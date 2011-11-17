Samsung, Apple ile global davalarda mücadele etmek için Güney Kore'deki davadan vazgeçti

Haber Editörü
Samsung'un Avusturalya ve Almanya gibi ülkelerde Galaxy Tab serisi tabletlerinin dava bitene kadar satışının yasaklanmasına sebep olan Apple ile patent mücadelesi, iPhone 4S modelinin duyurulmasından sonra yeni bir aşamaya girdi.
Bu kez 3G ile ilgili bir patentinin ihlalinden dolayı Samsung, Güney Kore ve Almanya'da iPhone 4S modelinin yasaklanması için dava açmaya başladı.
Güney Kore kaynaklı Chosun Ilbo gazetesine demeç veren bir Samsung sözcüsü deniz aşırı davalara odaklanmak adına kendi ülkelerindeki davadan vazgeçtiklerini açıkladı. Sözcü tüm enerjilerini küresel pazarda Apple ile hukuki mücadelelere vermek istediklerini, Güney Kore'de pazar payını artırmak için buradaki davadan vazgeçtiklerini belirtti.
Çünkü Samsung'un televizyondan buzdolabına pek çok kategoride hüküm sürdüğü Güney Kore'de çok pozitif bir imajı var ve bunun bozulması istenmiyor.
Davadan vazgeçildiği için iPhone 4S modelinin Güney Kore'de satışının yasaklanması gibi bir ihtimal şimdilik yok. Bunun yanında Samsung, Almanya'da da iPhone 4S modelinin yasaklanması için Apple aleyhine dava açmıştı. Açılan dava 20 Ocak'ta görülmeye başlanacak.
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Saygılarımla...
Telefon ve mobil ürün haberleri ve incelemelerinden donanim tarafını tamamen boşladılar. Aralarda çıkardıkları 1-2 tane haberi samazsak tabi.
Şunu üzülerek söylüyorum ki artık herhangi bir donanım parçası alacağım zaman başka sitelere bakmak zorunda kalıyorum. Çünkü donanımhaberde doğru düzgün bir inceleme bulamıyorum.
Forum adını donanimhaber yerine telefonhaber bile yapabilirler.
Çoğu üyenin yorumlarının da bu yönde olduğu düşünülürse donanımhaber'in kendine çeki düzen vermesi gerektiği ortadır.
Apple konusuna girmiyorum bile o tamamen başka bir tartışma konusu.
bu gidişle donanımhaber'in eski popülaritesinin kalmayacağı bir gerçek