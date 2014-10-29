Samsung Galaxy A7 özellikleri netleşiyor





Samsung'un önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmesini beklediğimiz Galaxy A serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak serinin en güçlüsü konumundaki Galaxy A7 modeli benchmark skorlarında göründü.





Daha önce 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilen Galaxy A7 modelinin 5.2 inçlik Full HD bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Serinin en önemli özelliği 64-bit işlemciler ile donatılması olduğu için Galaxy A7'de de 8 çekirdekli Snapdragon 615 yer alıyor.





Snapdragon 615 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formatında çalıştırdığı için türünün ilk örneği olarak kabul ediliyor. Adreno 405 grafik birimi ile birlikte yongasetinin orta seviye segmentinde öne çıkan bir performans sergilemesi bekleniyor.





Galaxy A7 modelinde bunun haricinde 2GB RAM, 16GB artırılabilir dahili depolama, muhtemelen ISOCELL teknolojili 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 4.7MP çözünürlüğünde ön kamera, Full HD video kaydı şeklinde diğer özellikler mevcut.





Galaxy A serisinin kasa yapısında tamamen veya kısmen metal alaşım kullanılacağı belirtiliyor. Tasarım dili ise oldukça beğenilen Galaxy Alpha modeli ile büyük benzerlik taşıyacak. Serinin fiyatının 350-500 Avro arasında olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A7-pops-up-on-GFXBench-5.2-1080p-display-12-MP-camera-and-64-bit-Snapdragon_id62200