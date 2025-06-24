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    Galaxy Z Flip 7 ve Flip 7 FE'nin basın görselleri ortaya çıktı: İşte tasarım

    Samsung, 9 Temmuz'da Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Galaxy Z Flip 7 ve Flip 7 FE, tanıtılacak cihazlar arasında olacak. Lansman öncesinde basın görselleri sızdırıldı ve tasarım netleşti.

    Galaxy Z Flip 7 & Flip FE basın görselleri Tam Boyutta Gör
    Bir sonraki Samsung Unpacked etkinliği 9 Temmuz’da gerçekleşecek. Şirket, yeni katlanır telefonlarını, akıllı saatlerini ve diğer ürünlerini tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala cihazların tasarımını net bir şekilde gösteren basın görselleri paylaşıldı. İşte Galaxy Z Flip 7 ve Flip 7 FE tasarımı ve renk seçenekleri:

    Galaxy Z Flip 7 renk seçenekleri

    Galaxy Z Flip 7 renkleri ve tasarımı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görsellere göre, Galaxy Z Flip 7 üç renk (mavi, siyah, kırmızı), Galaxy Z Flip 7 FE iki renk (siyah, beyaz) seçeneğiyle gelecek. Beklendiği gibi, Galaxy Z Flip 7 FE klasör şeklindeki kapak ekranını korurken, standart Z Flip 7'nin Motorola Razr Ultra'ya benzer tam kapak ekran tasarımı olacak.

    Galaxy Z Flip 7 FE renkleri

    Galaxy Z Flip 7 FE renk & tasarım Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip 7 FE, tasarım olarak Galaxy Z Flip 6 modelinden çok ta farklı olmayacak gibi görünüyor. Düz çerçeve ve Samsung'un imzası olan, her tarafı kalın çerçevelerle kaplı klasör şeklinde kapak ekranına sahip olacak. Galaxy Z Flip 7’nin bu modelden daha ince göründüğü dikkat çekiyor.

    Galaxy Z Flip 7’nin yeni tanıtılan 3nm işlemci Exynos 2500 ile gelmesi bekleniyor. Galaxy Z Flip 7 FE modelinin daha eski bir Exynos çipi kullanacağı söyleniyor.

    Samsung’un önümüzdeki ay Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 7 ve Flip 7 FE ile birlikte Galaxy Z Fold 7 modelini de tanıtması bekleniyor.

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