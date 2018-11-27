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Samsung Galaxy A8s özellikleri netleşiyor

Nokta çentikli ekranı ile Samsung’un ilk çentikli telefonu olacak Samsung Galaxy A8s özellikleri netleşiyor. Samsung Galaxy A8s sınıfında iddialı özelliklere sahip olacak.
5 ay
2,2b
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un Infinity-O yani nokta çentikli ilk akıllı telefonu olacak Galaxy A8s modelinin Aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Panel görsellerinin ardından telefonun donanım bilgileri de sızmaya başladı.

Samsung Galaxy A8s özellikleri

Samsung Galaxy A8s modelinde 6.4 inçlik Infinity-O ekran kullanılıyor. Nokta çentik sayesinde oldukça agresif bir ekran-kasa oranına erişen modelin ölçüleri 159.11 x 74.88mm x 7.38mm şeklinde. Yani aynı ekranda Galaxy Note 9 modelinden daha kompakt olduğunu söyleyebiliriz. Yine metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı kullanılmış.

Ayrıca Bkz. "Huawei de nokta çentikli telefonunu tanıtmak üzere"

Cihaza Snapdragon 710 yonga seti güç veriyor. 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB depolama kapasitesinin eşlik ettiği modelde daha farklı konfigürasyonlar da olacak mı merak konusu. 3400mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda telefonun 24MP+10MP+5MP şeklinde 3 kamera olacağı belirtiliyor. Henüz detaylar net değil ancak derinlik ve geniş açı ihtimal dahilinde. Nokta çentiğin içerisinde ise 24MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası bulunuyor. Telefon Aralık ayında tanıtıldıktan sonra Ocak ayında piyasaya sürülecek.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A8s-specs-display-cameras_id111365 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 ay
Nokta falan değil, bildiğin delik o be. Ne noktası...

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umit d 5 ay
değişik
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mhrUca 5 ay
Etrafimda iphone 5 var baya saglam
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mhrUca 5 ay
Samsung alinmaz apple 5 yil omceki teline gunceleme verio bunlar 4 ay once cikan telefonlarina guncelme vermio
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Kerim5100 5 ay mhrUca
5 yıl önceki iPhone çalışıyorsa güncelleme alır :D
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zultaran 5 ay mhrUca
Veriyorda ne güncellemesi veriyor emoji memoji
,güncellemeden adam olsa wp ve Microsoft adam olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 5 ay mhrUca
Galaxy S9 uma daha bu sabah güncelleme geldi. Forumda bir arkadaş Galaxy S7 Plus cihazına çok güncelleme geldiğinden şikayetçi...
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