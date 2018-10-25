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LG Mobile kayıpları biraz dengeledi

Yılın üçüncü çeyreğinde orta seviye telefonların da etkisiyle LG Mobile kayıplarını biraz daha azalttı. Önceki dönemlere göre yüzde 20-50 arasında mali zarar azalmış.
6 ay
13,3b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl içerisinde birden fazla amiral gemi akıllı telefon piyasaya sürmesine rağmen bir türlü beklediğini alamayan LG Mobile üçüncü çeyrek dönemde de zarar etti. Ne var ki zarar biraz daha azalmış durumda.

Zarar azaldı

Akıllı telefon pazarında farklı stratejiler ve yenilikler geliştirerek tüketici ilgisini çekmeye çalışan LG Mobile bir türlü başarı sağlayamıyor. Yılın üçüncü çeyreği itibariyle 1.82 milyar dolar gelir elde ederken yüzde 20 civarında düşüş yaşandı.

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Faaliyet zararı ise istikrarlı bir biçimde azalıyor. Geçen yıl aynı dönemde 331 milyon dolar olan zarar önceki çeyrekte 172 milyon dolardı. Üçüncü çeyrekte ise 130 milyon dolara geriledi. En büyük katkı ise orta seviye telefonlardan geldi.

Mobil bölümün kayıplarına rağmen holding anlamında LG oldukça başarılı. Akıllı ev aletleri ve ev eğlence bölümünün yüksek satışları sayesinde firma 14 milyar dolar gelir elde etti. Yıllık ve çeyrek bazda artış gösteren gelirlerin yanında faaliyet karı da yüzde 16 artışla 668 milyon dolara ulaştı.

 

https://www.phonearena.com/news/lg-smartphones-q3-2018-sales-results-narrowed-losses_id110371 Yorum Yaz
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Bloodin 6 ay en beğenilen Wjéasz
Halen daha fiyat/performans telefonları var, 2700 TL'ya LG V30+ varken daha iyi bir fiyat performans cihazı gösterebilir misiniz piyasada? Bence fiyat/performans kralı şu an LG V30+'dır.
Halen daha fiyat/performans telefonları var, 2700 TL'ya LG V30+ varken daha iyi bir fiyat performans cihazı gösterebilir misiniz piyasada? Bence fiyat/performan...
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5 Yanıt Yanıtla +14
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Wjéasz 6 ay
lg g4 çektiğim fotoğraflar en iyi fotoğraflardı ayrıca lg f/p telefonlarıyla popüler oldu eski günlere döner inşallah
1 Yanıt Yanıtla +13
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mk2kill 6 ay
telefon update lerinde geriden geliyorlar. ( bakiniz g5:android 9 cikti , daha android 8 i yeni dagitmaya basladirlar. butun g5 modellerine de gelmedi). guncellemeleri soz verdikleri gibi yapmiyorlar. bakiniz g2 sadece 1 buyuk gubcelleme aldi. ). yeni cikan telefonlari en son surumle piyasa vermiyorlar. sonra piyasadaki surume guncelleyince 2 buyuk guncelleme hakkinizdan biri gitmis oluyor. ayrica fiyatlari da 1 yil icinde %30-40 dusuyor.insanlar fiyatinin dusmesini bekliyor. zarar etmeleri normal.
telefon update lerinde geriden geliyorlar. ( bakiniz g5:android 9 cikti , daha android 8 i yeni dagitmaya basladirlar. butun g5 modellerine de gelmedi). gunce...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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boranet 6 ay
Evde bulaşık çamaşır buzdolabı lg olan biri olarak tek söyleceğim bir daha asla lg cihaz almam. O arızalı telefonları bile bile satıp sonrada destek vermeyerek kendilerini bitirdiler. Kalite yok anca kağıt üzerindeki değerler var.
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VYC Majoris 6 ay
V30'un Nokia 8'e göre üstünlükleri:
- MIL-STD-810G askeri sağlamlık sertifikası ve IP68 su-toz geçirmezlik.
- Aynı büyüklükteki gövdede %20 daha büyük ekran (Ekran gövde oranı %81 vs %69)
- HDR destekli OLED ekran
- 128GB vs 64GB
- F/1.6 vs F/2 (%60 daha fazla ışık alması anlamına geliyor). Ayrıca keskinliği ve beyaz dengesini olumlu etkileyen kristal lens ve color spectrum özellikleri.
- Çok kullanışlı ultra geniş açılı kamera. Enine 2, boyuna 2 kat fazla görüş açısı sunuyor.
- Telefonlar arasında en ayrıntılı manuel mod sunan (Hem fotoğraf hem de videoda) telefon.
- Konser, düğün gibi aşırı yüksek sesli ortamlarda kaliteli kayıt imkanı sunan ahizeyi mikrofon olarak kullanma özelliği.
- Radyo
- Daha iyi şarj süresi
- Kablosuz şarj
- Ve tabii ki yüzlerce dolarlık müzik çalarlara meydan okuyan ses kalitesi ve amfisinin gücü.
Bunlar 500TL'Lik farkı haketmiyorsa diyecek birşey yok. Radyo vb. özellikleri geçiyorum ama ses kalitesi, ultra geniş açılı lens, su-toz geçirmezlik, şarj, oled ekran, gövde/kasa oranı, F/1.6 gibi özelliklerin her biri 500TL eder zaten.
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Stand Alone 6 ay
G2 sonrası piyasada tutunabilecek bir model üretmediler.
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Y-ZiyA 6 ay
Lg V30+ fiyatına göre çok iyi bir telefon. LG marka değerini bootloop ve ghostscreen gibi sıkıntılarla sakatladığı için telefonlarını hak ettikleri değere satamıyor.
Daha önce LG G4 kullandım. Çıktığı zaman 2500-2700 civarına satılan telefonu 1450 TL ye 5 ay sonra almıştım.
Mevcut durumda LG'leri çıkar çıkmaz almak çok mantıklı olmuyor ancak 5-6 ay içerisinde tam F/P telefonu haline geliyorlar fiyat indirimleri ile.
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Paetzold 6 ay
2014'den beri G2 kullaniyoruz nereye kadar bakalım
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VYC Majoris 6 ay
Note 9:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

