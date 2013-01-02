Samsung Evolution Kit ile televizyonunuzun donanımını yükseltin

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung ilk defa geçtiğimiz sene Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı Smart TV Evolution Kit isimli yeni donanımını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Akıllı televizyon pazarı için çok ciddi yatırımlar yapan ve bu alandaki en son yeniliklerini birkaç gün içerisinde başlayacak CES 2013'te dünya kamuoyunun beğenisine sunmaya hazırlanan Samsung, Evolution Kit ile 2012 model televizyonlarını bu sene piyasaya süreceği televizyonlara yükseltiyor.
Samsung'un uyumlu akıllı televizyon modellerine sahip olan kullanıcılar, kolayca takılabilen Evolution Kit'i satın alarak televizyonlarındaki ARM tabanlı işlemci, grafik birimi ve bellek kapasitesini arttırıyor ayrıca yeni yazılımsal özellikler kazanıyor olacaklar. Bu sayede aynı bir bilgisayarın donanımını yükseltir gibi temel bileşenleri yenilenen televizyonlar daha yüksek performans ve daha fazla kullanılabilirlik sunacaklar. Sesle ve hareketle kontrol özelliklerini de geliştiren Evolution Kit'in ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacağı ise şu an için bilinmiyor.
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2012'de çıkan modellerle birlikte çıktı bu cihaz. Sonra 2014 modelleri de çıkınca, onun gerisinde kalan 2012 modeller için böyle bir cihaz tanıtılmaya başlandı...
arkadasla aynı sorunu yasıyorum
"ulen aldım bundan 55es8000 e taktım cihazı buluyor ilk kurulkum sonrasında tv nin yazılımı gücellmesi gerekiyor o kısımda ne wifi neden kablolu bağlanamıuyor , usb ile yazılım güncelleme ekranında ise yazılım bulunamadı diyor kalıyor bi türlü yükleyemedik gitti mereti.."
Yardımcı olabilirmisiniz?
2014 versiyonu çıktı
Türkiyede 2013 hala zor bulunuyor ve uçuk fiyat
Loewe
Şuana kadar sadece 1 arkadaş konuya yazmış. Başka alan var mı acaba?
Hadi yaa üzüldüm. İnşallah daha geniş ürün yelpazesine hitab edecek şekilde güncellenir. Evet benim televizyonum D550 serisi. Televizyonumda 2 sorunum var aslında. Biri wi-fi olmaması (wi-fi adaptörü bağlanıyormuş ama uğraşamam) 2.2TB lik harici hdd bağladığımda menülerin kasması. En azından bunlar düzelirdi diye düşünmüştüm. Ama konuya şöylede bakılabilir . Bugün smart sız bi tv , smartlı ve dahili wi-fi li modelden 350 400 tl daha ucuz. Bu 2 özellik artı tv yi hızlandıracak donanım performansınıda ekleyince , bu cihaz 350 400 tl gibi , belki 500 tl gibi rakamlara satılırsa yine senin bahsettiğin eski seri tv lerden alıp ta zenginleştirilebilir. Zira yeni modeller sebepsiz pahalı oluyor.
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