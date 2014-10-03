Samsung, Apple ile olan yongaseti üretimi ortaklığını geliştiriyor





Geçtiğimiz yıllarda patent ihlalleri ile birlikte başlayan Apple-Samsung kavgası daha sonra Apple'ın Samsung'dan tedarik ettiği bileşenleri azaltmasına kadar gitmişti. Apple'ın tamamen Samsung'dan kopma planı ise şimdilik gerçekşeşecek gibi görünmüyor.





Samsung tarafından yapılan açıklamada Apple için yongaseti tedariğine bir süre sonra başlanacağı ve bu ortaklığın karlarda da olumlu yönde artışa sebep olacağı dile getirildi.





Samsung'un hali hazırda A8 yongaseti için yüzde 40 oranında Apple'a tedarik yapacağı iddiaları gündemdeydi. Firmanın bu açıklamaları ile dolaylı da olsa bu iddia doğrulanmış oldu. Ancak açıklamaya göre Samsung sonraki nesil A9 yongasetlerinin de üretimini üzerine almış durumda. Firma üretime kesin olarak ne zaman başlayacağını ise açıklamıyor.





Samsung'un kendi üretimi olan Exynos yongasetleri sadece Galaxy serisi amiral gemi ve üst seviye akıllı telefonlarda kullanılıyor ve bu nedenle büyük bir satış başarısı elde edemiyor. Ancak yine de Samsung yarıiletken üretim teknolojileri konusunda oldukça önemli mesafeler katetti ve gelecek yıl daha iyi performansı daha düşük enerji tüketiminde sunabilecek 14nm FinFET üretim sürecine geçiş yapacak. TSMC ise 16nm sürecine geçiş için çalışmalar yapıyor.





Samsung'un sahip olduğu yılların üretim tecrübesi nedeniyle Apple'ın en azından yongaseti konusunda firmadan vazgeçemediği tahmin ediliyor. 14nm süreci sayesinde A9 yongaseti 20nm sürecine sahip A8 yongasetine göre yüzde 20 daha güçlü, yüzde 35 daha enerji tasarruflu olabilecek. Bu da gelecek yılın iPhone modellerini daha da güçlü yapacak.

http://www.zdnet.com/samsung-expects-sales-boost-from-apple-chip-deal-7000034269/