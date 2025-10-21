Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor 500 Pro ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı

    Honor'un yeni akıllı telefon serisi Honor 500 ile ilgili ilk bilgiler gün yüzüne çıktı. Serinin üst modeli Honor 500 Pro'nun işlemci ve kamera detayları sızdırıldı.

    Honor 500 Pro ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor, Haziran ayında Çin’de Snapdragon 7 Gen 4 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle güçlendirilmiş Honor 400 ve 400 Pro modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise şirketin yeni Honor 500 ve 500 Pro modelleri üzerinde çalıştığı ve serinin Çin’de Kasım ya da Aralık ayında tanıtılabileceği bildiriliyor. Weibo’da paylaşılan yeni bir gönderide ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, özellikle Honor 500 Pro’ya dair bazı önemli detayları paylaştı.

    Honor 500 Pro beklenen özellikler

    Kaynağa göre Honor 500 Pro, 1/1.4 inç boyutunda sensöre sahip 200 megapiksellik bir ana kamerayla gelecek. Bu da markanın yeni nesil üst seviye telefonlarında yüksek çözünürlüklü 200 MP sensörlere ağırlık verdiğine dair önceki iddiaları doğruluyor.

    Geniş açı kamerası hakkında henüz bir bilgi bulunmazken, sızıntı cihazda OmniVision OV64B sensörlü 64 megapiksellik bir periskop telefoto kameranın yer alacağını ve bu lensin 3x optik yakınlaştırma sunacağını doğruluyor.

    Cihazın Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacağı belirtiliyor, bu da telefonu Honor’un en güçlü modellerinden biri haline getirecek. Honor 500 ve 500 Pro’nun her ikisinin de 1.5K çözünürlüğe sahip 6.5 inç ekranlarla gelmesi bekleniyor.

    Performans ve kamera alanındaki yeniliklerin yanı sıra, Honor 500 Pro sınıfındaki en büyük batarya kapasitesine sahip modellerden biri olacak. Hatırlatmak gerekirse, önceki model Honor 400 Pro’nun Çin versiyonunda 7.200 mAh’lik bir pil bulunuyordu. Yeni modelde de benzer veya biraz daha büyük bir bataryanın yer alması muhtemel.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    asker kaçağı yurtdışına çıkar mı lens suyu yerine ne kullanılır hyundai i30 en çok tutulan modeli anksiyete askerliğe engel mi cumartesi şarap

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor 200 Pro
    Honor 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum