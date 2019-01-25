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Samsung, Exynos 9820 yonga setindeki gelişmeleri bir videoyla anlattı

Samsung’un 2019 yılında tanıtılacak amiral gemisi telefonlarına hayat vermesi beklenen Exynos 9820 yonga setindeki gelişmeleri anlatan resimler paylaşıldı. Ayrıca yeni bir video da mevcut.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung, Exynos 9820 yonga setindeki gelişmeleri bir videoyla anlattı
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7nm üretim sürecine sonucu ortaya çıkan Exynos 9820 geçtiğimiz senenin Kasım ayında tanıtılmıştı. Bugün ise Samsung tarafından yonga setindeki gelişmeleri anlatan görseller paylaşıldı. Exynos 9820’nin 2019 yılında çıkacak amiral gemisi modellerde yer alması bekleniyor. Bunlardan biri de önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy S10 olacak.

Samsung Exynos 9820 özellikleri

Exynos 9820, Samsung tarafından özelleştirilmiş çekirdekler ve ARM tasarımı çekirdeklerin birleşmesiyle oluşuyor. Akıllı telefonun üstesinden gelmesi gereken ağır işlemlerde, iki adet özelleştirilmiş M4 (Mongoose 4) çekirdeği devreye giriyor. M4 çekirdeği geçen yılın modeli M3’e kıyasla yüzde 20 daha hızlı ve yüzde 40 enerji verimliliği sunuyor. Bunun dışında güç tüketimi ve performansın ortalama olduğu iki adet Cortex-A75 çekirdeği ve basit işlemler için dört adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor.

Grafik tarafı ise Mali-G76 birimine emanet. 12 çekirdekli GPU tasarımı geçen yıla kıyasla yüzde 40 daha hızlı. Galaxy S9 modeli 18 çekirdekli GPU’ya sahipti ancak G76 çekirdeği, G72’ye kıyasla iki kat daha güçlü olduğu için her bir yeni çekirdeğin, eski çekirdeğin iki adetine denk geldiğini söyleyebiliriz.

Samsung, Exynos 9820 yonga setindeki gelişmeleri bir videoyla anlattı
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Ayrıca Exynos 9820, 5 kamera sensörüne izin veriyor ve 10-Bit HEVC kodeği ile 8K video kaydedebiliyor. 8K ekranlara destek verilmese de 4K çözünürlüğünde HDR10+ ekranlar yeni yonga setiyle birlikte kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci"

Exynos 9820'nin yapay zeka tarafı da Galaxy S9’a kıyasla 7 kat daha performanslı. Son olarak LTE-Advanced Pro modemi sayesinde de 2Gbps indirme hızına izin veriyor. 5G bağlantı desteğine sahip akıllı telefonların Exynos Modem 5100 ile birlikte gelmesi bekleniyor. Samsung’un paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Düzenleme: Video Samsung'un resmi YouTube hesabından kaldırılmış. Sebebi bilinmiyor ancak farklı bir kaynak üzerinden video habere yeniden eklendi.

https://www.gsmarena.com/samsung_explains_the_improvements_brought_by_the_exynos_9820_in_pictures-news-35222.php Yorum Yaz
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intel7mix 3 ay
Erdi Özüağ bunun hakkında video çekebilir mi. Güzelce bilgilenmiş oluruz.
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interwap 3 ay
Vidyoyu erken mi yayınladılar? :)
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khaos 3 ay
S9 da bildiğim kadarıyla donanımsal bir yapay zeka durumu yoktu? Samsung "olmayanın" 7 katını nasıl sunuyor çok merak ettim.
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GoldPunch 3 ay
1nm farkın önemini merak ediyorum. Snapdragon 855 ile nasıl bir fark olacak bakalım.
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LooF 3 ay
Sen bırağ bırağ bırağ bırağğ sennnn 9820 sen ne yaptın.Millette para yoktir sen 8 bin liraya telefon satiyorsin.
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