Samsung Evolution Kit ile televizyonunuzun donanımını yükseltin

Samsung ilk defa geçtiğimiz sene Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı Smart TV Evolution Kit isimli yeni donanımını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Akıllı televizyon pazarı için çok ciddi yatırımlar yapan ve bu alandaki en son yeniliklerini birkaç gün içerisinde başlayacak CES 2013'te dünya kamuoyunun beğenisine sunmaya hazırlanan Samsung, Evolution Kit ile 2012 model televizyonlarını bu sene piyasaya süreceği televizyonlara yükseltiyor.

Samsung'un uyumlu akıllı televizyon modellerine sahip olan kullanıcılar, kolayca takılabilen Evolution Kit'i satın alarak televizyonlarındaki ARM tabanlı işlemci, grafik birimi ve bellek kapasitesini arttırıyor ayrıca yeni yazılımsal özellikler kazanıyor olacaklar. Bu sayede aynı bir bilgisayarın donanımını yükseltir gibi temel bileşenleri yenilenen televizyonlar daha yüksek performans ve daha fazla kullanılabilirlik sunacaklar. Sesle ve hareketle kontrol özelliklerini de geliştiren Evolution Kit'in ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacağı ise şu an için bilinmiyor.