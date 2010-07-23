Samsung, Apple'a adeta savaş açtı

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısı kapsamında ''mükemmel olmadıklarını'' açıklamış ve cep telefonlarının sıkıca kavrandığında şebeke düşüşü gözlemlendiğini kanıtlamak amacıyla Samsung Omnia II, Nokia N97 Mini, HTC Droid Eris ve Blackberry Bold 9700 üzerinde testler gerçekleştirmişti. Kısa bir süre sonra başta BlackBerry'nin tasarımcısı RIM olmak üzere Nokia, HTC, Motorola ve Samsung sırayla tepkilerini dile getirmişti.
Samsung'un basın sözcüsünün Omnia II ile ilgili açıklamalarının ardından tanıtıldığı günden bu yana dünya çapında 1 milyondan fazla satan Android işletim sistemli Galaxy S'nin gazetede yayımlanan dikkat çekici reklamı gündeme geldi. Reklamdaki ''Hello'' yazısıyla Apple'a göndermede bulunuluyordu.
Güney Koreli üreticinin İngiltere cephesinden bambaşka bir gelişme Twitter ile Facebook'da karşımıza çıktı. Samsung İngiltere'nin Twitter hesabına göz attığımızda iPhone 4 ile şebeke problemi yaşadığını yazan kişilere bedava Galaxy S gönderileceği yazıyordu. Doğal olarak ''Nasıl yani?'' diye sormadan edemedik. Wired.co.uk'nin editörü Olivia Solon'un iddialarına göre Samsung'un kampanyası tamamen gerçek. Fakat akıllarda soru işaretleri bırakan durumlar yok değil. Twitter'da iPhone 4'ten şebeke konusunda memnun olmayanlar tespit edilip rastgele mi seçiliyor? Yoksa Twitter üyeleri şikayetlerini Samsung'a mı bildiriyor? Veya Facebook'da ad, soyad, e-posta adresi, doğum tarihi gibi kişisel bilgileri girip direkt kampanyaya mı katılıyoruz? Facebook'da ''kazanma şansını yakalamak için tek yapmanız gereken bize katılmak ve detaylarınızı girmek'' diye belirtilmiş.
http://www.wired.co.uk/news/archive/2010-07/23/samsung-galaxy-s-iphone Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslında bu apple bi daha devrim yapsa ne güzel olurdu bi daha ona benzemeye çalışacaklar diğerleri
i.imgur.com/...
Söylediklerinizden anten mühendisliğinden pek birşey anlamadığınız belli ama kalkıp burada size ders verecek halim yok, tüm söylediklerimi bilimsel kaynaklardan doğrulayabilirsiniz.
Diğer telefonlar iPhone 4 kadar sinyal kaybetmeyecek (ki bunu AnandTech anandtech.com/... adresinde ıspatlıyor) çünkü diğer telefonların antenlerinin yapısını iPhone 4'teki gibi antene temas ederek bozamıyorsunuz.
Evet diğer telefonlarda da sinyal seviyesini cihazın özel bölgelerini elinizle tutarak düşürebiliyorsunuz (buna "attenuation" denir en.wikipedia.org/... ) ama iPhone 4'e has olan sorun sinyal seviyesinin bu şekilde düşmesi değil, antenin yapısını elinizle bozup anteni işlevsiz hale getirmenizdir (buna da "detuning" denir encyclopedia2.thefreedictionary.com/... ). Ancak bumper gibi yöntemlerle anteni izole edilmiş bir iPhone 4'teki sinyal seviye düşüşü ("attenuation") diğer cihazlarda da yaşanır ve bunu kimse inkar etmiyor.
Bu şekilde telefon kullanan ben hayatımda görmedim demişsiniz ama
1. iPhone 4'te telefonu tutmanıza gerek kalmadan, sadece sol alt köşedeki iki antenin arasındaki boşluğa parmağınızla dokunarak bile sinyal seviyesini düşürebiliyorsunuz.
2. Apple'ın videolarında adamların telefonu sıkmaktan elleri kızarıyor resmen, buna ne diyeceksiniz?
"Peki insanlar telefonu aldıktan sonra bu problemi yaşıyor doğrudur diyelim. Peki niye iade etmiyorlar götürüp. %0.5 gibi bir geri dönüş var diyorlar. Hadi yalan söylüyor Apple diyelim ve %10 olsun peki ya gerisi?"
Demişsiniz. Öncelikle Apple'ın satmaya çalıştığı bir ürünü kötüleyecek şekilde gerçek iade rakamlarını söylemesini beklemek aptallık olur, bu yüzden %0.5 rakamını ciddiye almıyorum. Gerisinin neden iade edilmediğine dair olası sebepler ise:
- Şebeke sinyal gücünün -51dBm ila -91dBm arasında olduğu bölgelerde yaşayanların (yukarıda açıkladığım sebeplerle) bu sorunun farkına varmaması
- İnsanların iPhone 4 alırken sorunu en baştan çözecek şekilde bumper veya kılıf alması
- İnsanların önceliklerinin farklı olması (cihazına kurabildiği uygulamaları kesintisiz iletişimden daha önemli bulan tonlarca insan var)
Doğubank'a giderek veya çevredeki iPhone 4 sahibi tanıdık insanlardan rica ederek cihazı bizzat incelemek mümkünken cihazı görmediğimi nereden çıkartıyorsunuz? Bulunmaz hint kumaşı mı zannediyorsunuz iPhone 4'ü?
İkisi de sorunlu olduğu halde çok satan cihazlar olduğu için bu bağlamdan bakınca birbirleri ile kıyaslamakta bir yanlış yok. Başka bağlamdan ise bahseden yok....
