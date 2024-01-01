Samsung Galaxy S24 ön siparişe özel kampanya detayları belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy Unpacked 2024 öncesinde markanın üst seviye akıllı telefonlarının tasarımından teknik özelliklerine tüm merak edilenler açığa çıktı. Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra’nın fiyatı bile sızdırıldı. Şimdi de Galaxy 24 ön siparişe özel kampanya detayları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra fiyatları ortaya çıktı 3 gün önce eklendi

Galaxy S24 ön sipariş kampanyası

Galaxy S24 serisi etkinliğin hemen ardından ön siparişe açılacak. Güney Kore’den gelen yeni rapora göre, Samsung, Galaxy S24, Galaxy S24+ veya Galaxy S24 Ultra modelini ön sipariş verenlere hiçbir ek ücret istemeden iki kat depolama alanı sunacak. Örneğin; Galaxy S24 Plus 256GB için ödeme yapan tüketici, telefonun 512GB modeline hiçbir ekstra ücret ödemeden sahip olacak. Samsung, Galaxy S23 ve S22 için sunduğu teklife benzer teklifi bu yıl da sunacak.

Samsung, ayrıca Galaxy S24 serisini satın alanlara Galaxy Buds FE ve Galaxy Watch’u indirimli fiyatlarla sunacak. Marka, ne kadar indirim yapacak, fiyat indirimi hangi Galaxy Watch modeli için geçerli olacak henüz belli değil.

Galaxy S24 depolama seçenekleri

Galaxy S24’ün 128GB ve 256GB, Galaxy S24+’ın 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacağı söyleniyor. 1TB depolama seçeneği, serinin en üst ve pahalı modeli olacak Galaxy S24 Ultra’da olacak ve yalnızca Samsung online mağazadan alınabilecek. Online mağazada özel renk seçenekleri de sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung Galaxy S24 ön sipariş kampanyası belli oldu