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Samsung, Avrupa'daki akıllı telefon satışlarında Apple'ı geride bıraktı

7 yıl
35,4b
1
185
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDC'nin yeni pazar araştırmasına göre Samsung son dönemde daha çok patent davalarıyla gündeme geldiği Apple'ı, Avrupa'daki akıllı telefon satışlarında geride bırakmayı başardı. Galaxy S II ile birlikte güçlü bir momentum kazanan Samsung'un 4.8 milyon akıllı telefon sattığı, iPhone 5 arefesindeki Apple'ın ise 4.6 milyon adette kaldığı belirtildi.
Samsung ve Apple savaşının ötesinde Android platformu telefonu pazarındaki hakimiyetini her geçen gün biraz daha arttırırken, Windows Phone 7 ile Nokia'nın pazarda nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu ancak yine de başta MeeGo'lu N9 olmak üzere yeni tasarım anlayışı ve güncellenen donanım altyapısı ile Nokia'nın daha rekabetçi olacağı ve Windows Phone 7 Mango'lu ilk telefonunu yıl sona ermeden önce pazara sunacağı konuşuluyor.

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danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
Yakında bir patent davası daha açılır.


'Satış rakamlarını patentledik, ihlal edildi.'
ya da 'Satış rakamları taklit edildi.'
Yakında bir patent davası daha açılır.'Satış rakamlarını patentledik, ihlal edildi.'ya da 'Satış rakamları taklit edildi.' ...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Samsung Androidli galaxy serisi içerisinde fiyatları 350 ile 1600 arasında değişen 8 ,bada kullanan 3 telefon toplam 11 + telefon modeli ile 4.8 milyon cihaz satmış,apple ise aslında 3gs artık alınmıyor ama iki model sayalım iki daha pahalı model ile 4.6 milyon satmış... çok daha fazla cihaza ve fiyat avantajına sahip olmasına rağmen samsung yalnızca 200.000 adet fazla satmayı başarmış burada söz konusu olan bir başarı değil bir ayıptır bence ve bu rakam apple için olumsuz hiçbirşey ifade etmiyor aksine hala çok büyük bir satış grafiği gösterdiğinin kanıtı şöyle diyelim apple 1000 liradan daha ucuz bir iphone modeli çıkarsaydı bütün firmalar madara olurdu...
Samsung Androidli galaxy serisi içerisinde fiyatları 350 ile 1600 arasında değişen 8 ,bada kullanan 3 telefon toplam 11 + telefon modeli ile 4.8 milyon cihaz sa...
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DH Misafiri 7 yıl
flash telefonu o kadar yavaşlatmış olsaydı web hızında iphoneyi geçebilirmiydi internet varken bluetootha ne gerek var diosun zararı var sanki o da büyük bir artı applenin tek artısı marketi ama paralı tabi ben sgs2 ye internetten full sürüm oyunlar indirebiliyorum itunes ile uğraşmıyorum tabi iphoneyi seven seve seve kullanır bu arada samsung kendisi üretiyor parçalarını bu da bi artı htc sensationdan iyi olmasının tek nedeni bu ve bi arkadaşın dediği gibi iphone daha çok satılıyorsa nedeni budur insanlar telefon alırken artık ios mu android mi die bakıyor olaya tabi ios da bi tek iphone 3gs 4 var android çok daha fazla çeşit var buna rağmen bu kadar satması samsungun artısıdır diye düşünüyorum...Saygılar.
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teksalih 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

flash telefonu o kadar yavaşlatmış olsaydı web hızında iphoneyi geçebilirmiydi internet varken bluetootha ne gerek var diosun zararı var sanki o da büyük bir artı applenin tek artısı marketi ama paralı tabi ben sgs2 ye internetten full sürüm oyunlar indirebiliyorum itunes ile uğraşmıyorum tabi iphoneyi seven seve seve kullanır bu arada samsung kendisi üretiyor parçalarını bu da bi artı htc sensationdan iyi olmasının tek nedeni bu ve bi arkadaşın dediği gibi iphone daha çok satılıyorsa nedeni budur insanlar telefon alırken artık ios mu android mi die bakıyor olaya tabi ios da bi tek iphone 3gs 4 var android çok daha fazla çeşit var buna rağmen bu kadar satması samsungun artısıdır diye düşünüyorum...Saygılar.

bana bir İBOY sadece madem flash gereksiz birşey işe yaramaz birşey neden MAC sistemlerde Flash var madem gereksiz silsinler:D
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tibitermo 7 yıl
hmm ezikphone un ne cok fani varmis.
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Mellkor 7 yıl
Buyuk basari samsungu tebrik etmek lazim tabi bunda elmanin 5. telefonu nu sunmak da gec kalmasinin buyuk payi var yoksa bu kadar fark atmazdi
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levis_mk 7 yıl
tibitermo

hmm ezikphone un ne cok fani varmis.

