Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci

Samsung, Infinity-O adını verdiği delikli ekrana sahip ilk akıllı telefon modeli olan Galaxy A8s’i Çin’de tanıtmıştı. Bugün Güney Kore’de yapılan etkinlikle birlikte aynı cihazın Galaxy A9 Pro (2019) isimlendirmesine sahip versiyonu tanıtıldı.

Galaxy A9 Pro (2019) özellikleri

Samsung Galaxy A9 Pro 6.4 inç boyutunda, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Ekranın sol üst kısmında Infinity-O adı verilen delikli ön kamera bulunmakta. Ön kameranın çözünürlüğü 24 MP olarak belirtildi. Arka tarafta ise 3 sensörlü kamera paketi yer alıyor. Bu kamera paketi, 24 MP f/1.7 ana kamera, 10 MP 2x optik yakınlaştırmalı telefoto lens ve 5 MP f/2.2 derinlik sensöründen oluşuyor.

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Qualcomm’un orta-üst seviyede iddialı işlemcisi Snapdragon 710 ile gelen akıllı telefona 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri eşlik ediyor. Depolama kısmı ise 128 GB boyutunda. Arka kısımda parmak izi sensörü ve yan çerçeve üzerine konumlandırılmış Bixby butonu da cihazın diğer özellikleri arasında. Son olarak 3400 mAh boyutunda bataryaya sahip olan Samsung Galaxy A9 Pro (2019) modelinin Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle birlikte geleceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A9 Pro (2019) modelinin 28 Şubat tarihinde Güney Kore’de satışa sunulması bekleniyor. Fiyatı ise 533 dolar olarak açıklandı. Cihazın mavi, gri ve yeşil/siyah şeklinde üç renk seçeneği bulunuyor. Diğer ülkelerdeki satışlarla ilgili herhangi bir açıklama ise şu an için yapılmadı.

https://www.gizmochina.com/2019/01/25/samsung-galaxy-a9-pro-2019-announced/