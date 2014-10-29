Samsung Galaxy A7 özellikleri netleşiyor

Haber Editörü
Samsung'un önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmesini beklediğimiz Galaxy A serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak serinin en güçlüsü konumundaki Galaxy A7 modeli benchmark skorlarında göründü.
Daha önce 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilen Galaxy A7 modelinin 5.2 inçlik Full HD bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Serinin en önemli özelliği 64-bit işlemciler ile donatılması olduğu için Galaxy A7'de de 8 çekirdekli Snapdragon 615 yer alıyor.
Snapdragon 615 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formatında çalıştırdığı için türünün ilk örneği olarak kabul ediliyor. Adreno 405 grafik birimi ile birlikte yongasetinin orta seviye segmentinde öne çıkan bir performans sergilemesi bekleniyor.
Galaxy A7 modelinde bunun haricinde 2GB RAM, 16GB artırılabilir dahili depolama, muhtemelen ISOCELL teknolojili 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 4.7MP çözünürlüğünde ön kamera, Full HD video kaydı şeklinde diğer özellikler mevcut.
Galaxy A serisinin kasa yapısında tamamen veya kısmen metal alaşım kullanılacağı belirtiliyor. Tasarım dili ise oldukça beğenilen Galaxy Alpha modeli ile büyük benzerlik taşıyacak. Serinin fiyatının 350-500 Avro arasında olması bekleniyor.
Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A7-pops-up-on-GFXBench-5.2-1080p-display-12-MP-camera-and-64-bit-Snapdragon_id62200
http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A7-pops-up-on-GFXBench-5.2-1080p-display-12-MP-camera-and-64-bit-Snapdragon_id62200 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Electroworld'de galaxy Alpha'yı gördüm. Resmen oyuncak gibi geldi bana... Kişisel görüşüm tabi..
General Mobile discovery elite satmıyacak adamlar 64Bit işlemcili metal kasalı premium cihazını satıcak.Forum iyice saçmalamaya başladı
S5'den ne farkı var ? 1700TL civarına gelir bence
350 avrodan çıksa zaten 1000 lira gibi bir fiyati oluyor, bunun uzerine vergi gibi seyleride koyarsak en ucuz 1.200 olur ki bu rakam bile baya iyimser bir rakam.
Edit: Dusundum de cok iyimser, 1350-1400 tlden cikar.