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    Samsung Galaxy S24 ön siparişe özel kampanya detayları belli oldu

    Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2024 etkinliğine az bir süre kaldı. Lansman öncesi, Samsung Galaxy S24 ön sipariş kampanya detayları ortaya çıktı.
    samsung galaxy s24 ön sipariş kampanyası Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy Unpacked 2024 öncesinde markanın üst seviye akıllı telefonlarının tasarımından teknik özelliklerine tüm merak edilenler açığa çıktı. Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra’nın fiyatı bile sızdırıldı. Şimdi de Galaxy 24 ön siparişe özel kampanya detayları ortaya çıktı.

    Galaxy S24 ön sipariş kampanyası

    Galaxy S24 serisi etkinliğin hemen ardından ön siparişe açılacak. Güney Kore’den gelen yeni rapora göre, Samsung, Galaxy S24, Galaxy S24+ veya Galaxy S24 Ultra modelini ön sipariş verenlere hiçbir ek ücret istemeden iki kat depolama alanı sunacak. Örneğin; Galaxy S24 Plus 256GB için ödeme yapan tüketici, telefonun 512GB modeline hiçbir ekstra ücret ödemeden sahip olacak. Samsung, Galaxy S23 ve S22 için sunduğu teklife benzer teklifi bu yıl da sunacak.

    Samsung, ayrıca Galaxy S24 serisini satın alanlara Galaxy Buds FE ve Galaxy Watch’u indirimli fiyatlarla sunacak. Marka, ne kadar indirim yapacak, fiyat indirimi hangi Galaxy Watch modeli için geçerli olacak henüz belli değil.

    Galaxy S24 depolama seçenekleri

    Galaxy S24’ün 128GB ve 256GB, Galaxy S24+’ın 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacağı söyleniyor. 1TB depolama seçeneği, serinin en üst ve pahalı modeli olacak Galaxy S24 Ultra’da olacak ve yalnızca Samsung online mağazadan alınabilecek. Online mağazada özel renk seçenekleri de sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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