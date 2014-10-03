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Samsung, Apple ile olan yongaseti üretimi ortaklığını geliştiriyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Apple ile olan yongaseti üretimi ortaklığını geliştiriyor

Geçtiğimiz yıllarda patent ihlalleri ile birlikte başlayan Apple-Samsung kavgası daha sonra Apple'ın Samsung'dan tedarik ettiği bileşenleri azaltmasına kadar gitmişti. Apple'ın tamamen Samsung'dan kopma planı ise şimdilik gerçekşeşecek gibi görünmüyor. 

Samsung tarafından yapılan açıklamada Apple için yongaseti tedariğine bir süre sonra başlanacağı ve bu ortaklığın karlarda da olumlu yönde artışa sebep olacağı dile getirildi. 

Samsung'un hali hazırda A8 yongaseti için yüzde 40 oranında Apple'a tedarik yapacağı iddiaları gündemdeydi. Firmanın bu açıklamaları ile dolaylı da olsa bu iddia doğrulanmış oldu. Ancak açıklamaya göre Samsung sonraki nesil A9 yongasetlerinin de üretimini üzerine almış durumda. Firma üretime kesin olarak ne zaman başlayacağını ise açıklamıyor.

Samsung'un kendi üretimi olan Exynos yongasetleri sadece Galaxy serisi amiral gemi ve üst seviye akıllı telefonlarda kullanılıyor ve bu nedenle büyük bir satış başarısı elde edemiyor. Ancak yine de Samsung yarıiletken üretim teknolojileri konusunda oldukça önemli mesafeler katetti ve gelecek yıl daha iyi performansı daha düşük enerji tüketiminde sunabilecek 14nm FinFET üretim sürecine geçiş yapacak. TSMC ise 16nm sürecine geçiş için çalışmalar yapıyor. 

Samsung'un sahip olduğu yılların üretim tecrübesi nedeniyle Apple'ın en azından yongaseti konusunda firmadan vazgeçemediği tahmin ediliyor. 14nm süreci sayesinde A9 yongaseti 20nm sürecine sahip A8 yongasetine göre yüzde 20 daha güçlü, yüzde 35 daha enerji tasarruflu olabilecek. Bu da gelecek yılın iPhone modellerini daha da güçlü yapacak.  

http://www.zdnet.com/samsung-expects-sales-boost-from-apple-chip-deal-7000034269/ Yorum Yaz
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ø 4 yıl
Ekranıda LG'ye yaptırıyor.

Ama bu iPhone'ların bütün Androidlerden iyi olduğu gerçeğini değiştirmez.

Boş yapmayın.
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Oroborus 4 yıl
Böyle konular altında da ağır bazı fanboylar, anti fanboy kesiliyor. Bende ona gülüyorum
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kotukoylu 4 yıl
Samsung önce adam olsun donanımlarının pf kodlarını versin.Geliştiriciler kernel yazamıyor.Exynoslu cihazlar çip gibi kalıyor ortada.Sırf cihazın ömrünü kısaltıp yeni cihaz satmak maksat.
Rom yüklenmesi samsungun işine gelmiyor!
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cosmik 4 yıl
Samsunga sadece çöpçü, çapulcu demiyorum ayrıca adi, fitneci, kopyacı, kalitesiz, yalancı bir firmadır.

Milyonları kandırarak peşinde sürükleyerek dünya teknoloji yaratıcılığını yok etmektedir.

Müziği darbukadan ibaret sayanlar için darbuka ne ise samsung telefon kültürü için odur.

Samsungun işbirlikçisi google denen herkesin kişisel bilgilerini kaydeden özel hayatı yok sayan firmadır.
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brhmrsln 4 yıl
Türklerin burdaki tek rolü tüketmek hemen hemen her alanda olduğu gibi

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infom@n 4 yıl
Aslında bütün göstergeler Apple'ın Samsung ile ilişiğini keseceği yönündeydi ama ortak çalışmaya devam. Kimin kesesine uygunsa o onunla çalışıyor.
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zdniz 4 yıl
Bizim amd daha 28 nm de 20 ye geçsekmi diye düşünüyor :D:DD:
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BARIŞ55 4 yıl zdniz
zdniz

Bizim amd daha 28 nm de 20 ye geçsekmi diye düşünüyor :D:DD:

Şu Intel'ın düşün nanometre daha iyidir kafasından kurtulun arkadaş.

Daha iyi mimariler aynı nanometrede de tasarlanabilir.
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vamp 4 yıl
Samsung firmasına çöpçü çapulcu kalitesiz diye alay eden apple fanboyları için güzel bir haber daha :) Tasarımdan başka hiçbirşey yapma kabiliyeti olmayan bir firma ve donanım sektörünün üretim anlamında tepelerinde yer alan samsung un ortaklığı hiçbir zaman bitmez. hala apple firmasının samsung u alabilecek parası ve gücü olduğuna inanan bazı arkadaşlarda mevcut durumda. bu arakdaşlarada forumda allah akıl fikir versin diyorum.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Nerden nereye

Güney Koreliler çalışıyor.

Söz konusu para ile ortaklık bozulmaz.

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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl vamp
vamp
Samsung firmasına çöpçü çapulcu kalitesiz diye alay eden apple fanboyları için güzel bir haber daha :) Tasarımdan başka hiçbirşey yapma kabiliyeti olmayan bir firma ve donanım sektörünün üretim anlamında tepelerinde yer alan samsung un ortaklığı hiçbir zaman bitmez. hala apple firmasının samsung u alabilecek parası ve gücü olduğuna inanan bazı arkadaşlarda mevcut durumda. bu arakdaşlarada forumda allah akıl fikir versin diyorum.

Kendi ananızı babanızı bu kadar savunmazsınız ahahaha.
İnsan var seni 15 sene yetiştiriyor cebine harçlık koyuyor okula gönderiyor seviyor ama ona gelince sıfır ilgi sıfır alaka.

Sana bit kadar değer vermeyen elin firması, tasarım özürlü telefonunu 2000 TL'den ittiriyor...

Ama işte sen geliyorsun şu ekin firmasını kıçını büyüte büyüte ölümüne savunuyorsun birader işte.

Adaletini seveyim Dünya
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SenTiNeLz 4 yıl vamp
vamp
Samsung firmasına çöpçü çapulcu kalitesiz diye alay eden apple fanboyları için güzel bir haber daha :) Tasarımdan başka hiçbirşey yapma kabiliyeti olmayan bir firma ve donanım sektörünün üretim anlamında tepelerinde yer alan samsung un ortaklığı hiçbir zaman bitmez. hala apple firmasının samsung u alabilecek parası ve gücü olduğuna inanan bazı arkadaşlarda mevcut durumda. bu arakdaşlarada forumda allah akıl fikir versin diyorum.

Ticarette kimse kimseyle kusmez barışmaz.Samsung yaptığı pozitif zararı hesaplamak. Yani apple işlemci satinca kendi telefon satışlarındaki düşüşle islemci satışından gelen farka bakmak islemci kàri fazlaysa neden uretmesin.Bu anlattigim econ 100 dersi ilk konu universite okumus her mühendis aliyor bu dersi
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TearsForFears 4 yıl
Adamlar ortaklık kuruyor paraya para demiyor burdaki zekası geri fanboylar birbirini yiyor.
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mert1907 4 yıl
Keşke kullanıcılarda taraftarlığı bir kenara bırakıp bu işin sadece çıkarlardan ibaret olduğunu anlayabilseler.
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