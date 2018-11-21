Samsung'un gizli Galaxy S10'u deşifre oldu: Altı kamera, 5G desteği ve 6.7 inç ekran

Yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung, Galaxy S10'un altı kameralı çok gizli bir modeli üzerinde çalışıyor. Güney Koreli şirketin üç farklı Galaxy 10 varyantı hazırladığı düşünülüyor ancak görünüşe bakılırsa ortada “Beyond X” kod adı altında geliştirilen bir başka model daha var.

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Söz konusu gizli varyantın 5G teknolojisini destekleyeceği iddia ediliyor. Ayrıca 6.7 inç boyutunda bir ekran ile gelebilir. Bununla birlikte en dikkat çekici özelliğinin ise kamera sistemi olacağı söyleniyor. Gelen haberler cihazın dört arka ve iki ön kamera olmak üzere toplam altı kameraya sahip olacağı yönünde.

İlk üç Galaxy S10 modelinden sonra çıkacak

Beyond X kod adlı varyantın ilk üç Galaxy S10 modelinin piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra çıkması bekleniyor. Akıllı telefonun ilk etapta ABD ve Güney Kore'de satışa sunulacağı bildirildi. Daha sonrasında ise 5G ağların hizmete sunulmasına bağlı olarak diğer pazarlarda da piyasaya sürülebilir.

https://www.wsj.com/articles/samsungs-top-secret-galaxy-s-phone-is-a-5g-monster-with-six-cameras-1542723747?mod=e2twd&tesla=y