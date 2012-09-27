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Samsung GT-I8190 ve GT-N5100 model numaralı cihazlar ortaya çıktı

6 yıl
4,5b
1
19
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung GT-I8190 ve GT-N5100 model numaralı cihazlar ortaya çıktı
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Samsung'un iki yeni mobil cihazına ait ilk detaylar ortaya çıktı. Sammobile tarafından bugün gün yüzüne çıkarılan Golden kod adlı bir akıllı telefon ve Galaxy Note serisine mensup olması beklenen bir cihazın Wi-Fi Alliance onayı almasıyla Güney Koreli üreticinin üzerinde çalışma yürüttüğü yeni projeler şekillenmeye başladı.
Orta segmentte konumlanacak olan GT-I8190, 5MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olacak. Seramik beyaz ve metalik mavi renk seçeneklerinin mevcut olacağı bildirilen Golden kod adlı telefonun önceki yıl duyurulan I8150 Galaxy Wonder veya bu yılın başlarında resmiyet kazanan I8160 Galaxy Ace 2'nin devam modeli olacağını söyleyebiliriz. Şimdilik Galaxy Ace 3 ya da Galaxy Wonder 2 olarak isimlendirebileceğimiz detayları bilinmeyen aygıt Kasım ayının ortalarında piyasaya sürülecek. 
Samsung GT-I8190 ve GT-N5100 model numaralı cihazlar ortaya çıktı
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Dün Wi-Fi Alliance tarafından sertifikalanan GT-N5100 model numaralı esrarengiz cihaz, Mobil Dünya Kongresi 2012 öncesinde internette yayılan Galaxy Note 7.0 iddialarının gerçek dışı olmadığını kanıtlamış olabilir. Tablet (Wi-Fi and other) kategorisinde listelenen N5100, bariz şekilde halihazırda N7000, N8000 ve N7100 modellerinin mevcut olduğu Galaxy Note serisi altında çıkış yapacağını gösteriyor. Çift bant Wi-Fi'ın yanı sıra GSM iletişim teknolojisi desteğini de beraberinde getiren ürün, daha önce Galaxy Tab 7 ve Galaxy Tab 7 Plus isimli telefon ve mesajlaşma destekli tabletler piyasaya süren Samsung'un sıradaki yeni aygıtı olabilir. 
BirN5100'ün resmi bir tablet bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. 7-8 inç büyüklüğünde bir ekran, S-Pen teknolojisi ve telefon fonksiyonuyla donatılması beklenen modelin içerisinde bulunduğumuz yıl sona ermeden tanıtılması bekleniyor. Cihazın Apple'ın 7.85 inçlik bir ekranla gelecek iPad mini modeliyle rekabet edebilmek için geliştirildiği düşünülüyor. Şimdilik hakkında bu kadar bilgiye sahip olduğumuz I8190 ve N5100 ile ilgili yakında yeni gelişmelerin yaşanmasını umuyoruz.

http://www.sammobile.com/2012/09/27/wifi-certification-samsung-gt-n5100/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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BekleGeliyorum 6 yıl
Samsung iyi hoş ama 1 yıldan eski olmayan modele bile yazılım desteğini kesiyor.Gelse bile ülkemizde çok geç yayınlanıyor.
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Raikirin 6 yıl
Orta segment ve 5MP özdeşleşti artık
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DH Misafiri 6 yıl
Sonunda W2 bekliye bekliye taş oldum , umarım hayal kırıklığına uğratmaz samsung
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mert1907 6 yıl
Wonder'a vermediği desteği buna verir belki...
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BOZOK 6 yıl
Samsung Galaxy Ace 2 yeni çıktı ve üstüne en az 2-3 yıl telefon gelemez(Samsung Galaxy Ace 3 olarak), bu model yüksek ihtimalle Samsung Galaxy Wonder 2 ya da Samsung Galaxy Ace Plus 2 olur.(Bu iki telefon modeli elinde sonunda çıkacak, bence önce çıkan Samsung Galaxy Wonder 2 olacak.)
Son olarak hiç şaşırmayalım, çünkü Samsung kırmızı rengi görmüş boğalar gibi telefon çıkartıyor ve benim için önemli olan yazılımsal destek sonra ne halt yerlerse yesinler umrumda değil.
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isimsiz2424 6 yıl
bi dur be samsung daha yeni ace 2 aldık bu ne hız biraz ara ver
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The Raider 6 yıl isimsiz2424
starwars_emin

bi dur be samsung daha yeni ace 2 aldık bu ne hız biraz ara ver



aynen yaw bırak ace 2 bi nefes alsın
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fatih-8 6 yıl
Bence note2 nin ufagi olacak
Donanımdan kisilmis daha küçük ve kalemli bı cihaz
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gkrt_07 6 yıl
Yakın zaamanda Samsung galaxy s3 mini geliyorrrrr.... ona ne demeli :)
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mkt 6 yıl
LG en iyi adamım
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Puzzles 6 yıl
Hep Samsung haberleri ... Var birşeyler var bakalım nasıl bomba patlatacak .
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zetnakah 6 yıl mkt
mkt

LG en iyi adamım

Yazılım desteğini saymazsan LG gerçekten güzel cihazlar çıkarıyor ama düşün araba alıyorsun ve servisi yok!! Yazılım desteği olmadığı sürece LG telefon asla almam
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FFadeleSS 6 yıl
-b0Ni
samsungta coştu günde 2-3 telefon haberi görüyoruz

adamlar 3 segmente birden telefon yapıyor. her segment icin amiral modelleri var.haliyle böyle oluyor ace 2 cıkalıda w cikalida 1 sene oluyor zaten.tıpkı her mayıs s serisinin tanıtılması gibi.
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b0Ni 6 yıl
samsungta coştu günde 2-3 telefon haberi görüyoruz
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