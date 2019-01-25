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Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci

Samsung, bugün itibariyle Galaxy A9 Pro (2019) modelini Güney Kore’de tanıttı. Yeni akılı telefon geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Galaxy A8s ile aynı cihaz. Gelin detaylarına yakından bakalım.
3 ay
5,2b
1
16
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci
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Samsung, Infinity-O adını verdiği delikli ekrana sahip ilk akıllı telefon modeli olan Galaxy A8s’i Çin’de tanıtmıştı. Bugün Güney Kore’de yapılan etkinlikle birlikte aynı cihazın Galaxy A9 Pro (2019) isimlendirmesine sahip versiyonu tanıtıldı.

Galaxy A9 Pro (2019) özellikleri

Samsung Galaxy A9 Pro 6.4 inç boyutunda, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Ekranın sol üst kısmında Infinity-O adı verilen delikli ön kamera bulunmakta. Ön kameranın çözünürlüğü 24 MP olarak belirtildi. Arka tarafta ise 3 sensörlü kamera paketi yer alıyor. Bu kamera paketi, 24 MP f/1.7 ana kamera, 10 MP 2x optik yakınlaştırmalı telefoto lens ve 5 MP f/2.2 derinlik sensöründen oluşuyor.

Ayrıca Bkz. " 48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor"

Qualcomm’un orta-üst seviyede iddialı işlemcisi Snapdragon 710 ile gelen akıllı telefona 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri eşlik ediyor. Depolama kısmı ise 128 GB boyutunda. Arka kısımda parmak izi sensörü ve yan çerçeve üzerine konumlandırılmış Bixby butonu da cihazın diğer özellikleri arasında. Son olarak 3400 mAh boyutunda bataryaya sahip olan Samsung Galaxy A9 Pro (2019) modelinin Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle birlikte geleceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci
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Samsung Galaxy A9 Pro (2019) modelinin 28 Şubat tarihinde Güney Kore’de satışa sunulması bekleniyor. Fiyatı ise 533 dolar olarak açıklandı. Cihazın mavi, gri ve yeşil/siyah şeklinde üç renk seçeneği bulunuyor. Diğer ülkelerdeki satışlarla ilgili herhangi bir açıklama ise şu an için yapılmadı.


https://www.gizmochina.com/2019/01/25/samsung-galaxy-a9-pro-2019-announced/ Yorum Yaz
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anldrms34 3 ay en beğenilen
8.1 cihaz için çok modern olmuş. Bence ice cream sandwichle falan gelmesi gerekiyordu
1 Yanıt Yanıtla +23
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Emin KOÇ 3 ay
Marka takıntın yoksa almaya değmez. Aynı performansa sahip daha ucuz; aynı fiyata sahip çok daha yüksek performans sunan telefonlar mevcut.
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damn2u 3 ay
İlk çıkan A9'dan bugüne kadar pil gittikçe küçülüyor, aksine ekran ölçeği büyüyor, kasa da bir incelme söz konusu değil ve tabi her zaman ki gibi piyasa da olan son sürüm Android versiyonu yerine bir öncekini verip tek bir main güncelleme ile geçiştirip eskitme politikasına oynuyor ve hiç durmadan fiyatı artıyor.
Şu firma başlarda ne kadar sempatikse zaman ilerledikçe fazlasıyla antipatik oldu, hayret doğrusu.
gsmarena.com/...
İlk çıkan A9'dan bugüne kadar pil gittikçe küçülüyor, aksine ekran ölçeği büyüyor, kasa da bir incelme söz konusu değil ve tabi her zaman ki gibi piyasa da ...
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bjkyener 3 ay
Gidin aynı paraya OnePlus 6T alın (3500 - 4000 tl arası)
gsmarena.com/...
milleti enayi zannediyorlar 3500 - 4000 tl ye bu telefonu satacaklar yemin ediyorum 2000 tl vermem bu telefona
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Bysnbad 3 ay
Samsung şaşırmış olmalı pro modele pls tft koymak ne 😁😁 resmen dalga gecer gibi tüketiciyle
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Mustafa-1453 3 ay
Bu fiyata daha iyi cihazlar var
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intel7mix 3 ay
Resmen düşük sürümle verip yollarına devam etme politikaları oldum olası sevmedim sevemedim. Fiyat düşük olsa bir nebze tutarlı olurdu. Ona bakıyoruz oda yok ne hikmetse. En pahalı satılan modeller arasına girdi donanıma bakıyorsunuz donanımda donanım olsa oda donanımda yok ne yazık ki.
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Redunay 3 ay
Şu özelliklerde bir telefon yapmak çokmu zor
Çentiksiz deliksiz ekran
En son çıkan android sürümü ve sd işlemci
Arkasında ve orta yerinde olacak şekilde 1 kamera 1 led flash
Minimal şık bir tasarım
Kulaklık girişi
En az 4000mah pil
Toza ve suya karşı dayanıklılık
Yapın şu telefonu ey romalılar parası neyse verip alacağım.
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K E N 3 ay
Tasarımını Beğenmedim. =/
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HELLCAT-KREWELLA 3 ay
çöp. snapdragon 710 çok da iyi bir işlemci değil. arkadaki kameraların her birine 1000 tl dersek, 3000tl kamera+1000 telefonun kendisi. 4 bine patlar
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damn2u 3 ay
İlk çıkan A9'dan bugüne kadar pil gittikçe küçülüyor, aksine ekran ölçeği büyüyor, kasa da bir incelme söz konusu değil ve tabi her zaman ki gibi piyasa da olan son sürüm Android versiyonu yerine bir öncekini verip tek bir main güncelleme ile geçiştirip eskitme politikasına oynuyor ve hiç durmadan fiyatı artıyor.
Şu firma başlarda ne kadar sempatikse zaman ilerledikçe fazlasıyla antipatik oldu, hayret doğrusu.
gsmarena.com/...
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huseyincarnege 3 ay
versiyon 10gelcek cihaz yap 8 koy ne hoş
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yorumculuklar 3 ay
Ekran berbat, sevmedim Inf-O'yu veya herhangi bir çentik tasarımını....
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