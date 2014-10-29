Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A7 özellikleri netleşiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,8b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy A7 özellikleri netleşiyor

Samsung'un önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmesini beklediğimiz Galaxy A serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak serinin en güçlüsü konumundaki Galaxy A7 modeli benchmark skorlarında göründü.

Daha önce 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilen Galaxy A7 modelinin 5.2 inçlik Full HD bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Serinin en önemli özelliği 64-bit işlemciler ile donatılması olduğu için Galaxy A7'de de 8 çekirdekli Snapdragon 615 yer alıyor. 

Snapdragon 615 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formatında çalıştırdığı için türünün ilk örneği olarak kabul ediliyor. Adreno 405 grafik birimi ile birlikte yongasetinin orta seviye segmentinde öne çıkan bir performans sergilemesi bekleniyor. 

Galaxy A7 modelinde bunun haricinde 2GB RAM, 16GB artırılabilir dahili depolama, muhtemelen ISOCELL teknolojili 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 4.7MP çözünürlüğünde ön kamera, Full HD video kaydı şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Galaxy A serisinin kasa yapısında tamamen veya kısmen metal alaşım kullanılacağı belirtiliyor. Tasarım dili ise oldukça beğenilen Galaxy Alpha modeli ile büyük benzerlik taşıyacak. Serinin fiyatının 350-500 Avro arasında olması bekleniyor.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A7-pops-up-on-GFXBench-5.2-1080p-display-12-MP-camera-and-64-bit-Snapdragon_id62200
http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A7-pops-up-on-GFXBench-5.2-1080p-display-12-MP-camera-and-64-bit-Snapdragon_id62200 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ans Destroyer 5 yıl
Fiyat iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kemal 5 yıl
Walla sürekli Samsung'u plastik yapıyor diye eleştirdik ama açıkçası bu A serisi benim çok hoşuma gitmedi.

Electroworld'de galaxy Alpha'yı gördüm. Resmen oyuncak gibi geldi bana... Kişisel görüşüm tabi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaraAy_ 5 yıl
1299 civarı çıkacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Bu telefon 1500 ve 1700 TL arasında çıkar Marka satıyor :\
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
64bit 8 çekirdek, 2 gb ram, Full hd ekran 12Mpx kamera ile 1000 TL iyimi ?
General Mobile discovery elite satmıyacak adamlar 64Bit işlemcili metal kasalı premium cihazını satıcak.Forum iyice saçmalamaya başladı
S5'den ne farkı var ? 1700TL civarına gelir bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 5 yıl
799-899 TL arası olursa iyi olur.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teddybear01 5 yıl MrKemal17
MrKemal17

799-899 TL arası olursa iyi olur.

350 avrodan çıksa zaten 1000 lira gibi bir fiyati oluyor, bunun uzerine vergi gibi seyleride koyarsak en ucuz 1.200 olur ki bu rakam bile baya iyimser bir rakam.

Edit: Dusundum de cok iyimser, 1350-1400 tlden cikar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilberto35 5 yıl MrKemal17
800 liraya bu özelliklerde hangi telefonu aldın da bu telefondan beklentin bu fiyatta. :) Yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz gerçekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
1000tl iyidir üstü zarar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1794 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung galaxy a7 ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Plantronics Voyager LEGEND Test Masamızda 5 yıl Samsung Galaxy Alpha video inceleme "Samsung'un metal ile imtihanı" 5 yıl Casper VIA V8C video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim