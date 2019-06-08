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Samsung Galaxy M40'ın teknik özellikleri açığa çıktı

Samsung tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılacak Galaxy M40'ın teknik özellikleri sızdırıldı. Üç arka kameralı telefon Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM ile gelecek.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, 11 Haziran tarihinde Galaxy M40 akıllı telefonunu tanıtacak. Cihaz aynı zamanda Galaxy M10, Galaxy M20 ve Galaxy M30'dan sonra şirketin çıkardığı dördüncü M serisi telefon olacak. Telefonun resmiyet kazanmasına sayılı günler kala tüm teknik özellikleri açığa çıktı.
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Sızan bilgilere göre Galaxy M40, Full HD+ çözünürlükte 6.3 inç Super AMOLED ekranla gelecek. Damla çentikli diğer M serisi telefonların aksine delikli tasarıma sahip olması bekleniyor. Gücünü ise Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB LPDDR4X RAM'den alacak. Cihazın kutudan Android 9 Pie tabanlı OneUI arayüzü ile çıkacağı bildiriliyor.

Üçlü kamera ve 3.500 mAh pil

Hızlı şarj destekli 3.500 mAh pil içerecek cihazın ön tarafında 16 megapiksel selfie kamerası bulunacak. Arka tarafında ise 32 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sisteminin görev yapması bekleniyor. Telefonun parmak izi tarayıcısı ise arka panelde yer alacak.

https://twitter.com/stufflistings/status/1136461143742959618 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şeyh Bedrettin 9 sa. yeni yorumcu
Ekrandan parmak izi okuyucusu olsaydı şayet.Aşırı satardı Samsung. Tabi yine çok satabilir sonuç olarak 2000 TL civarı infinity O ekran yok.
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DH Misafiri 1 gün
Bataryadan kaybetti m serisinin cezbedici noktasi 500pmah bataryasi olmasiydi yoksa bu ozellikte telefon dolu piyasa olu dogdu bu model
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TearsForFears 1 gün DH Misafiri
Batarya isteyen m30,a50,a70 alabilir. Bu cihaz aslında a60 olarak çıkacaktı ama m40 olarak çıkarma kararı alındı herhalde.
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intel7mix 2 gün
675 iyi olur ya gider cihaza baya.
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TearsForFears 3 gün
A70 in ucuz versiyonu. A60 ın aynısı. Üçlü arka kamera var ama oisi geçtim eis bile yok. Snapdragon 710 varken 675 koymak en saçma iş. Ha snapdragon 660 koymuşsun ha 675, gpu tarafında çok az fark var.
200-250 dolara çıkarsa iş yapar
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koyunsayar 3 gün TearsForFears
660 14 nm a73 çekirdeği 675 11nm a76 çekirdeği bence bayaaa fark vaa
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koyunsayar 3 gün
Zaomi mi9 un rakibi hatta biraz daha iyisi
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dodofran 3 gün koyunsayar
yok hocam j2 core onun rakibiydi buna rakip çıkaramadı hala zaomi
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