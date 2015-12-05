Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Apple'a 548 Milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Akıllı telefon sektöründe kıyasına rekabet eden iki teknoloji devi 2011 yılından beri patent ihlali davalarında da karşı karşıya geliyordu. Samsung ise tazminat ödemeyi kabul ederek davayı sonlandırdı
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
1
59
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, Apple'a 548 Milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti
 
Mobil sektörün iki devi Samsung ve Apple arasındaki patent davaları yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Bir çok farklı mahkemede görülen davanın önümüzdeki günlerde Samsung tarafından ABD yüce mahkemesine götürülmesi bekleniyordu ancak Güney Koreli üretici farklı bir adım atarak uzlaşma yoluna gitti.
2011 yılında açılan dava için Apple'ın talep ettiği miktar 1 Milyar dolardı. İki şirket anlaşmak için bir araya geldiğinde sıkı bir pazarlığa girişti ve son olarak Samsung'un Apple'a 548.176.477 dolar ödemesi konusunda anlaşıldı. Kısaca 548 Milyon dolar olarak bahsedebileceğimiz tazminat davanın da sona ermiş olduğu anlamına geliyor. Ekstra bir cezaya maruz kalmaması için Samsung'un 2 Kasım 2016 tarihine kadar ödemeyi Apple'a göndermiş olması gerekiyor.

Apple'ın akıllı telefonlarında Samsung'a ait parçalar kullanması veya bazı parçalarını Güney Koreli şirkete ürettirmesi rekabetin çok farklı bir kısmını gözler önüne seriyor. Madalyonun diğer yüzünde ise sert eleştiriler, patent davaları ve karşı stratejiler rekabetin boyutunu farklı bir yere taşıyor. İki şirketin ilerleyen yıllarda benzer bir davayla karşı karşıya gelmesi de bir çok kullanıcı için sürpriz olmayacaktır.

http://www.gsmarena.com/samsung_will_pay_548_million_to_apple_has_the_right_for_reimbursement-news-15346.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
clopin 4 yıl en beğenilen
iphone 7 işlemcileri yine beleşe geldi ulan apple ne çakalsın
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frood 4 yıl TR_001
TR_001
"Apple'ın akıllı telefonlarında Samsung'a ait parçalar kullanması"

Apple' nin kullandığı Samsung parçalarını yazabilir misin akıllı kardeşim ?

Ciddi bir sorumu bu yoksa ironi mi yapmissin anlayamadim.
TR_001"Apple'ın akıllı telefonlarında Samsung'a ait parçalar kullanması"Apple' nin kullandığı Samsung parçalarını yaza...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus626emre 4 yıl
Hepsini cent olarak göndersin
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Marrusia 4 yıl
Islemci,Ram,Depolama,Bazi modellerde ekran samsung uretimi.

Apple sadece dizayn eder yazilimini yapar islemcileri ozellestirir.

Samsung her ikisinide yapiyor hem uretim hem dizayn vs.Samsung sadece telefonda yok guney korenin tekeli konumunda her alanda insaat,makina,internet vs vs.

LG mesela guney korede fazla tutulmaz apple bile daha cok satar lg den.Lg G2 ile baya iyi satti ama gerisi gelmedi son 2 telefonuda fos G3 bi nebzeydi yine G4 ile zaten zarar ettiler.(gecen yila gore)


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Aslan. 4 yıl
Beklenilen sonuç


Samsung eskiye oranla artık çok daha iyi...
Ben bile umutlarımı arttırdım ki,Samsung'dan nefret ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 4 yıl
1 cent olarak götürüp tırlarla apple merkezine dökmesin parayı yıkılırım :D asdasd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 4 yıl
548.176.477
548 milyon patent için
176 bin avukatlık işleri için
477 dolar ise ulaşım masrafı için.
Nasıl bu sayıya vardıklarını merak ediyorum, neyi neyle çarptılar ve neye böldüler acaba. Neyse ayırlısı olsun beya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIRAT_G_ 4 yıl
Şeytan diyor git mağaraya yerleş. Avlanıp yemek ye. Taşa sıç. Hava kararirken uyu. Aydinlanirken uyan.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 4 yıl
Bu para fiziksel bir varlığı ifade etmiyor. Banka hesapları arasında transferi ifade ediyor. Samsung Apple gibi firmaları yaptıkları işi para ile etmek çok ayıp olur. Bunlar paranın ötesinde hizmetin ya da eğlencenin ötesinde dünya teknolojik arge ve üretimine öncülük eden firmalar. Bugün Samsung Apple Mars'a koloni kuracağız dese hiç tuhaf kaçmaz ve bunu gerçekyen yapabilecek güçleri ve yetenekleri var. Bunu yapacak paraları var demiyorum çünkü olayın para ile hiçbir ilgisi yok. bunu yapacak kapasite bilgi ve yeteneğe fiziksel kaynaklara sahipler. Bunlar yanında para çok sembolik bir kavram ve hiçbir değeri yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
winxperror 4 yıl fthkn
fthkn

Bu para fiziksel bir varlığı ifade etmiyor. Banka hesapları arasında transferi ifade ediyor. Samsung Apple gibi firmaları yaptıkları işi para ile etmek çok ayıp olur. Bunlar paranın ötesinde hizmetin ya da eğlencenin ötesinde dünya teknolojik arge ve üretimine öncülük eden firmalar. Bugün Samsung Apple Mars'a koloni kuracağız dese hiç tuhaf kaçmaz ve bunu gerçekyen yapabilecek güçleri ve yetenekleri var. Bunu yapacak paraları var demiyorum çünkü olayın para ile hiçbir ilgisi yok. bunu yapacak kapasite bilgi ve yeteneğe fiziksel kaynaklara sahipler. Bunlar yanında para çok sembolik bir kavram ve hiçbir değeri yok.

Bunların %99'u daha çok para amaçlı oluşumlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 4 yıl
weatherman
Bir çip üretmek, lcd ips ekran panelleri milyonlarca üretiyor olabilmek dünyada sadece 4-5 üreticinin yapabildiği boyutta bir ticarettir ki Samsung bunu yıllardır yapıyor. Ancak Apple yerli sıfatını ürettiği çiplerle lcd ekranlarla kazanmıyor, maalesef yeni nesil yazılım işlerine gereken ilgiyi duymuyor. Yani yazılımcı olsun kod yazsın herkes manasında değil, bir işletim sisteminin ne olduğunu, ona uygun üretilen sınırsız olanaklar sunan Application dünyasının nasıl geliştiğini görmüyor. Appleı yerli (yani amerikanın yerlisi) yapan şey dizayn ve yazılımdır. Bugün bir yazılım (üstelik oyun) Türkiyede 70 yıldır faaliyeti olan binlerce çalışana sahip holdinglerden daha değerli hale geliyor. Bunu hatırlamak lazım

çok acıklı bir durum gerçekten 70 yıllık şirketlerimizin bir oyun şirketinin ürettiği bir oyunun değerine ulaşamaması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
weatherman 4 yıl
Bir çip üretmek, lcd ips ekran panelleri 'milyonlarca' üretiyor olabilmek dünyada sadece 4-5 üreticinin yapabildiği boyutta bir ticarettir ki Samsung bunu yıllardır yapıyor. Ancak Apple 'yerli' sıfatını ürettiği çiplerle lcd ekranlarla kazanmıyor, maalesef yeni nesil "yazılım" işlerine gereken ilgiyi duymuyor.
Yani yazılımcı olsun kod yazsın herkes manasında değil, bir işletim sisteminin ne olduğunu, ona uygun üretilen sınırsız olanaklar sunan Application dünyasının nasıl geliştiğini görmüyor.

Apple'ı 'yerli' (yani amerikanın yerlisi) yapan şey dizayn ve yazılımdır.
Bugün bir yazılım (üstelik oyun) Türkiyede 70 yıldır faaliyeti olan binlerce çalışana sahip holdinglerden daha değerli hale geliyor.

