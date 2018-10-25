LG Mobile kayıpları biraz dengeledi

Yıl içerisinde birden fazla amiral gemi akıllı telefon piyasaya sürmesine rağmen bir türlü beklediğini alamayan LG Mobile üçüncü çeyrek dönemde de zarar etti. Ne var ki zarar biraz daha azalmış durumda.
Zarar azaldı
Akıllı telefon pazarında farklı stratejiler ve yenilikler geliştirerek tüketici ilgisini çekmeye çalışan LG Mobile bir türlü başarı sağlayamıyor. Yılın üçüncü çeyreği itibariyle 1.82 milyar dolar gelir elde ederken yüzde 20 civarında düşüş yaşandı.Ayrıca Bkz. "5G destekli Xiaomi Mi Mix 3 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı"
Faaliyet zararı ise istikrarlı bir biçimde azalıyor. Geçen yıl aynı dönemde 331 milyon dolar olan zarar önceki çeyrekte 172 milyon dolardı. Üçüncü çeyrekte ise 130 milyon dolara geriledi. En büyük katkı ise orta seviye telefonlardan geldi.
Mobil bölümün kayıplarına rağmen holding anlamında LG oldukça başarılı. Akıllı ev aletleri ve ev eğlence bölümünün yüksek satışları sayesinde firma 14 milyar dolar gelir elde etti. Yıllık ve çeyrek bazda artış gösteren gelirlerin yanında faaliyet karı da yüzde 16 artışla 668 milyon dolara ulaştı.
https://www.phonearena.com/news/lg-smartphones-q3-2018-sales-results-narrowed-losses_id110371 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- MIL-STD-810G askeri sağlamlık sertifikası ve IP68 su-toz geçirmezlik.
- Aynı büyüklükteki gövdede %20 daha büyük ekran (Ekran gövde oranı %81 vs %69)
- HDR destekli OLED ekran
- 128GB vs 64GB
- F/1.6 vs F/2 (%60 daha fazla ışık alması anlamına geliyor). Ayrıca keskinliği ve beyaz dengesini olumlu etkileyen kristal lens ve color spectrum özellikleri.
- Çok kullanışlı ultra geniş açılı kamera. Enine 2, boyuna 2 kat fazla görüş açısı sunuyor.
- Telefonlar arasında en ayrıntılı manuel mod sunan (Hem fotoğraf hem de videoda) telefon.
- Konser, düğün gibi aşırı yüksek sesli ortamlarda kaliteli kayıt imkanı sunan ahizeyi mikrofon olarak kullanma özelliği.
- Radyo
- Daha iyi şarj süresi
- Kablosuz şarj
- Ve tabii ki yüzlerce dolarlık müzik çalarlara meydan okuyan ses kalitesi ve amfisinin gücü.
Bunlar 500TL'Lik farkı haketmiyorsa diyecek birşey yok. Radyo vb. özellikleri geçiyorum ama ses kalitesi, ultra geniş açılı lens, su-toz geçirmezlik, şarj, oled ekran, gövde/kasa oranı, F/1.6 gibi özelliklerin her biri 500TL eder zaten.
Daha önce LG G4 kullandım. Çıktığı zaman 2500-2700 civarına satılan telefonu 1450 TL ye 5 ay sonra almıştım.
Mevcut durumda LG'leri çıkar çıkmaz almak çok mantıklı olmuyor ancak 5-6 ay içerisinde tam F/P telefonu haline geliyorlar fiyat indirimleri ile.
V30:
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