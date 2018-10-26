Galaxy A9s ve Galaxy A6s akıllı telefonlarını Çin pazarı için lanse eden Samsung, merakla beklenen Galaxy A8s için de ilk ipuçlarını verdi. Samsung Galaxy A8s yeni bir ekran teknolojisi ile gelecek.

Galaxy A8s özellikleri

Tamamen çerçevesiz bir ekran tasarımı taşıyacağı ifade edilen Galaxy A8s için sektörde ilk kez farklı bir ekran teknolojisinin kullanılacağı vurgulanıyor. Henüz bir detay verilmedi ancak görseller kavisli bir ekranı yansıtıyor.

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Bazı sızıntılar akıllı telefonda ekrana entegre kamera sensörü kullanılacağını iddia ediyor. Bu teknolojide ekranın üst kısmında küçük bir delik yer alıyor ve bileşenler bu deliğin altına yerleştiriliyor. Böylece çentik tasarımına gerek kalmıyor ve tamamen çerçevesiz bir ekran elde ediliyor.

Aslında benzer bir tasarımı Oppo R19 akıllı telefon modelinin de kullanacağı ifade edilmişti. Bu bakımdan önce hangisi piyasaya çıkarsa ilk olma şansını da o telefon elde edecek gibi görünüyor. Bununla birlikte Samsung daha farklı bir teknoloji ile de karşımıza çıkabilir.

Henüz Samsung Galaxy A8s ne zaman piyasaya çıkacak açıklanmadı. Bununla birlikte ekran deliği teknolojisinin gelecek yıl pek çok akıllı telefon modelinde yer alacağı bazı kaynaklar tarafından dile getirilmişti.