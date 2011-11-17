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Samsung, Apple ile global davalarda mücadele etmek için Güney Kore'deki davadan vazgeçti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un Avusturalya ve Almanya gibi ülkelerde Galaxy Tab serisi tabletlerinin dava bitene kadar satışının yasaklanmasına sebep olan Apple ile patent mücadelesi, iPhone 4S modelinin duyurulmasından sonra yeni bir aşamaya girdi.
Bu kez 3G ile ilgili bir patentinin ihlalinden dolayı Samsung, Güney Kore ve Almanya'da iPhone 4S modelinin yasaklanması için dava açmaya başladı. 

Güney Kore kaynaklı Chosun Ilbo gazetesine demeç veren bir Samsung sözcüsü deniz aşırı davalara odaklanmak adına kendi ülkelerindeki davadan vazgeçtiklerini açıkladı. Sözcü tüm enerjilerini küresel pazarda Apple ile hukuki mücadelelere vermek istediklerini, Güney Kore'de pazar payını artırmak için buradaki davadan vazgeçtiklerini belirtti. 

Çünkü Samsung'un televizyondan buzdolabına pek çok kategoride hüküm sürdüğü Güney Kore'de çok pozitif bir imajı var ve bunun bozulması istenmiyor.

Davadan vazgeçildiği için iPhone 4S modelinin Güney Kore'de satışının yasaklanması gibi bir ihtimal şimdilik yok. Bunun yanında Samsung, Almanya'da da iPhone 4S modelinin yasaklanması için Apple aleyhine dava açmıştı. Açılan dava 20 Ocak'ta görülmeye başlanacak.

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Firaristt 8 yıl en beğenilen
Gün Bey, lütfen Ekrem Beyin şu haberlerindeki yorumları göz önünde bulundurarak bir konuşmanız gerekli bana kalırsa. Haberin başlığını okur okumaz Ekrem Çukurca'nın yazdığı Apple taraflı bir haber olduğunu düşünmeye başladım dolayısıyla artık haberlere hiç bakmıyorum.Çünkü yorumları ve haberin içeriğini görünce insanların sinirini bilerek gerildiğini, bilerek sözlü atışmaların yapıldığına karar verdim. Telefon haberlerini başka sitelerden takip etmeye başladım...Bana kalırsa DH'nin tarafsızlığına büyük bir sorundur bu haberler...



