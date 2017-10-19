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Samsung Bixby 2.0 geliyor

Samsung’un satın aldığı ve Siri asistanını da geliştiren Viv Labs firmasının derin öğrenme teknolojilerini entegre eden Bixby 2.0 yakın zamanda kullanıma sunulacak.
1 yıl
5,1b
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10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Bixby 2.0 geliyor

Samsung’un çiçeği burnunda sanal asistanı Bixby, teknoloji dünyasına biraz sorunlu bir giriş yaptı ve farklı diller konusunda yavaş ilerliyor. Ne var ki Samsung rekabetin gerisinde kalmak niyetinde değil ve beklenen güncellemeyi asistanına sunmak üzere.

Daha akıllı

Dün yapılan duyuruya göre Bixby teknolojisinin yeni sürümü Bixby 2.0 son aşamaya geldi ve geliştiricilere yakın zamanda açılacak. Bixby 2.0 bir süredir ne zaman olacağı merakla beklenen Viv yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonunu da sağlıyor.

Samsung’un 215 milyon dolara satın aldığı Viv Labs firması bilindiği üzere Siri asistanını geliştiren ekip tarafından kuruldu. Firmanın üzerinde çalıştığı son dijital asistan ise mevcutların çok çok ötesinde. Makine öğrenme dili sayesinde asistan bir kaç katmanlı komutları algılayabiliyor. Örneğin “dün gece içtiğimiz meşrubatlar için Adam’a 20$ gönder” dediğiniz zaman asistan belirtilen kişiye belirtilen parayı göndermek için son aşamaya geliyor ve kullanıcıdan onay istiyor. Yani bir komut içerisinde birden fazla parametreyi algılayabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan içerik üreticilere 360 Round kamera"

Viv teknolojileri ilk etapta Bixby içerisinde yer almıyordu. Samsung sanal asistanını farklı bir teknoloji ile geliştirmişti. Tek katmanlı komutların yanı sıra üçüncü taraf uygulamalara hükmedebilmek de çok önemli unsurlar olarak görülmüştü. Bixby 2.0 bu anlamda Samsung’u yarışta çok öne çıkarabilir. Elbette bunun için akıcı bir şekilde Korece haricindeki dillerin de desteklenmesi gerekiyor.

Bixby 2.0 sadece akıllı telefonlarda değil akıllı TV, buzdolabı gibi ev aletlerinde de karşımıza çıkacak. Kullanıcısı hakkında her kaynaktan bilgi toplayabilen Bixby böylece en kişisel hizmeti sunabilecek. Yıl sonuna doğru Bixby akıllı hoparlörünün de piyasada olması bekleniyor.

Bixby 2.0 için bir yazılım geliştirme aracı da kullanıma sunulacak. Araç ilk etapta belirli bir geliştirici grubu ile beta sürecine başlayacak. Gelecek yıl ise herkesin erişimine açılacak. Bixby 2.0 için şimdilik net bir tarih yok. 

 

https://venturebeat.com/2017/10/18/samsung-unveils-bixby-2-0-with-long-awaited-viv-labs-integration/ Yorum Yaz
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mkyb 1 yıl en beğenilen
Türkçe desteği gelmediği sürece önemsiz bir haber.
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SANAFOR 1 yıl
Bu bixby madem herseyi öğrenebiliyor belki Türkçe 'de öğretebiliriz. :-)
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OverClocK1ng 1 yıl
Haah. İşte şimdi Apple Siri tuttu!
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Kerim5100 1 yıl
En azından Türkçe gelişmiş olarak gelir :)
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12 Angry Men 1 yıl
Türkçe desteği elinde sonunda gelicek, bixby'nin gelişmesi güzel bir haber.
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engurlu 1 yıl
Sorunlu giriş yapan Bixby nin ilk versiyonu bile Siri denen oyuncaktan çok çok üstünse bunu düşünemiyorum...
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Siri de bayadir kötü durumda. Her halde bu şirket çıktığından dolayı :)
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mkyb 1 yıl en beğenilen
Türkçe desteği gelmediği sürece önemsiz bir haber.
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kadirirdem 1 yıl mkyb
Aynen öyle.
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St Batuhan 1 yıl
"dün gece içtiğimiz meşrubatlar için Adam’a 20$ gönder"
Son adıma geldiğinde gönderim açıklamasına "Dün gece içtiğimiz meşrubatlar için" de yazıyorsa güzel. Hatta teşekkürler falan dese sonuna daha da güzel. Güzel bir otel odası tut diye bir örnek var. Güzel ile kastın ne olduğunu da kişinin önceki rezervasyon ve yorumlarına bağlı belirlemesi lazım. Tabii Palm Spring'de bu yorumlara uygun oda da bulmalı. Misal ben çiçeklerin olduğu yer değil havuz gören odayı güzel olarak nitelendirebilirim. Buna dair önceki tercihlerime göre karar vermesi daha doğru. Otel odası ayırması değil bir tek.
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smart1978 1 yıl
Gec kaldi ozellikle baska dillerde ...
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