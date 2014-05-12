Samsung Electronics'de zorunlu görev değişikliği





Akıllı telefon ve cep telefonu pazarında zirveye oynayan, TV ve yarıiletken sektöründe de lider firmalardan birisi olan Samsung'u bugünlere getiren yönetim kurulu başkanı Lee Kun-hee kalp krizi geçirdi.





Samsung medikal merkezinde tedavi altına alınan ve hali hazırda uyutulan 72 yaşındaki Kun-hee'nin yerine tek oğlu 45 yaşındaki Jay Y. Lee yönetim kurulu başkanı olarak göreve devam edecek.





1987 yılında babasının ölümü ile Samsung'a patron olan Kun-hee, firmayı Samsung Electronics olarak global bir marka haline getirmesi ile biliniyor. 90'lı yıllarda üçüncü taraf firmalar için markasız cihazlar üretirken, Kun-hee çalışanlarına "Aileniz hariç herşeyi değiştirin" talimatı vermiş ve 2000'li yılların başında artık Samsung kendi elektronik ürünlerini piyasaya süren bir marka haline gelmişti. Kun-hee 90'lı yıllarda akciğer kanserini yenmiş, geçen yıl ise zatürreeye yakalanarak tedavi görmüştü.





Kun-he Güney Kore'nin en zengin, Ban-ki moon'dan sonra ise en güçlü ikinci kişisi. Samsung tüm ülkenin ihracatının yüzde 20'sine imza atıyor. Kun-hee 2008 yılında yargıya rüşvet vermekle suçlanmış ve Samsung patronluğundan istifa etmişti. Ancak 2009 yılında Güney Kore hükümeti yapılan yanlış yargılama nedeniyle özür dilemiş ve Kun-hee de 2010 yılında yönetim kurulu başkanı olarak Samsung'a geri dönmüştü.





Jay Y. Lee hali hazırda yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Lee'nin önümüzdeki dönemde Apple ve diğer global devler ile yeni iş anlaşmaları yapması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Electronics-chairman-hospitalized-after-suffering-heart-attack_id56021