kardes,bunlar degil fan, iphone vesvesesine kapilmislar


....boyle fanlar olunca daha cok satar amerikalilar.
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El Fuego 7 yıl
Kus beyinli avrupalilar yuzunden geri donusumsuz adi plastikten mamul, uyduruk, 5 para etmez, kloncu cuce korelilerin markasi semsang apple I gecmis demek
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engurlu 7 yıl El Fuego
El Fuego
Kus beyinli avrupalilar yuzunden geri donusumsuz adi plastikten mamul, uyduruk, 5 para etmez, kloncu cuce korelilerin markasi semsang apple I gecmis demek

Biz ülke olarak doğru düzgün bir kürdan üretemezken , KLONCU CÜCE KORELILER acaba neden APPLE I SOLLAMIŞ oturup düşündünmü yada teknolojilerini ve arge yatırımlarını araştırdın mı hic SAMSUNG un ??

Teknolojiye neler kazandırdıklarını biliyormusun??
Apple gibi toplama donanım kullanarak değil kendi donanımını kendinin ürettiğini biliyormusun??
Hic OLED diye bir teknoloji duydun mu?

Apple yaptığı devrim den ziyade teknolojiye ne vermiş?
Ios mu yada appstore mu apple in kazandırdığı şeyler??

TEKNOLOJI DEMEK APPSTORE A GÜVENiP SÜSLÜ PÜSLÜ DIZAYNI OLAN DUSUK DONANIMLI CIHAZLARI FAHIŞ FIYATA SATıP GOZ BOYAMAK MI YOKSA TEKNOLOJININ GELDIĞI SON NOKTAYI HIZI ÖZGÜRLÜĞÜ ÇOK DAHA UYGUN FIYATA KULLANICILARA SUNMAK MI??
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Samsung olmasa i phone piyasayi silip supurecekmis demekki :) samsung apple i tokat manyagi yapti son bir yildir :)
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levis_mk 7 yıl
bos ver aydink_1903 hocam....bjk bu aksam kazandi ya?
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Erasmus78 7 yıl KASIMPAŞA TAYFA
KASIMPAŞA TAYFA

Samsung olmasa i phone piyasayi silip supurecekmis demekki :) samsung apple i tokat manyagi yapti son bir yildir :)


Hangi konuda tokat manyağı yaptı mesela?
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lk1973 7 yıl
Ayrıca iPhone 4 ile hiç boynum bükük kalmadım. Toz pembe görmek bazen iyidir. Psikolojiye iyi gelir. Aksi halde mutsuzluk kaçınılmazdır.
ayrıca su da var ki bir okuduğunu unutmamissin ama AYDIN hocam takibini yapmamissin. İhtiyatı tedbir kesinleşti. Buyurun buradan. GALAXY TAB için donanimhaber.com/...
teknokulis.com/...
Bu da Apple Store un müthiş karı. Kemiksiz yani. :) pek azimsanamayacak bir kar herhalde.
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aydink_1903 7 yıl
lk1973

Ayrıca iPhone 4 ile hiç boynum bükük kalmadım. Toz pembe görmek bazen iyidir. Psikolojiye iyi gelir. Aksi halde mutsuzluk kaçınılmazdır.
ayrıca su da var ki bir okuduğunu unutmamissin ama AYDIN hocam takibini yapmamissin. İhtiyatı tedbir kesinleşti. Buyurun buradan. GALAXY TAB için donanimhaber.com/...
teknokulis.com/...
Bu da Apple Store un müthiş karı. Kemiksiz yani. :) pek azimsanamayacak bir kar herhalde.

Konuya böyle ortadan okumadan görürseniz sapla samanı böyle karıştirirsiniz.

Bu itunes gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı

m.donanimhaber.com/...

Ayrıca itunes un bu kemiksiz karı sizi niye bu kadar mutlu ediyor anlamakta zorlaniyorum Apple hisseniz varsa o başka tabii.

Ayrıca verdiğiniz ilk linkin almanya galaxy tab kararı ile alakası yok, galaxy serisi telefonlar için avrupada herhangi bir yasak yok, mahkeme 3 aylık bir süre tanıdı, samsung basit bir güncelleme ile galeri resim görüntüleme ile ilgili durumu çözer.

Galaxy tab ile ilgili son durum da verdiğim linkteki gibidir önce alman mahkemesi tüm avrupa için yasal getirdi ardından düzeltme kararı yayınlayarak aldıkları kararın tüm avrupa için geçerli olduğu maddesinin mesnetsiz olduğu için düzeltme yaptı. Sizin verdiğiniz link mahkemenin ilk kararı ile ilgili bir haber.

Siz bir araştırın eğer bulamazsanız ben size orjinal bir link atarım.

Iphone unuzla mutlu iseniz ne mutlu size, güzel bir sözümüz var , aza tamah etmeyen çoğu bulamaz.

