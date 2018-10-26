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Samsung Galaxy A8s yeni bir ekran teknolojisi ile gelecek

Önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan Samsung Galaxy A8s akıllı telefonu için yeni bir ekran teknolojisinden bahsediliyor. Samsung bunu kullanan ilk firma olma amacında.
6 ay
4,9b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy A9s ve Galaxy A6s akıllı telefonlarını Çin pazarı için lanse eden Samsung, merakla beklenen Galaxy A8s için de ilk ipuçlarını verdi. Samsung Galaxy A8s yeni bir ekran teknolojisi ile gelecek.

Galaxy A8s özellikleri

Tamamen çerçevesiz bir ekran tasarımı taşıyacağı ifade edilen Galaxy A8s için sektörde ilk kez farklı bir ekran teknolojisinin kullanılacağı vurgulanıyor. Henüz bir detay verilmedi ancak görseller kavisli bir ekranı yansıtıyor.

Ayrıca Bkz. "LG Mobile kayıpları biraz dengeledi"

Bazı sızıntılar akıllı telefonda ekrana entegre kamera sensörü kullanılacağını iddia ediyor. Bu teknolojide ekranın üst kısmında küçük bir delik yer alıyor ve bileşenler bu deliğin altına yerleştiriliyor. Böylece çentik tasarımına gerek kalmıyor ve tamamen çerçevesiz bir ekran elde ediliyor.

Aslında benzer bir tasarımı Oppo R19 akıllı telefon modelinin de kullanacağı ifade edilmişti. Bu bakımdan önce hangisi piyasaya çıkarsa ilk olma şansını da o telefon elde edecek gibi görünüyor. Bununla birlikte Samsung daha farklı bir teknoloji ile de karşımıza çıkabilir.

Henüz Samsung Galaxy A8s ne zaman piyasaya çıkacak açıklanmadı. Bununla birlikte ekran deliği teknolojisinin gelecek yıl pek çok akıllı telefon modelinde yer alacağı bazı kaynaklar tarafından dile getirilmişti.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/24/samsung-teases-galaxy-a8s-with-a-truly-bezel-less-screen/ Yorum Yaz
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cumur 6 ay en beğenilen Ekrem71.5
bende 4. telefonum olmasına rağmen o ekranları yakmayı nasıl başarıyorlar ona hayret ediyorum benim neden başıma gelmiyor annem kaç yıllık s5 kullanıyor mesela onun niye başına gelmedi, çok ilginç tez konusu bu olmalı bence
bende 4. telefonum olmasına rağmen o ekranları yakmayı nasıl başarıyorlar ona hayret ediyorum benim neden başıma gelmiyor annem kaç yıllık s5 kullanıyor mesela ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 6 ay
bende kullanıyorum hiç yanma yok
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DH Misafiri 6 ay
baya boş bir yorum olmuş kardeş sanki sadece samsung ve kia bozuluyor
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DH Misafiri 6 ay
Samsung ekan fiyatları telefon parasına s7 edge mi kaldı kaç yıllık telefon halen ekran fiyatı 1600 tl o yüzden samsungdan uzak durun almayın hatta bence huawei alın sonuçta bu telefon ve ekranını hepimiz kırıyoruz
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konsoldede 6 ay
samsung tlf aldim ekrani bozuldu , guney kore arabasi aldim kia yokus da kaldim en iyisi alman ve japon mallari ve cin telefonlari
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MERNEPTAH 6 ay
Samsung ekranını OLED yaptığı için arka aydınlatması yok ve pixsel kendi ışığını yakar bu contrast ve siyahın diğer panellerden çok daha önce olduğudur siyah demişken zaten siyahta ekran işlem yapmıyor kapalı zati :lakin burn-ın yanık muhabbeti telefonu sabahtan akşama kadar elinden düşürmeyen sürekli oyun ve video izleyen kesimler ve mesajlaşanlar sorunu yaşamakta, lakin bu her panelde gözükmüyor ben 3 sene aralıksız kullandım bütün renk testlerini yaptıp boş ekranından dolusuna kadar yanık vs olmadıki..OLED'e alışan başka ekranda yapamıyor
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Ekrem71.5 6 ay
Tüm samsung modellerin ekranları cayır cayır yanıyor millet hala alıyor bunu nasıl başarıyorlar hem hatalı imalat yapıp hala milyonlarca satmayı araştırılmalı tez konusu olmalı..
( note 8 kullanıcısı Ekranı yanık )
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cumur 6 ay Ekrem71.5
bende 4. telefonum olmasına rağmen o ekranları yakmayı nasıl başarıyorlar ona hayret ediyorum benim neden başıma gelmiyor annem kaç yıllık s5 kullanıyor mesela onun niye başına gelmedi, çok ilginç tez konusu bu olmalı bence
1 Yanıt Yanıtla +5
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koyunsavar 6 ay Ekrem71.5
13 snedir samsung kullaniyorum daha ekran yanigi olayi basima gelmedi
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samsung, samsung galaxy a8s ve
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