V30:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yan yana:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 ay
telefon update lerinde geriden geliyorlar. ( bakiniz g5. android 9 cikti , daha android 8 i yeni dagitmaya basladirlar. butun g5 modellerine de gelmedi). guncellemeleri soz verdikleri gibi yapmiyorlar. bakiniz g2 sadece 1 buyuk gubcelleme aldi. ). yeni cikan telefonlari en son surumle piyasa vermiyorlar. sonra piyasadaki surume guncelleyince 2 buyuk guncelleme hakkinizdan biri gitmis oluyor. ayrica fiyatlari da 1 yil icinde %30-40 dusuyor.insanlar fiyatinin dusmesini bekliyor. zarar etmeleri normal.
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DH Misafiri 6 ay
Millete g2 g3 g4 g5 gibi sürekli kronik sorunları olan telefonları dayarsanız öyle olur ben 4 ten sonra bıraktım bundan sonra LG altın yapsa almam
Yanıtla +2
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tugares 6 ay
Piyasada V30+ gerçeği var. Yapmaları gereken global anlamda pazarlama, güncellemelerde fark yaratmak ve kötü şöhrete sahip V serisine son verip, güncelleme noktasında da bir bonus gibi bir büyük güncelleme ile toplamda 3 büyük güncelleme vererek müşteri memnuniyetini artırmak. Öteki türlü işleri zor...
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mk2kill 6 ay
telefon update lerinde geriden geliyorlar. ( bakiniz g5:android 9 cikti , daha android 8 i yeni dagitmaya basladirlar. butun g5 modellerine de gelmedi). guncellemeleri soz verdikleri gibi yapmiyorlar. bakiniz g2 sadece 1 buyuk gubcelleme aldi. ). yeni cikan telefonlari en son surumle piyasa vermiyorlar. sonra piyasadaki surume guncelleyince 2 buyuk guncelleme hakkinizdan biri gitmis oluyor. ayrica fiyatlari da 1 yil icinde %30-40 dusuyor.insanlar fiyatinin dusmesini bekliyor. zarar etmeleri normal.
1 Yanıt Yanıtla +5
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High Sierra 6 ay mk2kill
Hocam ilk dediğinizde yerden göğe kadar haklısınız (bkz. Tüm G4ler resmi 7.0 alamadı uzun süre) ama G2 4.2.2 (Jelly Bean) ile çıkan bir cihaz. Kitkat ve Lollipop aldı bu cihaz. Yanı alacak başka da bir güncellemesi yoktu. Nexus 5 Marshmallow alabildi S800 serisi cihazlar arasında yalnızca.
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