Saygılarımla...
Gün Bey, lütfen Ekrem Beyin şu haberlerindeki yorumları göz önünde bulundurarak bir konuşmanız gerekli bana kalırsa. Haberin başlığını okur okumaz Ekrem Çukurc...
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darkdevil666 8 yıl
Donanimhaber maalesef kendi çizgisinden epey bir uzaklaşmış durumda.
Telefon ve mobil ürün haberleri ve incelemelerinden donanim tarafını tamamen boşladılar. Aralarda çıkardıkları 1-2 tane haberi samazsak tabi.
Şunu üzülerek söylüyorum ki artık herhangi bir donanım parçası alacağım zaman başka sitelere bakmak zorunda kalıyorum. Çünkü donanımhaberde doğru düzgün bir inceleme bulamıyorum.
Forum adını donanimhaber yerine telefonhaber bile yapabilirler.
Çoğu üyenin yorumlarının da bu yönde olduğu düşünülürse donanımhaber'in kendine çeki düzen vermesi gerektiği ortadır.
Apple konusuna girmiyorum bile o tamamen başka bir tartışma konusu.
bu gidişle donanımhaber'in eski popülaritesinin kalmayacağı bir gerçek
Donanimhaber maalesef kendi çizgisinden epey bir uzaklaşmış durumda.Telefon ve mobil ürün haberleri ve incelemelerinden donanim tarafını tamamen boşladılar....
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darkaura 8 yıl
"Samsung'un pek çok ülkede Galaxy Tab serisi tabletlerinin yasaklanmasına sebep olan" sadece su giris cumlesi bile yazarin tarafli oldugunu ele veriyor aslinda. galaxy tab bildigim sadece 2 ulkede almanya ve avustralyada yasaklandi. yanlis biliyorsam baska.
"Samsung'un pek çok ülkede Galaxy Tab serisi tabletlerinin yasaklanmasına sebep olan" sadece su giris cumlesi bile yazarin tarafli oldugunu ele veriyor aslinda....
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senatorlines 8 yıl
norton772
senatorlines
norton772 bazı donanımlar benziyor diye niye hemen taklitçi sıfatını yakıştırıyorsunuz. apple çok güzel bir ürün ortaya çıkarttı, tebrikler. uygulamaydı dokunma hissiydi çok güzel. ama bir başka firma bunu daha da ileri götürebilecekse bunu da alkışlayabilmeli insan. taklitçilikle suçlamamalı. neticede bu bize artı olarak dönecektir. bırakın da bundan herkes nemalansın. bugün bir çok ürün birbirine benziyor. bu diğerini hemen kaka çocuk yapmaz. bugün hyundai gibi bir firma bile orta segmentteki en güvenli arabayı üretti. oysa ki bu alana taklit modellerle girmişlerdi. keşke biz de böyle başlasaydık da sonra ileride kendimize özgü bir şeyler yaratabilseydik. bırakın tenkit etmeyi de keyfini sürün. sanki kendi şirketiniz de hakkınızı savunuyorsunuz. para mı verecekler madalya mı takacaklar boynunuza. bırakın allah aşkına ya, bu nasıl bir fanatikliktir.
Benziyor diye değil, bazı ülkeleri mahkeme kararları var Galaxy serisi ve tablet satışlarını durdurma yönünde. Neden bu taklitçiliği Samsung yapıyor da Nokia, HTC, Sony Ericson yapmıyor, onlar kopya çekmesini bilmiyor mu bi düşünün? Yoksa bu bahsettiğim firma farklı olarak androidin de yardımıyla piyasadaki diğerlerini tekel oluşturarak yutmak mı istiyor acaba. Ben bariz bi şekilde farklılığın ve firma zenginliğinin devamından yanayım, hepsinin bir yere bağlı olmadan çeşitli yazılımlarla cihazlar çıkarmalarından yanayım. Kaç seneden beri PC sektöründe Windowstan başka bişey bilmiyorduk, bak şimdi Apple Mac OS Lion var, Google Crome OS var.., tekel olmadan bu çeşitliğin olması fena bir şey mi?
iyi demişsiniz ama o zaman adama demezler mi niye apple o zaman başka buluşlar kullanmıyor HTC, nokia sony ericson gibi de çift anten patenti samsunga ait bir buluşu kullanıyor. neticede bazı teknolojik yenilikler öyle yada böyle başka firmalarca da bir şekilde kullanılabilmeli. tabii ki belli şartlar dahilinde ! öyle kafalarına göre değil. bu aslında biraz firmaların pastadan daha çok nemalanmak istemesi, bunu paylaşmak istememesinden ve sömürgeci anlayışın hakim olmasından kaynaklanıyor. aç gözlü aristokrat sınıf hep bana hep bana egoizminde olduğundan bütün bunlar. tabii tasası da buradaki paylaşım sitesinde olduğu gibi birilerine kalıyor bedava avukatlığına yada savcılığına soyunuyorlar
. zenginin parası fakirin çenesini yorar misali. arif olan anlar, zaten anlamayana da davul zurna az
. not: ben kimseyi savunmuyorum sadece ortaya konuşuyorum. iphoneboylara ve fandroidlere lafım

İyi bir bakın araştırın Nokia kimin telefonunu taklit etti bu güne kadar, ya da hiç etti mi? Samsung neden yapıyor diyorum. Bu kadar üretici androidle telefon yapıpıp piyasaya saldırdı. Nokia symbianı yaşatmaya çalıştı, yaşatsaydı da keşke, qualcomm'la mahkemesi vardı 2 seneden beri çıp alamadı, koca Nokia da kolaycacık hemen androidçi oldu dedirtmedi kendine en azından. Bakalım WP ile Androide ve İOS'a baya yüklenecek gibi duruyor. Ben bundan bahsediyorum, bu farklılıktan yani. O zaman bütün tel. üreticileri sadece androidli tel. yapsınlar ne İOS ne Symbian ne WP çok mu iyi olur? Ki ben android 2.3'lü tel. kullanıyorun ve sadece android olmasın diyorum. Neticede Symbian Anna'da bile en az android 2.3'ki gibi özellikler var.
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norton772 8 yıl senatorlines
senatorlines


