''Samsung: Apple'a en etkin şekilde cevap vereceğiz''

Apple'ın Samsung'a "Galaxy" serisinde kendilerine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle patent ihlal davası açmasının ardından; konuyla ilgili olarak Seul'dan açıklama geldi. Fransız Basın Ajansı AFP'nin haberine göre Samsung, Apple'a etkin bir şekilde cevap verecek. Diğer bir deyişle; tıpkı diğer patent davalarında olduğu gibi, Samsung'dan kısa zaman içersinde Apple'a karşı bir patent ihlal davası gelebilir.

Kore'li elektronik devi "fikri haklarını korumak amacıyla Apple'ın açtığı davaya yasalara uygun şekilde etkin cevap vereceklerini" belirtirken; yarı iletken ve panel alanında Apple'ın en büyük iş ortaklarının başında geldiğini ancak önlerinde etkin bir şekilde cevap vermekten başka çare bulunmadığı belirtildi.

Yonhap Haber Ajansı ise Samsung'un üst düzey yöneticilerine dayandırdığı haberinde Samsung'un, Apple'ın kendilerine ait kablosuz teknolojiyle ilgili olan patentlerini ihlal ettiklerini düşündüğünü dile getirdi.

2010 yılı geneli itibariyle Apple, Sony'den sonra Samsung'un ikinci büyük müşterisi olmuş ve Kore'linin 142 milyar dolarlık yıllık gelirinin yaklaşık %4'ünü oluşturmuştu.