Samsung Galaxy M40'ın teknik özellikleri açığa çıktı

Samsung, 11 Haziran tarihinde Galaxy M40 akıllı telefonunu tanıtacak. Cihaz aynı zamanda Galaxy M10, Galaxy M20 ve Galaxy M30'dan sonra şirketin çıkardığı dördüncü M serisi telefon olacak. Telefonun resmiyet kazanmasına sayılı günler kala tüm teknik özellikleri açığa çıktı.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi, MIUI arayüzündeki reklamları azaltacağını açıkladı"

Sızan bilgilere göre Galaxy M40, Full HD+ çözünürlükte 6.3 inç Super AMOLED ekranla gelecek. Damla çentikli diğer M serisi telefonların aksine delikli tasarıma sahip olması bekleniyor. Gücünü ise Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB LPDDR4X RAM'den alacak. Cihazın kutudan Android 9 Pie tabanlı OneUI arayüzü ile çıkacağı bildiriliyor.

Üçlü kamera ve 3.500 mAh pil

Hızlı şarj destekli 3.500 mAh pil içerecek cihazın ön tarafında 16 megapiksel selfie kamerası bulunacak. Arka tarafında ise 32 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sisteminin görev yapması bekleniyor. Telefonun parmak izi tarayıcısı ise arka panelde yer alacak.

https://twitter.com/stufflistings/status/1136461143742959618