Samsung Galaxy A8s özellikleri netleşiyor

Samsung’un Infinity-O yani nokta çentikli ilk akıllı telefonu olacak Galaxy A8s modelinin Aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Panel görsellerinin ardından telefonun donanım bilgileri de sızmaya başladı.

Samsung Galaxy A8s özellikleri

Samsung Galaxy A8s modelinde 6.4 inçlik Infinity-O ekran kullanılıyor. Nokta çentik sayesinde oldukça agresif bir ekran-kasa oranına erişen modelin ölçüleri 159.11 x 74.88mm x 7.38mm şeklinde. Yani aynı ekranda Galaxy Note 9 modelinden daha kompakt olduğunu söyleyebiliriz. Yine metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı kullanılmış.

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Cihaza Snapdragon 710 yonga seti güç veriyor. 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB depolama kapasitesinin eşlik ettiği modelde daha farklı konfigürasyonlar da olacak mı merak konusu. 3400mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda telefonun 24MP+10MP+5MP şeklinde 3 kamera olacağı belirtiliyor. Henüz detaylar net değil ancak derinlik ve geniş açı ihtimal dahilinde. Nokta çentiğin içerisinde ise 24MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası bulunuyor. Telefon Aralık ayında tanıtıldıktan sonra Ocak ayında piyasaya sürülecek.