Ayrıca hala elmalar ile armutları karşılaştırıyorsunuz. Kimse başka markaların telefonları sorunsuz demedi, ama onlardaki sorunlar ile iPhone 4'teki sorun bir değil artık anlayın bunu ve kabul edin.
Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere iOS 4.0'te 5. sinyal seviye çubuğu -51dBm ila -91dBm arasına, 4. sinyal seviye çubuğu ise -91dBm ila -101dBm arasına tekabül ettiği için sinyal seviyesinin
# -51dBm ila -70dBm olduğu bir yerde iPhone 4'ün 20dBm sinyal kaybını sinyal seviye çubuklarından göremeyeceğinizi
# -71dBm ila -80dBm olduğu bir yerde iPhone 4'ün 20dBm sinyal kaybını yalnızca bir çubuk eksik şeklinde görebileceğinizi
ve bu yüzden izlediğiniz videoların ortamdaki sinyal seviyesi bilinmeden bir anlam ifade etmediğini de kabul edin.
Telefonun satmasının sebebi de bu, şebekenin iyi olduğu yerde sorun belli olmuyor ve bunu sağlamak için tüm Apple/AT&T store'larda sinyal seviyesini arttıran femtocell'ler kullanılıyor. Ne zaman ki sinyal seviyesi -90dBm civarına düşüyor, işte o zaman belli oluyor ama onu da kullanıcılar ancak satın aldıktan sonra yaşayabiliyor.
Son olarak, bir telefonun çok satmasının o telefonun sorunsuz olduğu anlamına gelmediğini N97 örneğinde görmüştük ;)
Ya bende bunu anlamiyorum!!! Baska bi telefonda ayni sey olsa HICKIMSE FARKINA VARMAYACAKTI!!!!!!!
Nokialarin kullanma klavuzlarinda antene dokunmayin diyor konusurken! Kimse farkina varmadi.
Ancak Iphone 4 o kadar mukemmel ki, o kadar arayi acti ki insanlar artik bi sekilde fail etmesini istediler... bu yuzden de %0,55 lik sorun ne hale geldi sisire sisire! Sinyal zayifsa o 1 mm den daha kucuk bi yere dokunmayin o zaman ya... Illa oraya mi dokunucaz.
Iphone 4 bu anten tasarimi sayesinde tum telefonlardan iyi cekiyor. Baska telefonlarin hic cekmedigi yerde cekiyor, bunu sitede incelemesini yapan arkadaslar da soyledi. Bunun da telefonun %0,001 i kaplayan bir yere dokunamama gibi bi goturusu olsun ne farkeder????
Ayrica sunun HALA farkinda degil misiniz: TELEFONU KULLANMAYANLAR BURADA CILDIRIYOR.TELEFONU KULLANANLAR COK MEMNUN!!!
Ayrıca, Samsung'un da anten problemi var, tüm smartphone'lar gibi. Ancak nedense bedava kılıf - veya paranın tamamını geri verme gibi şeyler yapmıyorlar. Aslında Apple'dan başka bunu yapan da yok.
forum.donanimhaber.com/... adresindeki mesajı okursanız Apple'dan başkasının böyle bir hata yapmadığı için böyle birşey yapmak zorunda kalmadığını anlarsınız (mesajlarınız pek ümit vermiyor ama umarım anlarsınız)
Malesef sizin mesajlarınız pek ümit vermiyor. O bahsettiğin cep telefonu üreticilerinin bir çok sorunlu telefon modeli var. Kullandım biliyorum. Örnekmi; Omnia 2 ve N97 en kral örneklerdir. Şimdiye kadar hangisi iade edin paranızı geri verelim dediler.
Birşeyi düşünerek altı dolu olarak yazın. İphone 4'ten önceki diğer telefon üreticilerinin modelleri konumuz dışındamı kalıyor. Sadece problem anten problemi mi?
Youtube'da dün bir kaç tane death grip videosu daha izledim. Amerika'da adam bir tarafını yırttığı, telefonu sarıp sarmaladığı halde AT&T hattıyla 1 bar düşürebiliyor telefonu.
Ve o tutuşla telefon kullanıcak baba yiğide yuh diyorum. Böyle 4-5 tane video izledim. Anten problemi olan bir cihaz denk geldiyse telefonu değiştirir yada parasını iade alır bu kadar basit.
Telefon her yerde yok satıyor, bütün insanlar zengin yada salak. Sorunlu telefonları alıp kullanıyorlar.
Ne kadar da inandırmışsınız kendinizi problem olduğuna. Önce bir elinize alın bakın ondan sonra bu kadar emin konuşursunuz.
servis maceralarını hiç söylemiyorum...
neyse gerçi samsungta da aynı sorun yaşadım onuda belirtiyim......
iPhone'un avantajları saymakla bitmez bir kere alışınca insan başka bir markayı gözü görmüyor çünkü ihtiyaç hissetmiyor
Apple hata da yapsa diğer markalar hep arkasından aval aval bakacaklar.
Çünkü yaratıcı fikir herşeydir. Apple demek fikir demektir.
yanlış düşünüyorsun.
İlk olarak kavgayı apple başlattı.nokia ve samsung gibi şirketleride içine sürükledi.
Madem o kadar fikir üretiyor bir anten sorununu adam çözemez mi?
Telefonu yeniden icat etti sahiden : "çekmeyen telefon" böylesi görülmedi:)
şaka bir yana, telefonu yeniden icat ettik diyen bir firma kalkıp rakiplerinin de aynı sorunu olduğunu iddia ederek imajını düzeltemez o zaman sen yalan söyledin. Eski telefonlarda da aynı sorun var demek senin telefonunun da sıradan bir telden farkı yok demektir, hani yeniden icat etmiştin?