Samsung, Avrupa'daki akıllı telefon satışlarında Apple'ı geride bıraktı

IDC'nin yeni pazar araştırmasına göre Samsung son dönemde daha çok patent davalarıyla gündeme geldiği Apple'ı, Avrupa'daki akıllı telefon satışlarında geride bırakmayı başardı. Galaxy S II ile birlikte güçlü bir momentum kazanan Samsung'un 4.8 milyon akıllı telefon sattığı, iPhone 5 arefesindeki Apple'ın ise 4.6 milyon adette kaldığı belirtildi.

Samsung ve Apple savaşının ötesinde Android platformu telefonu pazarındaki hakimiyetini her geçen gün biraz daha arttırırken, Windows Phone 7 ile Nokia'nın pazarda nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu ancak yine de başta MeeGo'lu N9 olmak üzere yeni tasarım anlayışı ve güncellenen donanım altyapısı ile Nokia'nın daha rekabetçi olacağı ve Windows Phone 7 Mango'lu ilk telefonunu yıl sona ermeden önce pazara sunacağı konuşuluyor.