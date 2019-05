Samsung GT-I8190 ve GT-N5100 model numaralı cihazlar ortaya çıktı

Samsung'un iki yeni mobil cihazına ait ilk detaylar ortaya çıktı. Sammobile tarafından bugün gün yüzüne çıkarılan Golden kod adlı bir akıllı telefon ve Galaxy Note serisine mensup olması beklenen bir cihazın Wi-Fi Alliance onayı almasıyla Güney Koreli üreticinin üzerinde çalışma yürüttüğü yeni projeler şekillenmeye başladı.

Orta segmentte konumlanacak olan GT-I8190, 5MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olacak. Seramik beyaz ve metalik mavi renk seçeneklerinin mevcut olacağı bildirilen Golden kod adlı telefonun önceki yıl duyurulan I8150 Galaxy Wonder veya bu yılın başlarında resmiyet kazanan I8160 Galaxy Ace 2'nin devam modeli olacağını söyleyebiliriz. Şimdilik Galaxy Ace 3 ya da Galaxy Wonder 2 olarak isimlendirebileceğimiz detayları bilinmeyen aygıt Kasım ayının ortalarında piyasaya sürülecek.

Dün Wi-Fi Alliance tarafından sertifikalanan GT-N5100 model numaralı esrarengiz cihaz, Mobil Dünya Kongresi 2012 öncesinde internette yayılan Galaxy Note 7.0 iddialarının gerçek dışı olmadığını kanıtlamış olabilir. Tablet (Wi-Fi and other) kategorisinde listelenen N5100, bariz şekilde halihazırda N7000, N8000 ve N7100 modellerinin mevcut olduğu Galaxy Note serisi altında çıkış yapacağını gösteriyor. Çift bant Wi-Fi'ın yanı sıra GSM iletişim teknolojisi desteğini de beraberinde getiren ürün, daha önce Galaxy Tab 7 ve Galaxy Tab 7 Plus isimli telefon ve mesajlaşma destekli tabletler piyasaya süren Samsung'un sıradaki yeni aygıtı olabilir.

BirN5100'ün resmi bir tablet bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. 7-8 inç büyüklüğünde bir ekran, S-Pen teknolojisi ve telefon fonksiyonuyla donatılması beklenen modelin içerisinde bulunduğumuz yıl sona ermeden tanıtılması bekleniyor. Cihazın Apple'ın 7.85 inçlik bir ekranla gelecek iPad mini modeliyle rekabet edebilmek için geliştirildiği düşünülüyor. Şimdilik hakkında bu kadar bilgiye sahip olduğumuz I8190 ve N5100 ile ilgili yakında yeni gelişmelerin yaşanmasını umuyoruz.

