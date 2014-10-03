Samsung, Apple ile olan yongaseti üretimi ortaklığını geliştiriyor

Haber Editörü
Geçtiğimiz yıllarda patent ihlalleri ile birlikte başlayan Apple-Samsung kavgası daha sonra Apple'ın Samsung'dan tedarik ettiği bileşenleri azaltmasına kadar gitmişti. Apple'ın tamamen Samsung'dan kopma planı ise şimdilik gerçekşeşecek gibi görünmüyor.
Samsung tarafından yapılan açıklamada Apple için yongaseti tedariğine bir süre sonra başlanacağı ve bu ortaklığın karlarda da olumlu yönde artışa sebep olacağı dile getirildi.
Samsung'un hali hazırda A8 yongaseti için yüzde 40 oranında Apple'a tedarik yapacağı iddiaları gündemdeydi. Firmanın bu açıklamaları ile dolaylı da olsa bu iddia doğrulanmış oldu. Ancak açıklamaya göre Samsung sonraki nesil A9 yongasetlerinin de üretimini üzerine almış durumda. Firma üretime kesin olarak ne zaman başlayacağını ise açıklamıyor.
Samsung'un kendi üretimi olan Exynos yongasetleri sadece Galaxy serisi amiral gemi ve üst seviye akıllı telefonlarda kullanılıyor ve bu nedenle büyük bir satış başarısı elde edemiyor. Ancak yine de Samsung yarıiletken üretim teknolojileri konusunda oldukça önemli mesafeler katetti ve gelecek yıl daha iyi performansı daha düşük enerji tüketiminde sunabilecek 14nm FinFET üretim sürecine geçiş yapacak. TSMC ise 16nm sürecine geçiş için çalışmalar yapıyor.
Samsung'un sahip olduğu yılların üretim tecrübesi nedeniyle Apple'ın en azından yongaseti konusunda firmadan vazgeçemediği tahmin ediliyor. 14nm süreci sayesinde A9 yongaseti 20nm sürecine sahip A8 yongasetine göre yüzde 20 daha güçlü, yüzde 35 daha enerji tasarruflu olabilecek. Bu da gelecek yılın iPhone modellerini daha da güçlü yapacak.
http://www.zdnet.com/samsung-expects-sales-boost-from-apple-chip-deal-7000034269/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama bu iPhone'ların bütün Androidlerden iyi olduğu gerçeğini değiştirmez.
Boş yapmayın.
Rom yüklenmesi samsungun işine gelmiyor!
Milyonları kandırarak peşinde sürükleyerek dünya teknoloji yaratıcılığını yok etmektedir.
Müziği darbukadan ibaret sayanlar için darbuka ne ise samsung telefon kültürü için odur.
Samsungun işbirlikçisi google denen herkesin kişisel bilgilerini kaydeden özel hayatı yok sayan firmadır.
Şu Intel'ın düşün nanometre daha iyidir kafasından kurtulun arkadaş.
Daha iyi mimariler aynı nanometrede de tasarlanabilir.
Güney Koreliler çalışıyor.
Söz konusu para ile ortaklık bozulmaz.
Kendi ananızı babanızı bu kadar savunmazsınız ahahaha.
İnsan var seni 15 sene yetiştiriyor cebine harçlık koyuyor okula gönderiyor seviyor ama ona gelince sıfır ilgi sıfır alaka.
Sana bit kadar değer vermeyen elin firması, tasarım özürlü telefonunu 2000 TL'den ittiriyor...
Ama işte sen geliyorsun şu ekin firmasını kıçını büyüte büyüte ölümüne savunuyorsun birader işte.
Adaletini seveyim Dünya
Ticarette kimse kimseyle kusmez barışmaz.Samsung yaptığı pozitif zararı hesaplamak. Yani apple işlemci satinca kendi telefon satışlarındaki düşüşle islemci satışından gelen farka bakmak islemci kàri fazlaysa neden uretmesin.Bu anlattigim econ 100 dersi ilk konu universite okumus her mühendis aliyor bu dersi