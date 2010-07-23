Samsung, Apple'a adeta savaş açtı

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısı kapsamında ''mükemmel olmadıklarını'' açıklamış ve cep telefonlarının sıkıca kavrandığında şebeke düşüşü gözlemlendiğini kanıtlamak amacıyla Samsung Omnia II, Nokia N97 Mini, HTC Droid Eris ve Blackberry Bold 9700 üzerinde testler gerçekleştirmişti. Kısa bir süre sonra başta BlackBerry'nin tasarımcısı RIM olmak üzere Nokia, HTC, Motorola ve Samsung sırayla tepkilerini dile getirmişti.

Samsung'un basın sözcüsünün Omnia II ile ilgili açıklamalarının ardından tanıtıldığı günden bu yana dünya çapında 1 milyondan fazla satan Android işletim sistemli Galaxy S'nin gazetede yayımlanan dikkat çekici reklamı gündeme geldi. Reklamdaki ''Hello'' yazısıyla Apple'a göndermede bulunuluyordu.

Güney Koreli üreticinin İngiltere cephesinden bambaşka bir gelişme Twitter ile Facebook'da karşımıza çıktı. Samsung İngiltere'nin Twitter hesabına göz attığımızda iPhone 4 ile şebeke problemi yaşadığını yazan kişilere bedava Galaxy S gönderileceği yazıyordu. Doğal olarak ''Nasıl yani?'' diye sormadan edemedik. Wired.co.uk'nin editörü Olivia Solon'un iddialarına göre Samsung'un kampanyası tamamen gerçek. Fakat akıllarda soru işaretleri bırakan durumlar yok değil. Twitter'da iPhone 4'ten şebeke konusunda memnun olmayanlar tespit edilip rastgele mi seçiliyor? Yoksa Twitter üyeleri şikayetlerini Samsung'a mı bildiriyor? Veya Facebook'da ad, soyad, e-posta adresi, doğum tarihi gibi kişisel bilgileri girip direkt kampanyaya mı katılıyoruz? Facebook'da ''kazanma şansını yakalamak için tek yapmanız gereken bize katılmak ve detaylarınızı girmek'' diye belirtilmiş.

http://www.wired.co.uk/news/archive/2010-07/23/samsung-galaxy-s-iphone