Kolay gelsin
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karatab 7 yıl
çok üzücü bir durum bu ya :) göz var nizam var yahu ne ip4'ü
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karatab 7 yıl
alıntıdır :D paylaşılan bir linkten ama çok güzel olmuş söylenecek birşey bırakmamış :
Özellikle bu Iphone işine girdikten sonra gördük ki bu bağlılık belli bir noktayı aşınca maalesef aşırı beklentileri de beraberinde getiriyor. Müşteri bekliyor ki bu alet hayatını değiştirsin. İş ortamında, arkadaş çevresinde kral olsun. Boyu uzasın, göbeği erisin, kızlar teklif etsin. Tabii ağır ruh hastası olan bir küçük bir azınlık hariç pek çoğu direkt olarak böyle söylemiyorlar ama Iphone'undan bahsederkenki o ürkütücü heyecanından, onu satın alır almaz facebook ve benzeri sosyal platformlarda yazdığı, "sonunda iphone :))))" tarzı mesajlardan anlıyorsunuz bunu. Hani allah korusun bir gün şirketi kapatmaya karar versek olacakları düşünmek bile istemiyorum... Başta benimki olmak üzere çok kan dökülür gibi geliyor..."

"Pahalandıkça daha çok kıymete biniyor"
Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan usta CEO, bir muhabirin "Apple'ın yüksek fiyat politikasının da bu müşteri sadakatinde bir etkisi var mı?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Muhakkak yani, bir şey için ne kadar çok bedel ödüyorsanız o kadar çok bağlanırsınız. Misal bu Iphone'u biz 200 $'dan da az bir fiyata mal ediyoruz... Yani tamam, şöyle ele alınca benim de hoşuma gidiyor Allah için, güzel alet yaptık ama bir yandan olayın biraz da fiyatta bittiğini de itiraf etmek gerek. Iphone'u 300-400 dolara sattığımız ülkelerde nispeten daha sağlıklı bir müşteri profili görüyoruz mesela. Ama bunu 1000 küsur dolara sattığımız ülkeler de var (gülüşmeler)... ki yani o parayı da vermek için mağaza mağaza dolanıp sıra bekliyorlar (daha şiddetli gülüşmeler)... Oralarda durum iyice kontrolden çıkmış halde... ahahaha... sinirim bozuldu pardon..."
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NewtonianFluid 7 yıl
Bu ayfoncular ne kadar bos adamlar yaa, 2000 lirayi bos telefona veren adamdan ne beklersin zaten...
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Guest-F8946C419 7 yıl
Kimse kimsenin tercihine laf atmasın artık yok 2000 lira yok şöyle yok böyle..

Tamam tartışmak iyidir, farklı görüşleri almak iyidir insann düşüncesini genişletir ama insanların tercihlerinden dolayı aşalağanması saçma..

Ben iphone tercih ettim mutluyum bir başkası gider samsung alır ve ya başka marka alır, kime ne?

Elindeki cihazla mutluysan olay bitmiştir.Millet nelerle uğraşıyor hiç düşünen var mı?

Yok şunun şusu iyi busu iyi..Boşverin yahu şükredelim halimize..Bizim sahip olduğumuz teknolojiye isteyipte sahip olamayan milyonlar var..Biraz onlara saygımız olsun.

Lütfen.
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pussy 7 yıl NewtonianFluid
NoNameX

Bu ayfoncular ne kadar bos adamlar yaa, 2000 lirayi bos telefona veren adamdan ne beklersin zaten...


Dünyanın kabul ettiği telefona boş diyen dünyada sadece Türk çıkar oaha oda bu ark ayakta alkışlıyoruz kendisini ....
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Dreampark 7 yıl
Bence gereksiz tartisma surmeye devam ediyor. Baslik yanlis ve carpici olmus. Sgs2 ve sensation ip4 ten cok cok ustun telefon ama tel satislarina bakarsan, ip4 2sininde toplamindan fazla satmistir. Arastirma aslinda ayni zamanlarda cikmis tellerin satislarini ortaya koymalariyla daha akillica olurdu. ip4 dun teknik ozelliklerini gs2 ile sensationun yaninda konusmak bence pek akillica degil.
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Ekabirr 7 yıl
sis xvier
Şöyle olur Apple yine farklı tasarıma sahip değişik ve güzel bir cihaz tanıtır bize ama daha satışa satışa çıkmadan, daha güçlü özelliklere sahip, aynı tasarımlı ama üzerinde SAMSUNG yazan iphone 5 in yandan yemiş bir versiyonu piyasaya çıkar sonra samsung daha iyi diye burda holiganlığını yaparlar... tarih tekerrürden ibaret doğru...

İphone 4 ile SGS II'nin aynı özelliklerde olduğunu sanıyorsunuz yani.Ahaha güzelmiş :)
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Sactionex 7 yıl
alın size olayı özetleyen bir kurgu-hikaye :D
zaytung.com/...
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