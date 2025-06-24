Galaxy Z Flip 7 ve Flip 7 FE'nin basın görselleri ortaya çıktı: İşte tasarım

Galaxy Z Flip 7 renk seçenekleri
Galaxy Z Flip 7 FE renkleri
Galaxy Z Flip 7’nin yeni tanıtılan 3nm işlemci Exynos 2500 ile gelmesi bekleniyor. Galaxy Z Flip 7 FE modelinin daha eski bir Exynos çipi kullanacağı söyleniyor.
Samsung’un önümüzdeki ay Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 7 ve Flip 7 FE ile birlikte Galaxy Z Fold 7 modelini de tanıtması bekleniyor.
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