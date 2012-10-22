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Samsung, Apple'a LCD panel tedariğini 2013 yılında sonlandırıyor

6 yıl
13,4b
1
51
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasındaki büyük iş ortaklığı, sona hızla yaklaşıyor.Samsung'un bir zamanlar en büyük müşterisi olan Apple'ın bileşen tedariğinde diğer firmalara yönelerek Samsung'la olan iş birliğini azaltma girişimi şimdi de LCD panel tedariği ile devam ediyor.

The Korean Times gazetesinin Samsung'un kıdemli yöneticisinden aldığı bilgilere göre 2013 yılıyla birlikte Samsung, Apple'a "i" ile başlayan cihazlarında kullanılmak üzere üretilen flat panellerin tedariğine son verilecek. İsmi açıklanmayan yönetici, ifadelerinde Apple'a yapılan LCD panel tedariğinin bu sene önemli oranda azaldığını da belirtti.

Gazete, Samsung'un Apple'a 2012'nin ilk yarısında 15 milyon LCD panel tedariği yaptığını; üçüncü çeyrekte bu sayının ciddi bir düşüş ile 3 milyona gerilediğini ve dördüncü çeyrekte ise 1,5 milyon birim olmasının beklendiğini belirtti.

Samsung'un bir dönem en büyük müşterisi konumunda olan Apple, özellikle bellek konusunda Samsung imzası taşıyan çözümler kullanmaktaydı. Panel konusunda ise Apple daha çok LG Display, AU Optronics ve son zamanlarda ise Sharp'tan tedarik sağlamakta.


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roark34 3 yıl en beğenilen
koalisyon gelince ülke 3 yıl geriye gitti tabi :D
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GoldPunch 6 yıl
Bunca zamandır hala nasıl ortak iş yapıyorlar diye şaşırıyordum zaten. Şaşırtan bir haber olmasa gerek.
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DH Misafiri 3 yıl
bu haberin ilk sayfada ne işi var arkdaş :S
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dreameren 3 yıl
Rekabet kızışacak demektir.
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Virinom 3 yıl
1 hafta oldu yeter da haberi komple silin kalkmıyorsa.
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Kabus87 3 yıl
Nostaljimi yapıyonuz la :)
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roark34 3 yıl en beğenilen
koalisyon gelince ülke 3 yıl geriye gitti tabi :D
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BellatRixess 3 yıl
hayalet avcıları gibisiniz yeminlen
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kolani 3 yıl
Nostaljiye de hayir diyemem.. :))
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dreameren 3 yıl
Bizim işimize gelir.
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alpyavuzhan 3 yıl
Gece gece güldürdü anasayfada ne işi var bu haberin
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Mr xXx 3 yıl
Oo nostalji alırım bi dal 🌿
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