Bunu hatırlamak lazım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 4 yıl
Gelsin paralar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 4 yıl
''İslemci samsung, ekran lg, uretim çin

Apple in yuzde kaci yerli ? Bizim yerlilere laf soyleyenlere soruyorum..''


diyen arkadaş, adamlar şunu şöyle yap bunun burası böyle olsun diyerek tamamen kendi tasarımlarını parasını ödüyerek samsung vs lere ürettiriyorlar. Bi nevi apple mühendis diğerleri işçi.

Bizim yerlilerde gidiyor Çin e, bakıyor hazır işlemcilere ekranlara vs vs, abi bu bu olsun, bundan koy falan üstünede vestel bas yolla diyor.

Umarım anlaşılmışımdır. Ha birde hayatımda apple kullanmadım, hiç sevmem, hayatta almam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5254 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tazminat davası, Cep Telefonları ve
4 etiket daha Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı samsung Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Beşinci nesil Apple TV üretime giriyor 4 yıl Apple 4 inçlik iPhone 7c modelini Eylül 2016'da tanıtabilir 4 yıl Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesi 4 yıl VTech'e yapılan siber saldırı milyonlarca çocuğun bilgilerini tehlikeye attı 4 yıl Japonya işi gücü robotlara bırakıyor 4 yıl PlayStation 2 oyunları yarın PlayStation 4'e geliyor 4 yıl Japon bilgisayar devleri güçlerini birleştiriyor 4 yıl Giyilebilir cihaz pazarında lider hala Fitbit 4 yıl Bloody B740A Mekanik Klavye inceleme videosu "Dünyanın en hızlısı" 4 yıl Sony Xperia Z5 Premium kutu açma videosu 4 yıl Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti 4 yıl Apple A10 üretimi için ibre TSMC'den yana 4 yıl Windows 10 platformunun büyümesi yavaşladı 4 yıl Rock Band VR ile konser oyunlarının zevki sanal ortama taşınıyor 4 yıl İngiltere'de 15 binden fazla "tehlikeli" hoverboard tespit edildi 4 yıl Vimeo'ya 4K Ultra HD desteği 4 yıl Drone'lara özel kıskaç sistemi 4 yıl Yenilenen "Yahoo Messenger" çağa ayak uyduruyor 4 yıl Singapur Üniversitesi'nden kişisel hava aracı: Snowstorm 4 yıl Twitch, Android TV'lere geldi 4 yıl GÖRÜNTÜLENEN Samsung, Apple'a 548 Milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti Sonraki NAND bellek pazarının üçte biri Samsung'un 4 yıl Xiaomi Mi 4 ve Mi Note için Android 6.0 güncellemesi yolda 4 yıl Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor 4 yıl 2si1 "Nasıl istersen öyle" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Asus'tan 25" büyüklükte çerçevesiz monitör: MX25AQ 4 yıl Razer Blade serisi Avrupa'ya geliyor 4 yıl İnceliği ile ilgi gören MSI GS40 6QE Phantom oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa çıkıyor 4 yıl Corsair mini soğutma sistemi H5 SF'i duyurdu 4 yıl Kontrolü kaybedilen drone ufak bir çocuğun gözünü kaybetmesine sebep oldu 4 yıl Azerbaycan'dan rüzgar enerjisi yatırımı 4 yıl AMD Radeon R400 serisi gelecek yıl ortasında 4 yıl Google reklamlarında oyun oynamaya hazır olun 4 yıl Volkswagen'in emisyon çözümü; performansı düşürüyor, tüketimi arttırıyor 4 yıl Tech Report sitesinin kurucusu AMD'ye geçiyor 4 yıl Toshiba sensör bölümü resmen Sony'nin 4 yıl Amazon Web Services platformu İstanbul'da ofis açıyor 4 yıl Uzay çöplerini temizlemek için yeni yol 4 yıl Volvo'dan teknoloji harikası yeni otomobil: S90 4 yıl Kanserli hücrelerle savaş için "nano-terminatör" devri 4 yıl Facebook'un canlı yayın özelliği herkese açıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
PS5’e ait olduğu iddia edilen benchmark
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim