Samsung, Apple'a LCD panel tedariğini 2013 yılında sonlandırıyor

Apple ile Samsung arasındaki büyük iş ortaklığı, sona hızla yaklaşıyor.Samsung'un bir zamanlar en büyük müşterisi olan Apple'ın bileşen tedariğinde diğer firmalara yönelerek Samsung'la olan iş birliğini azaltma girişimi şimdi de LCD panel tedariği ile devam ediyor.

The Korean Times gazetesinin Samsung'un kıdemli yöneticisinden aldığı bilgilere göre 2013 yılıyla birlikte Samsung, Apple'a "i" ile başlayan cihazlarında kullanılmak üzere üretilen flat panellerin tedariğine son verilecek. İsmi açıklanmayan yönetici, ifadelerinde Apple'a yapılan LCD panel tedariğinin bu sene önemli oranda azaldığını da belirtti.

Gazete, Samsung'un Apple'a 2012'nin ilk yarısında 15 milyon LCD panel tedariği yaptığını; üçüncü çeyrekte bu sayının ciddi bir düşüş ile 3 milyona gerilediğini ve dördüncü çeyrekte ise 1,5 milyon birim olmasının beklendiğini belirtti.

Samsung'un bir dönem en büyük müşterisi konumunda olan Apple, özellikle bellek konusunda Samsung imzası taşıyan çözümler kullanmaktaydı. Panel konusunda ise Apple daha çok LG Display, AU Optronics ve son zamanlarda ise Sharp'tan tedarik sağlamakta.