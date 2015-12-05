Samsung, Apple'a 548 Milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Mobil sektörün iki devi Samsung ve Apple arasındaki patent davaları yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Bir çok farklı mahkemede görülen davanın önümüzdeki günlerde Samsung tarafından ABD yüce mahkemesine götürülmesi bekleniyordu ancak Güney Koreli üretici farklı bir adım atarak uzlaşma yoluna gitti.

Apple'ın akıllı telefonlarında Samsung'a ait parçalar kullanması veya bazı parçalarını Güney Koreli şirkete ürettirmesi rekabetin çok farklı bir kısmını gözler önüne seriyor. Madalyonun diğer yüzünde ise sert eleştiriler, patent davaları ve karşı stratejiler rekabetin boyutunu farklı bir yere taşıyor. İki şirketin ilerleyen yıllarda benzer bir davayla karşı karşıya gelmesi de bir çok kullanıcı için sürpriz olmayacaktır.

2011 yılında açılan dava için Apple'ın talep ettiği miktar 1 Milyar dolardı. İki şirket anlaşmak için bir araya geldiğinde sıkı bir pazarlığa girişti ve son olarak Samsung'un Apple'a 548.176.477 dolar ödemesi konusunda anlaşıldı. Kısaca 548 Milyon dolar olarak bahsedebileceğimiz tazminat davanın da sona ermiş olduğu anlamına geliyor. Ekstra bir cezaya maruz kalmaması için Samsung'un 2 Kasım 2016 tarihine kadar ödemeyi Apple'a göndermiş olması gerekiyor.