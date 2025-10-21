Honor 500 Pro ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı

Honor 500 Pro beklenen özellikler
Kaynağa göre Honor 500 Pro, 1/1.4 inç boyutunda sensöre sahip 200 megapiksellik bir ana kamerayla gelecek. Bu da markanın yeni nesil üst seviye telefonlarında yüksek çözünürlüklü 200 MP sensörlere ağırlık verdiğine dair önceki iddiaları doğruluyor.
Geniş açı kamerası hakkında henüz bir bilgi bulunmazken, sızıntı cihazda OmniVision OV64B sensörlü 64 megapiksellik bir periskop telefoto kameranın yer alacağını ve bu lensin 3x optik yakınlaştırma sunacağını doğruluyor.
Cihazın Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacağı belirtiliyor, bu da telefonu Honor’un en güçlü modellerinden biri haline getirecek. Honor 500 ve 500 Pro’nun her ikisinin de 1.5K çözünürlüğe sahip 6.5 inç ekranlarla gelmesi bekleniyor.
Performans ve kamera alanındaki yeniliklerin yanı sıra, Honor 500 Pro sınıfındaki en büyük batarya kapasitesine sahip modellerden biri olacak. Hatırlatmak gerekirse, önceki model Honor 400 Pro'nun Çin versiyonunda 7.200 mAh'lik bir pil bulunuyordu. Yeni modelde de benzer veya biraz daha büyük bir bataryanın yer alması muhtemel.