İyi bir bakın araştırın Nokia kimin telefonunu taklit etti bu güne kadar, ya da hiç etti mi? Samsung neden yapıyor diyorum. Bu kadar üretici androidle telefon yapıpıp piyasaya saldırdı. Nokia symbianı yaşatmaya çalıştı, yaşatsaydı da keşke, qualcomm'la mahkemesi vardı 2 seneden beri çıp alamadı, koca Nokia da kolaycacık hemen androidçi oldu dedirtmedi kendine en azından. Bakalım WP ile Androide ve İOS'a baya yüklenecek gibi duruyor. Ben bundan bahsediyorum, bu farklılıktan yani. O zaman bütün tel. üreticileri sadece androidli tel. yapsınlar ne İOS ne Symbian ne WP çok mu iyi olur? Ki ben android 2.3'lü tel. kullanıyorun ve sadece android olmasın diyorum. Neticede Symbian Anna'da bile en az android 2.3'ki gibi özellikler var.

tamam hocam, söylediğin şeyler güzel ama her zaman mümkün olmuyor işte. koca nokia çöküşten çıkmaya çalışıyor sırf o symbian yüzünden ama. neticede bazı buluşlar paylaşılır, bazıları firmalarca farklı üretilebilir, bazıları da taklit yoluyla alınıp daha da ileri götürülebilir. araba endüstrisine bir baksanıza. bir zamanlar burun kıvrılan firma olan hyundaii30 modeline vw genel direktörü winterkorn hayretle bakıyor bunu nasıl yapmışlar biz böyle yapamadık diye. bunu bu şekilde geliştirebilmek de önemli bazen. bazı çin firmaları gibi taklide devam ederse o zaman amenna, dediğinizde haklısınız. ama görüyoruz ki adamlar bir şekilde başka şeyler de katarak geliştirme yoluna gidiyorlar. yani iyiyi alıp daha da ileri götürüyorlar.
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Mr. Jingles 8 yıl
Maalesef haber editörleri tarafsız davranmıyorlar ve tarafsızlıklarını koruyamıyorlar. Apple ile ilgili yaprak kıpırtısı kadar önemsiz bir haber olsa dahi bunu haber yaparlar fakat diğer markalar için çok daha önemli gelişmeleri haber bile yapmazlar. Durum bundan ibaret.
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senatorlines 8 yıl
norton772
bazı donanımlar benziyor diye niye hemen taklitçi sıfatını yakıştırıyorsunuz. apple çok güzel bir ürün ortaya çıkarttı, tebrikler. uygulamaydı dokunma hissiydi çok güzel. ama bir başka firma bunu daha da ileri götürebilecekse bunu da alkışlayabilmeli insan. taklitçilikle suçlamamalı. neticede bu bize artı olarak dönecektir. bırakın da bundan herkes nemalansın. bugün bir çok ürün birbirine benziyor. bu diğerini hemen kaka çocuk yapmaz. bugün hyundai gibi bir firma bile orta segmentteki en güvenli arabayı üretti. oysa ki bu alana taklit modellerle girmişlerdi. keşke biz de böyle başlasaydık da sonra ileride kendimize özgü bir şeyler yaratabilseydik. bırakın tenkit etmeyi de keyfini sürün. sanki kendi şirketiniz de hakkınızı savunuyorsunuz. para mı verecekler madalya mı takacaklar boynunuza. bırakın allah aşkına ya, bu nasıl bir fanatikliktir.

Benziyor diye değil, bazı ülkeleri mahkeme kararları var Galaxy serisi ve tablet satışlarını durdurma yönünde. Neden bu taklitçiliği Samsung yapıyor da Nokia, HTC, Sony Ericson yapmıyor, onlar kopya çekmesini bilmiyor mu bi düşünün? Yoksa bu bahsettiğim firma farklı olarak androidin de yardımıyla piyasadaki diğerlerini tekel oluşturarak yutmak mı istiyor acaba. Ben bariz bi şekilde farklılığın ve firma zenginliğinin devamından yanayım, hepsinin bir yere bağlı olmadan çeşitli yazılımlarla cihazlar çıkarmalarından yanayım. Kaç seneden beri PC sektöründe Windowstan başka bişey bilmiyorduk, bak şimdi Apple Mac OS Lion var, Google Crome OS var.., tekel olmadan bu çeşitliğin olması fena bir şey mi?
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norton772 8 yıl
senatorlines

norton772

bazı donanımlar benziyor diye niye hemen taklitçi sıfatını yakıştırıyorsunuz. apple çok güzel bir ürün ortaya çıkarttı, tebrikler. uygulamaydı dokunma hissiydi çok güzel. ama bir başka firma bunu daha da ileri götürebilecekse bunu da alkışlayabilmeli insan. taklitçilikle suçlamamalı. neticede bu bize artı olarak dönecektir. bırakın da bundan herkes nemalansın. bugün bir çok ürün birbirine benziyor. bu diğerini hemen kaka çocuk yapmaz. bugün hyundai gibi bir firma bile orta segmentteki en güvenli arabayı üretti. oysa ki bu alana taklit modellerle girmişlerdi. keşke biz de böyle başlasaydık da sonra ileride kendimize özgü bir şeyler yaratabilseydik. bırakın tenkit etmeyi de keyfini sürün. sanki kendi şirketiniz de hakkınızı savunuyorsunuz. para mı verecekler madalya mı takacaklar boynunuza. bırakın allah aşkına ya, bu nasıl bir fanatikliktir.


Benziyor diye değil, bazı ülkeleri mahkeme kararları var Galaxy serisi ve tablet satışlarını durdurma yönünde. Neden bu taklitçiliği Samsung yapıyor da Nokia, HTC, Sony Ericson yapmıyor, onlar kopya çekmesini bilmiyor mu bi düşünün? Yoksa bu bahsettiğim firma farklı olarak androidin de yardımıyla piyasadaki diğerlerini tekel oluşturarak yutmak mı istiyor acaba. Ben bariz bi şekilde farklılığın ve firma zenginliğinin devamından yanayım, hepsinin bir yere bağlı olmadan çeşitli yazılımlarla cihazlar çıkarmalarından yanayım. Kaç seneden beri PC sektöründe Windowstan başka bişey bilmiyorduk, bak şimdi Apple Mac OS Lion var, Google Crome OS var.., tekel olmadan bu çeşitliğin olması fena bir şey mi?

iyi demişsiniz ama o zaman adama demezler mi niye apple o zaman başka buluşlar kullanmıyor HTC, nokia sony ericson gibi de çift anten patenti samsung'a ait bir buluşu kullanıyor. neticede bazı teknolojik yenilikler öyle yada böyle başka firmalarca da bir şekilde kullanılabilmeli. tabii ki belli şartlar dahilinde ! öyle kafalarına göre değil. bu aslında biraz firmaların pastadan daha çok nemalanmak istemesi, bunu paylaşmak istememesinden ve sömürgeci anlayışın hakim olmasından kaynaklanıyor. aç gözlü aristokrat sınıf hep bana hep bana egoizminde olduğundan bütün bunlar. tabii tasası da buradaki paylaşım sitesinde olduğu gibi birilerine kalıyor bedava avukatlığına yada savcılığına soyunuyorlar
. zenginin parası fakirin çenesini yorar misali. arif olan anlar, zaten anlamayana da davul zurna az
.
not: ben kimseyi savunmuyorum sadece ortaya konuşuyorum. iphoneboylara ve fandroidlere lafım
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norton772 8 yıl
bazı donanımlar benziyor diye niye hemen taklitçi sıfatını yakıştırıyorsunuz. apple çok güzel bir ürün ortaya çıkarttı, tebrikler. uygulamaydı dokunma hissiydi çok güzel. ama bir başka firma bunu daha da ileri götürebilecekse bunu da alkışlayabilmeli insan. taklitçilikle suçlamamalı. neticede bu bize artı olarak dönecektir. bırakın da bundan herkes nemalansın. bugün bir çok ürün birbirine benziyor. bu diğerini hemen kaka çocuk yapmaz. bugün hyundai gibi bir firma bile orta segmentteki en güvenli arabayı üretti. oysa ki bu alana taklit modellerle girmişlerdi. keşke biz de böyle başlasaydık da sonra ileride kendimize özgü bir şeyler yaratabilseydik. bırakın tenkit etmeyi de keyfini sürün. sanki kendi şirketiniz de hakkınızı savunuyorsunuz. para mı verecekler madalya mı takacaklar boynunuza. bırakın allah aşkına ya, bu nasıl bir fanatikliktir.
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bkadem 8 yıl
darkaura
Samsungun pek çok ülkede Galaxy Tab serisi tabletlerinin yasaklanmasına sebep olan sadece su giris cumlesi bile yazarin tarafli oldugunu ele veriyor aslinda. galaxy tab bildigim sadece 2 ulkede almanya ve avustralyada yasaklandi. yanlis biliyorsam baska.

