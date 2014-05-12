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Samsung Electronics'de zorunlu görev değişikliği

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Electronics'de zorunlu görev değişikliği

Akıllı telefon ve cep telefonu pazarında zirveye oynayan, TV ve yarıiletken sektöründe de lider firmalardan birisi olan Samsung'u bugünlere getiren yönetim kurulu başkanı Lee Kun-hee kalp krizi geçirdi. 

Samsung medikal merkezinde tedavi altına alınan ve hali hazırda uyutulan 72 yaşındaki Kun-hee'nin yerine tek oğlu 45 yaşındaki Jay Y. Lee yönetim kurulu başkanı olarak göreve devam edecek.

1987 yılında babasının ölümü ile Samsung'a patron olan Kun-hee, firmayı Samsung Electronics olarak global bir marka haline getirmesi ile biliniyor. 90'lı yıllarda üçüncü taraf firmalar için markasız cihazlar üretirken, Kun-hee çalışanlarına "Aileniz hariç herşeyi değiştirin" talimatı vermiş ve 2000'li yılların başında artık Samsung kendi elektronik ürünlerini piyasaya süren bir marka haline gelmişti. Kun-hee 90'lı yıllarda akciğer kanserini yenmiş, geçen yıl ise zatürreeye yakalanarak tedavi görmüştü. 

Kun-he Güney Kore'nin en zengin, Ban-ki moon'dan sonra ise en güçlü ikinci kişisi. Samsung tüm ülkenin ihracatının yüzde 20'sine imza atıyor. Kun-hee 2008 yılında yargıya rüşvet vermekle suçlanmış ve Samsung patronluğundan istifa etmişti. Ancak 2009 yılında Güney Kore hükümeti yapılan yanlış yargılama nedeniyle özür dilemiş ve Kun-hee de 2010 yılında yönetim kurulu başkanı olarak Samsung'a geri dönmüştü.

Jay Y. Lee hali hazırda yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Lee'nin önümüzdeki dönemde Apple ve diğer global devler ile yeni iş anlaşmaları yapması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Electronics-chairman-hospitalized-after-suffering-heart-attack_id56021 Yorum Yaz
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kymelria 5 yıl en beğenilen
Aklıma Yashida geldi nedense


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Vengace 5 yıl
"samsung medikal merkezinde" bi ben mi dikkat ettim buna
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asdemre 5 yıl
Babadan ogula nesil heralde bunlar, babadan ogula
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thunderstruck7 5 yıl
Adam rüşvetten yargılanmış, suçlu olmadığı halde istifa etmiş. Birde bizim ülkemizin yüzsüzlerine bak. Acınası haldeyiz...
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doctor5945 5 yıl
Kesin playboyun sahibine özendi ondan kalp krizi geçirdi olmazki bu yaşta ama.
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BerkhanBalta 5 yıl
Çalışmayan s5 sensörüyle kalp atışına bak bi yerse
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darkest earth 5 yıl BerkhanBalta
BerkhanBalta
Çalışmayan s5 sensörüyle kalp atışına bak bi yerse

Google Play'deki flash ve kamera yardımıyla nabız ölçen programlar bile daha iyi sonuç veriyor vidrolarda gördüğüm kadarıyla... 76 verdi mesela :)
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GodisCoking 5 yıl
Samsungu Samsung yapan adamdır .umarım bir an önce sağlığına kavuşur
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kymelria 5 yıl en beğenilen
Aklıma Yashida geldi nedense


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Blood Money 5 yıl
Kun-he Güney Kore'nin en zengin, Ban-ki moon'dan sonra ise en güçlü ikinci kişisi.


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Vengace 5 yıl
"samsung medikal merkezinde" bi ben mi dikkat ettim buna
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Gece772 5 yıl
Lee'nin önümüzdeki dönemde Apple ve diğer global devler ile yeni iş anlaşmaları yapması bekleniyor.
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gorkem2626 5 yıl
Adam çıkan telefonlari takip edicem derken krize girmiş...


Şaka bir yana geçmiş olsun ne diyelim o kadar para güç var bence yasatirlar
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Batuist 5 yıl
@asdemre
babadan oğula diyorsunda sanki Türkiyede durum çok daha farklı.. koç sabancı gibi holdinglere bak hepsi bugüne kadar aynı şekilde devam etti. hatta bizde durum çok daha kötü.. en tepedeki yaşlı baba ölünce servet parça parça oluyor ve her nesilde biraz daha fazla parçalara ayrılıyor. dolayısı ile kendi üreten dünya çapında büyük bir firma ortaya çıkaramıyoruz..
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