veya karlarında düşüş yaşıyor. Bu bakımdan Samsung'un pazardan tamamen çekilmesi kimseyi şaşırtmayacaktır.





http://petapixel.com/2015/11/19/samsung-officially-pulling-out-of-the-camera-market-in-germany/#more-191691