LG Mobile kayıpları biraz dengeledi

Yıl içerisinde birden fazla amiral gemi akıllı telefon piyasaya sürmesine rağmen bir türlü beklediğini alamayan LG Mobile üçüncü çeyrek dönemde de zarar etti. Ne var ki zarar biraz daha azalmış durumda.

Zarar azaldı

Akıllı telefon pazarında farklı stratejiler ve yenilikler geliştirerek tüketici ilgisini çekmeye çalışan LG Mobile bir türlü başarı sağlayamıyor. Yılın üçüncü çeyreği itibariyle 1.82 milyar dolar gelir elde ederken yüzde 20 civarında düşüş yaşandı.

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Faaliyet zararı ise istikrarlı bir biçimde azalıyor. Geçen yıl aynı dönemde 331 milyon dolar olan zarar önceki çeyrekte 172 milyon dolardı. Üçüncü çeyrekte ise 130 milyon dolara geriledi. En büyük katkı ise orta seviye telefonlardan geldi.

Mobil bölümün kayıplarına rağmen holding anlamında LG oldukça başarılı. Akıllı ev aletleri ve ev eğlence bölümünün yüksek satışları sayesinde firma 14 milyar dolar gelir elde etti. Yıllık ve çeyrek bazda artış gösteren gelirlerin yanında faaliyet karı da yüzde 16 artışla 668 milyon dolara ulaştı.