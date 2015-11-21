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Samsung, Alman kamera pazarından çıkıyor

Teknoloji sürekli gelişiyor ancak bir sektörde yaşanan gelişme diğer sektörü olumsuz etkileyebiliyor. Akıllı telefon kameralarında yaşanan atılımlar özellikle kompakt kamera segmentini ateşe attı.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Alman kamera pazarından çıkıyor

Son yıllarda akıllı telefon kameralarının gelişmesi ve kompakt kameralar ile yarışır hale gelmesi, kamera pazarına da darbe vuruyor. Düşen talep nedeniyle Samsung, Alman kamera pazarından çıkma kararı aldı.

Almanya dünyanın en büyük kamera pazarlarından birisi olarak biliniyor. Samsung'un ifadelerine göre Almanya'da dijital kamera, video kaydedici ve aksesuar ürünlerine olan ilgi giderek azalmaya başladı. Buna karşı tedbir alma ihtiyacı hisseden Samsung da Alman kamera pazarından kademe kademe çıkmaya başlayacak.

Samsung bu kararın diğer pazarları ilgilendirmediğini belirtse de, otoriteler kısa vadede pek çok ülkenin kapsama alanına gireceğini düşünüyor. Bu konuda iki farklı görüş var. Birisi Samsung'un pazardan çekilerek bir süre izleme pozisyonunda kalacağını iddia ederken, diğeri ise Samsung'un tamamen kamera bölümünü elden çıkaracağını ifade ediyor.

Özellikle kompakt kameralarda olmak üzere kamera pazarında bir talep düşüşü söz konusu. Tüketicilerin akıllı telefonlarındaki kameraları yeterli bulması, eski kompakt kamerasını değiştirme ihtiyacı duymamasına neden oluyor. Sektördeki pek çok üretici satışlarında veya karlarında düşüş yaşıyor. Bu bakımdan Samsung'un pazardan tamamen çekilmesi kimseyi şaşırtmayacaktır.


http://petapixel.com/2015/11/19/samsung-officially-pulling-out-of-the-camera-market-in-germany/#more-191691 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gcb1903 3 yıl
Şuan özçekim popülaritesine kapılmış insanlar. İlla ki bitecek egolarının açlığı. O zaman kırık bulgur kadar mercekten bir halt olmayacağını tekrar hatırlayacaklar.
350 dolara almıştık slt-a58k. 4 bin liralık en kral telefonlarınız bile yanına yaklaşamaz. Kıyaslanamaz biri f16 biri kağıt uçurtma.
1 Yanıt Yanıtla
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jiddi 3 yıl gcb1903
gcb1903

Şuan özçekim popülaritesine kapılmış insanlar. İlla ki bitecek egolarının açlığı. O zaman kırık bulgur kadar mercekten bir halt olmayacağını tekrar hatırlayacaklar.

350 dolara almıştık slt-a58k. 4 bin liralık en kral telefonlarınız bile yanına yaklaşamaz. Kıyaslanamaz biri f16 biri kağıt uçurtma.


Orası öyle ama cep telle de video ve foto olarak her zaman ve her yerde insanların fotoladıkları fotoları bir d-slr ile kimse fotoğraflayamaz. Cep tel, adı gibi 365 günün 365'inde yanındadır. İster video ister foto çeker ve günümüzde artık anında birkaç sosyal ağda birden paylaşırsın. Bugün artık imaj kalitesi olarak da hiç de öyle fena değiller. Zaten paylaşılan ortamlar (facebook, instagram gibi) sosyal ağlar buralarda da yüksek çözünürlükte detayda kalite aranmıyor pek.

Bakınız 2014 sonunda flickr bir istatistik yayınladu , ayda 60.000.000 adet foto yükleniyor flickr'a... ki bu sayı sanırım şu an rahat 70.000.000'u buluyordur.
Şuradan : flickr.com/...
En çok kullanılan görüntü kayıt cihazlarına bakınız. 1 numara zaten Apple ! 2 numara Samsung'a da girip bakın ilk 30'da fotoğraf makinası modeli yok !
3 Canon
4 Nikon
5 Sony Xperia Z3, Xperia Z2, Xperia Z1
6 Motorola Moto G, Moto X, Moto G2
7 HTC One, One M8, One M9
8 LG G3, G4, G2
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Guest-F8946C419 3 yıl
Canon, Nikon, Sony gibi devler varken Samsung alan olmaz ki profesyonel tarafta.
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koçari 3 yıl
Sıradan kompaktlar zaten akıllı telefonlara kaptırıyor pazarı, onun yerine büyük sensörlü cihazlar üretseler daha güzel olur.uygun fiyatlı olması da önemli. Millet de zaten 4k çeken cihazlar var.
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dranas 3 yıl
Cep telefonu kameraları çoğu iş için yeterli düzeyde..fotoğraf makinesi pazarı daha da küçülecektir.
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jiddi 3 yıl
Dünya foto makinasına doydu. her yıl her marka her sınıfta 3-5 model çıkarıyor. Felaket, deli gibi üretiyor üreticiler. Belli idi eninde sonunda kendi kuyularını kazdıkları ortada idi. Gün geçtikçe 4 yıl içinde 2yada 3 tane lensi değişir makina alıp da bir şeyin değişmediğini, fotoyu makina ile değil kendi yeteneği ile çektiğini gören arttıkça bu her yıl yeni model çıkartmanın üreticinin zararına olduğu gerçeği ile yüzleşecekler.
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Patren 3 yıl
samsung keşke tekrar avrupada laptop satsa bende bir laptopları notebook çok sağlam hiç kasılmıyor bide oyuncu laptopları yapsalar süper olur
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Patren 3 yıl
samsung keşke tekrar avrupada laptop satsa bende bir laptopları notebook çok sağlam hiç kasılmıyor bide oyuncu laptopları yapsalar süper olur
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VYC Majoris 3 yıl
Herhalde artık sadece sensör üretecekler. Aps-c sensörlü makineleri bırakıp full frame'e yönelebileceği gibi iddialar mevcut. Ayrıca Canon ile bir sensör anlaşması yaptıklarına dair haberler var. Çoğu kişi için önemli olan Dxo puanlarında da Canon öne geçerse Nikon karşısındaki pazar payını biraz daha artırabilir.

Aynasız satışları ise 2015'te biraz düşmüş galiba. Aynasızlar satış bazında ciddi bir temel oturtamadı henüz.

Bu arada umarım çekilirler de çok düşük fiyatlara NX1 alabiliriz.. Müthiş sensör, çok kullanışlı ve su geçirmez gövde, 4K ve çok iyi video kabiliyetleri, 15fps sürekli çekim, wifi, nfc, focus peaking vs ne ararsan var.
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forumu 3 yıl
Hemen hemen her marka icin kacinilmaz son.

Ileride Fotografcilik isini para kazanma amaciyla yapanlar haric kimse makine almaz.

Hele telefonlara da optik zoom konulsun, ondan sonra kompakt makineler tamamen kalkar.
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