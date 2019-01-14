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Samsung Galaxy M tanıtım sitesi yayınlandı

Bu yıl ilk kez akıllı telefon pazarına adım atacak Galaxy M serisi detaylanıyor. Firma yeni seri için Hindistan’da bir mikro site yayına soktu. Sitede Galaxy M20 görselleri var.
4 ay
3,5b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un çentikli tasarıma sahip yeni orta seviye akıllı telefon serisi Galaxy M ay sonunda Hindistan’da satışa sunulacak. Firma yeni serisi için Hindistan’da bir tanıtım sitesi yayına soktu.

Mikro site olarak tanımlanan ve sadece bir sayfadan oluşan tanıtımda Galaxy M serisinin bazı iddialı özellikleri listelenmiş. Görsellerde yer verilen çift arka kameralı ve Infinity-V ekrana sahip akıllı telefon Galaxy M20. Muhtemelen ilk olarak Galaxy M20 tanıtılacak ve sonrasında diğer modeller gelecek.

Samsung Galaxy M20 özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy M20 modelinde 6.13 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran bizi karşılıyor. Model ilk kez Infinity-V çentik tasarımını barındıran Samsung akıllı telefonu olacak.

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8 çekirdekli Exynos 7885 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi seçenekleri sunulacak. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası olacak.

5000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken WiFi AC ve Bluetooth 5.0 özellikleri de dikkat çekici. Arka kısımda parmak izi okuyucu yanında ön kamera da yüz tanıma yapabiliyor. Samsung Galaxy M20 için 215$ başlangıç fiyatı tahmini yapılıyor.

Galaxy M10 ve Galaxy M30

Daha önce internete sızan iki telefonu da hatırlamak gerekirse Galaxy M10 modelinde 6 inçlik ekran, Exynos 7870 yonga seti, 3GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 3400mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

Galaxy M30 modelinde ise 6.38 inçlik 2220 x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran Infinity-U çentik tasarımı barındırıyor. 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri olacak telefonun ön kısmında 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Arka kısımda ise 13MP+5MP+5MP çözünürlüğünde üçlü kamera sistemi yer alıyor.

İşlemci detayı belli olmayan telefonun 5000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım sürelerine imza atması bekleniyor. Bu iki telefon için bir fiyat yok ancak Galaxy M20 fiyatından çıkarım yapılabilir. 

https://www.samsung.com/in/microsite/galaxy-m/ Yorum Yaz
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V4LKyR 4 ay
Çöp işlemciler
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Whippoorwill 4 ay
Zenfone Max Pro serisine benzemiş.
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expressimo 4 ay
Oh Mah God Battery çok iyi gülme krizi geçirdim...
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qoqoCAN 4 ay
bmw mpower ? what ?
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hömmgüzel 4 ay
Meh
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esmerbuyucu 4 ay
Oppo sanıp alsınlar diye herhalde 😂😂😂
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