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Samsung: Apple'a en etkin şekilde cevap vereceğiz

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,2b
1
24
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın Samsung'a "Galaxy" serisinde kendilerine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle patent ihlal davası açmasının ardından; konuyla ilgili olarak Seul'dan açıklama geldi. Fransız Basın Ajansı AFP'nin haberine göre Samsung, Apple'a etkin bir şekilde cevap verecek. Diğer bir deyişle; tıpkı diğer patent davalarında olduğu gibi, Samsung'dan kısa zaman içersinde Apple'a karşı bir patent ihlal davası gelebilir.

Kore'li elektronik devi "fikri haklarını korumak amacıyla Apple'ın açtığı davaya yasalara uygun şekilde etkin cevap vereceklerini" belirtirken; yarı iletken ve panel alanında Apple'ın en büyük iş ortaklarının başında geldiğini ancak önlerinde etkin bir şekilde cevap vermekten başka çare bulunmadığı belirtildi.

Yonhap Haber Ajansı ise Samsung'un üst düzey yöneticilerine dayandırdığı haberinde Samsung'un, Apple'ın kendilerine ait kablosuz teknolojiyle ilgili olan patentlerini ihlal ettiklerini düşündüğünü dile getirdi.

2010 yılı geneli itibariyle Apple, Sony'den sonra Samsung'un ikinci büyük müşterisi olmuş ve Kore'linin 142 milyar dolarlık yıllık gelirinin yaklaşık %4'ünü oluşturmuştu.


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alito 8 yıl
samsung, galaxy serisiyle apple'ı iyice terletmiş anlaşılan. adamlar kime saldıracağını şaşırdı.
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EmreIST 8 yıl
koltuk sallanıyor steve jobs dikkat et kendine.
ben de düne kadar nokiacıydım ama artık kazık yediğimi düşündüğümden samsungcu oldum.
ne yapalım abiler baktım samsung daha iyi daha ucuz.
tüketici olarak seçmek hakkım değil mi?
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DH Misafiri 8 yıl
aha elmadan kurt çıktı.
s2 yi görünce kurtlandı bunlar ...
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DH Misafiri 8 yıl
aha elmadan kurt çıktı.
s2 yi görünce kurtlandı bunlar ...
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lazloo 8 yıl

DH Misafiri

aha elmadan kurt çıktı.
s2 yi görünce kurtlandı bunlar ...

Yakında çürürde bu. :D
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PoliceOfficer 8 yıl
mevzu çıkmış :)
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kımyasal 8 yıl
hah :D adalet nerde nasıl dogru duzgun saglanıyorkı dunya sırketlerın elınde yonetılıyor ıken para ıle dönuyorken adalet nasıl ısleyecek yandas ve para ıle bu ıslerı hallederler bızde burda adalet ıslıyor derız bu a.b.d. dede boyle ugandada da boyle adalet yok olsa dunya boyle olmazdı.
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Rock_Rage 8 yıl
Koltuk guzelmis :D
SAYGILARLA
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DH Misafiri 8 yıl
''Samsung: Apple'a en etkin şekilde cevap vereceğiz''
Steve Jobs topuklarına dikkat etsin. :)
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damn2u 8 yıl
Apple bir çok konuda öncü firmadır fakat boynuzun kulağı geçtiğini gördüğünden beri pek sakin kalamıyor, yazık koskoca firmaya yakışmayan şeyler bunlar ama ne diyelim, acil şifalar Apple firmasına.
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HackAv 8 yıl
Apple arkasına Amerikayı almış sanmıyorum dava aleyhine olsun,ama hakksızlık yaptıgıda bir gerçek ne kadar apple taraftarı olsamda adalet ,adalettir...
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umutarslan.com 8 yıl
By Cambaz
kavga var :)

apple telefon dünyasında yeni tabiki nokia ve bir kaç firmanın patentini ihlal ediyordur ama adalet öyle güzel bir şeyki avukatlar va juri ile sağlanıyo kimin haklı olduğunla değil :D
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alpa07 8 yıl
kangal alır v::D
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OnLyHack 8 yıl
kavga var :)
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