Samsung Galaxy S24 ön siparişe özel kampanya detayları belli oldu

Galaxy S24 ön sipariş kampanyası
Galaxy S24 serisi etkinliğin hemen ardından ön siparişe açılacak. Güney Kore’den gelen yeni rapora göre, Samsung, Galaxy S24, Galaxy S24+ veya Galaxy S24 Ultra modelini ön sipariş verenlere hiçbir ek ücret istemeden iki kat depolama alanı sunacak. Örneğin; Galaxy S24 Plus 256GB için ödeme yapan tüketici, telefonun 512GB modeline hiçbir ekstra ücret ödemeden sahip olacak. Samsung, Galaxy S23 ve S22 için sunduğu teklife benzer teklifi bu yıl da sunacak.
Samsung, ayrıca Galaxy S24 serisini satın alanlara Galaxy Buds FE ve Galaxy Watch’u indirimli fiyatlarla sunacak. Marka, ne kadar indirim yapacak, fiyat indirimi hangi Galaxy Watch modeli için geçerli olacak henüz belli değil.
Galaxy S24 depolama seçenekleri
Galaxy S24’ün 128GB ve 256GB, Galaxy S24+’ın 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacağı söyleniyor. 1TB depolama seçeneği, serinin en üst ve pahalı modeli olacak Galaxy S24 Ultra’da olacak ve yalnızca Samsung online mağazadan alınabilecek. Online mağazada özel renk seçenekleri de sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.