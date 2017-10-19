Samsung Bixby 2.0 geliyor

Samsung’un çiçeği burnunda sanal asistanı Bixby, teknoloji dünyasına biraz sorunlu bir giriş yaptı ve farklı diller konusunda yavaş ilerliyor. Ne var ki Samsung rekabetin gerisinde kalmak niyetinde değil ve beklenen güncellemeyi asistanına sunmak üzere.

Daha akıllı

Dün yapılan duyuruya göre Bixby teknolojisinin yeni sürümü Bixby 2.0 son aşamaya geldi ve geliştiricilere yakın zamanda açılacak. Bixby 2.0 bir süredir ne zaman olacağı merakla beklenen Viv yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonunu da sağlıyor.

Samsung’un 215 milyon dolara satın aldığı Viv Labs firması bilindiği üzere Siri asistanını geliştiren ekip tarafından kuruldu. Firmanın üzerinde çalıştığı son dijital asistan ise mevcutların çok çok ötesinde. Makine öğrenme dili sayesinde asistan bir kaç katmanlı komutları algılayabiliyor. Örneğin “dün gece içtiğimiz meşrubatlar için Adam’a 20$ gönder” dediğiniz zaman asistan belirtilen kişiye belirtilen parayı göndermek için son aşamaya geliyor ve kullanıcıdan onay istiyor. Yani bir komut içerisinde birden fazla parametreyi algılayabiliyor.

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Viv teknolojileri ilk etapta Bixby içerisinde yer almıyordu. Samsung sanal asistanını farklı bir teknoloji ile geliştirmişti. Tek katmanlı komutların yanı sıra üçüncü taraf uygulamalara hükmedebilmek de çok önemli unsurlar olarak görülmüştü. Bixby 2.0 bu anlamda Samsung’u yarışta çok öne çıkarabilir. Elbette bunun için akıcı bir şekilde Korece haricindeki dillerin de desteklenmesi gerekiyor.

Bixby 2.0 sadece akıllı telefonlarda değil akıllı TV, buzdolabı gibi ev aletlerinde de karşımıza çıkacak. Kullanıcısı hakkında her kaynaktan bilgi toplayabilen Bixby böylece en kişisel hizmeti sunabilecek. Yıl sonuna doğru Bixby akıllı hoparlörünün de piyasada olması bekleniyor.

Bixby 2.0 için bir yazılım geliştirme aracı da kullanıma sunulacak. Araç ilk etapta belirli bir geliştirici grubu ile beta sürecine başlayacak. Gelecek yıl ise herkesin erişimine açılacak. Bixby 2.0 için şimdilik net bir tarih yok.