Zaten Donanımhaber'inde bazı ürünleri tanıtırken bir şekilde taraf oluyor.
Mesela Asus'la ilgili yazılan haberler'de başlangıçta hep "dünyanın en büyük anakart üreticilerinden biri olan Asus diye başlanır" ama aynı şey bir gigabyte ve Msi için söylenmez.
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gun 8 yıl bkadem
bkadem

darkaura

Samsungun pek çok ülkede Galaxy Tab serisi tabletlerinin yasaklanmasına sebep olan sadece su giris cumlesi bile yazarin tarafli oldugunu ele veriyor aslinda. galaxy tab bildigim sadece 2 ulkede almanya ve avustralyada yasaklandi. yanlis biliyorsam baska.


Zaten Donanımhaber'inde bazı ürünleri tanıtırken bir şekilde taraf oluyor.
Mesela Asus'la ilgili yazılan haberler'de başlangıçta hep "dünyanın en büyük anakart üreticilerinden biri olan Asus diye başlanır" ama aynı şey bir gigabyte ve Msi için söylenmez.

Bizler editörüz muhabir değiliz. Muhabirler haberi olduğu gibi verir. Editörler yanında ekstra bilgi ve kendi yorumunuda katar söyler. Donanımhaber in diğer medya kuruluşlarından farkı budur. Herkes olduğu gibi verir biz size kendi görüşümüzü de katarak veririz.

Sizlerde alttaki yorumlarla bize katılıp katılmadığınızı söylersiniz hatta beğenilen yorumları yukarı taşırsınız. Sistem böyle işler eğerki yorumsuz sadece haber isterseniz Anadolu Ajansını takip edebilirsiniz.
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senatorlines 8 yıl
Haber gayet net ve anlaşılır. Samsung dava açınca pazar payı mı kaybediyormuş acaba? O zaman kimse patent ihlalı ve taklit için boşuna dava açmasın pazar payı düşer çünkü. Bu nasıl bir zihniyet. Samsung androidi yanına almış yine bişeyler çeviriyor 4S'in satışları patlamasın diye. İşin gerçeği şu Korede dava açsa da açmasa da koreliler milliyetçi insanlar zaten orda Aplle cüzi bir pazar payına sahip o yüzden Koredeki 4S satışları o kadar önemli değil. Samsung Apple'nin pazar payı yüksek olan ülkelerde harekete geçiyor. Büyük üretücü ve firmasın ya senin patentlerini ihlal edildiğini iddia ediyorsun o zaman bırak şu taklitçiliği artık, başka firmaların ürünlerini taklit etmek Samsung gibi en büyük elektronik üreticisine yakışıyor mu?
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Erasmus78 8 yıl
Okunan haber satılır.
Eğer gelip bu başlıkları okumaz iseniz haber değeri de taşımaz!
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gfbekir 8 yıl
beyler biri objektif olup haberin ne oldugunu soyleyebilir mi
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y_beyazit 8 yıl
iphone 4 kullanmama rağmen bir daha telefon alırsam htc alırım. apple gittikçe microsoft'a benzemeye başladı. hatta onu bile geçti. jailbreak yaparak ios 4.1 kullanmam bile jb'siz ios5'den daha kullanışlı.
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SliTheRiNN 8 yıl
Arkadaşlar biraz sağduyulu olun neticede donanımhaber de kurumsal bir şirket ve kurumsal şirketlerde bildiğiniz üzere iş bölümleri olur. Mesela bir editör apple haberleri yayınlarken diğer bir editör android haberleri yayınlıyor olabilir fakat bu konuda editörlere yönelik cephe almanız yersiz..
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