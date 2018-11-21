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Samsung'un gizli Galaxy S10'u deşifre oldu: Altı kamera, 5G desteği ve 6.7 inç ekran

Bilindiği kadarı ile Samsung önümüzdeki yıl üç farklı Galaxy S10 modeli çıkaracak. Yayınlanan yeni bir rapor, çarpıcı özelliklere sahip dördüncü varyantın da gizli olarak geliştirildiğini ortaya koydu
6 ay
40,1b
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52
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung, Galaxy S10'un altı kameralı çok gizli bir modeli üzerinde çalışıyor. Güney Koreli şirketin üç farklı Galaxy 10 varyantı hazırladığı düşünülüyor ancak görünüşe bakılırsa ortada “Beyond X” kod adı altında geliştirilen bir başka model daha var.
Ayrıca Bkz. "Şıklığı ile göz kamaştıran Honor 10 Lite resmen tanıtıldı"
Söz konusu gizli varyantın 5G teknolojisini destekleyeceği iddia ediliyor. Ayrıca 6.7 inç boyutunda bir ekran ile gelebilir. Bununla birlikte en dikkat çekici özelliğinin ise kamera sistemi olacağı söyleniyor. Gelen haberler cihazın dört arka ve iki ön kamera olmak üzere toplam altı kameraya sahip olacağı yönünde.

İlk üç Galaxy S10 modelinden sonra çıkacak

Beyond X kod adlı varyantın ilk üç Galaxy S10 modelinin piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra çıkması bekleniyor. Akıllı telefonun ilk etapta ABD ve Güney Kore'de satışa sunulacağı bildirildi. Daha sonrasında ise 5G ağların hizmete sunulmasına bağlı olarak diğer pazarlarda da piyasaya sürülebilir.

https://www.wsj.com/articles/samsungs-top-secret-galaxy-s-phone-is-a-5g-monster-with-six-cameras-1542723747?mod=e2twd&tesla=y Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 ay en beğenilen
Ya beni yanlış anlamayın ama ben motosikletçiyim ve bazen arkadaşlarla toplanıyoruz. Selfie kamerasıyla resmimizi çekiyoruz ve bazı arkadaşlar sığmıyorlar. Ön kamera 2 tane olsa ve geniş selfie alsa ve kameralarda sadece otofokus değil de OIS de olsa benim favori telefonum olur.
Mesela şu resme sağımda bir arkadaş vardı. Sığmadı...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ya beni yanlış anlamayın ama ben motosikletçiyim ve bazen arkadaşlarla toplanıyoruz. Selfie kamerasıyla resmimizi çekiyoruz ve bazı arkadaşlar sığmıyorlar. Ön k...
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8 Yanıt Yanıtla +30
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aspirin_00 5 ay OverClocK1ng
OverClocK1ng
Ya beni yanlış anlamayın ama ben motosikletçiyim ve bazen arkadaşlarla toplanıyoruz. Selfie kamerasıyla resmimizi çekiyoruz ve bazı arkadaşlar sığmıyorlar. Ön kamera 2 tane olsa ve geniş selfie alsa ve kameralarda sadece otofokus değil de OIS de olsa benim favori telefonum olur.
Mesela şu resme sağımda bir arkadaş vardı. Sığmadı...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kardeş yanlış anlama ama ver birine o çeksin fotoyu selfi için telefon mu alınır şimdi...
OverClocK1ngYa beni yanlış anlamayın ama ben motosikletçiyim ve bazen arkadaşlarla toplanıyoruz. Selfie kamerasıyla resmimizi çekiyoruz ve baz...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Hobar 5 ay OverClocK1ng
Şimdiye kadar bunun gibi bir sürü resim çekmişsindir. Çektin çektin de ne oldu.
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luckY$snipeR666 5 ay
Aptallar, Samsung kendi sitesinde açıkladı s10 modellerinin 3 kameralı olacağını.
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cabriyo 5 ay
delikli telefon gibi görünüyor. kötü tasarım. beğenmedim.
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Lithaunans 5 ay
Aklı olan zaten bunları almaz herkes çıkmadan önce laf yapar oha oha böyle telefon mu olur filan bir alet çıkıyor piyasaya ortada eleştiren bir sen kalmışsın
bu da böyle bir mevzu. Yüz göstermeyin seve seve düzeltirler. (bkz: ios 10 gibi)
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spirituals 5 ay
Pixel serisinin tek kamera ile başardığı işi 3 5 kamera ile başaramıyor üreticiler. Yazılım donanım uyumunu adam akıllı yapsalar her şey güllük gülistanlık olacak. Ana resmi zaten tek kamera çekiyor. Diğerleri boş beleş ortaya konmuş.
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dencedenceo 5 ay
Bu markalardaki kamera sevdası nedir Allah aşkına 1-2 tane koysalar yeter yakında 100 kameralı telefonlar çıkacak
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Night_Blade 5 ay
bu kamera işi üreticileri batırabilir. Başka bir şeyler bulmaları lazım.
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Morichannnn 5 ay Night_Blade
Katlanabilir ekranlı telefonlar varya?
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saltanat1299 5 ay
Yakında yeni haber böyle olur herhalde; İphone un yeni telefonu 10 kameralı ve 10 inç ekrana sahip.
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Redunay 5 ay
Artık ikna oldum samsung amiral modellerinden hiç bir halt olmaz
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menem 5 ay
aslına bakarsanız bu telefonları biz 3-4 yıl önce de görürdük, ancak firmalar elindeki yenilikleri birden sunmamak için ufak ufak dokunuşlar yaparak önümüze sunuyorlar, yani samsung gibi bir firma bu ekran kasa oranını daha önce yapamaz mıydı yapardı ancak her yıl yeni bir telefon sürdükleri için piyasaya firmalar maalesef böyle olmak zorundalar.
eğer şu daha önceleri küçümsediğimiz çinli oppo vivo gibi benzeri firmalar olmasaydı hala takoz gibi telefonlar kullanıyor olurduk (şuan oneplus 5t kullanıyorum)
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foreveriphone 5 ay
Şu an 100mp çözünürlükte 1 diyafram açıklığına sahip dslr kalitesinde telefon kameraları olması gerekiyordu 12 de takılı kaldılar.Kaç yıl önceki pureview 808 ve 1020 kalitesi yok daha bunlarda.Adamlar 10 yıl önce 41mp deniyordu cihazlarında.
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samsung, akıllı telefon ve
11 etiket daha 5g cep telefonu varyant model galaxy s10 altı kamera Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
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