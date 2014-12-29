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Samsung Galaxy Note 4'ün Snapdragon 810'lu yeni versiyonu tanıtıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy Note 4'ün Snapdragon 810'lu yeni versiyonu tanıtıldı
Qualcomm'un yeni nesil süper işlemci modeli Snapdragon 810, Galaxy Note 4'ün özel bir versiyonuyla birlikte kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Samsung'un resmi blog sitesi olan Samsung Tomorrow bugün Galaxy Note 4'ün LTE-A (SM-N916) versiyonunu duyurarak aynı zamanda Snapdragon 810 işlemcisinin, var olan iddiaların aksine gecikmeyeceğini doğruladı.
LTE-A sınıfı akıllı telefon modellerinde, var olan cihazların daha güçlü donanıma sahip versiyonlarını kullanan Samsung, Galaxy Note 4 için de geleneği bozmadı. İşlemci ve işlemciye entegre iletişim modemi haricindeki detaylar genel olarak diğer Galaxy Note 4 versiyonları ile aynı. 8 çekirdekli Snapdragon 810 işlemcisi, tamamı ARM'ın standart tasarımına sadık kalan 4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşuyor. 
Galaxy Note 4'ün Exynos 5433 işlemcisi gibi 20nm fabrikasyon süreciyle üretilen, dolayısıyla Snapdragon 805'li Note 4'e kıyasla enerji verimliliği daha yüksek olan işlemci, 2x 32-bit LPDDR4 uyumlu kontrolcüsü ile hem CPU hem de GPU için daha yüksek bellek bantgenişliği sunarak telefonun genel performansına da katkı sağlıyor. Adreno 430 grafik birimi ile  2K çözünürlükte yüksek grafik performansı sunacak olan telefon, aynı zamanda 4K yetenekleri de kendi sınıfındaki en üstün telefon olma sıfatını kazanmış olacak.
Kamera üzerinden 4K video kayıt konusunda da Snapdragon 810 işlemcisi sayesinde Galaxy Note 4 artık bu videoları h.265 formatında işleyerek, görüntüden taviz vermeden boyutu küçültüebilecek.  Snapdragon 810 işlemcisinin Cat.9 modemi sayesinde Galaxy Note 4 LTE-A, saniyede 450Mbit'lik veri transfer hızına ulaşbilecek ancak bu seviyede bağlantı altyapısı gelecek yılın sonunda ticarileceğinden telefon daha çok 300Mbit üst hızında seyredecek.
Galaxy Note 4'ün LTE-A versiyonu etkin 64-bit işlemciye sahip olsa da, RAM kapasitesinde herhangi bir değişiklik olmadığı ve cihazda 3GB RAM olduğunu görüyoruz. Pil kapasitesi 3220mAh büyüklüğünde olan telefon, 32GB depolama alanı ile geliyor. Android 4.4 işletim sistemini kullanan yeni nesil Galaxy Note 4'ün, gelecek yıl başlarında Android 5.0 Lollipop güncellemesini alması bekleniyor. 8.5mm kalınlığında ve 176 gram ağırlığında olan cihazın önümüzdeki bir iki ay içerisinde Güney Kore pazarında sunulması bekleniyor.
Bu arada Snapdragon 810 işlemcisinin özelliklerini ve bu özelliklerin ne gibi avantajlar kazandıracağını merak ediyorsanız, Türkiye'de ilk defa ve sadece bizim anlattığımız ince detay seviyesinde kapsamlı Snapdragon 810 videosunu da alttan izleyebilirsiniz. Ayrıca ülkemizde satılan Galaxy Note 4'ün kapsamlı detaylarına da bir alttaki inceleme videomuzda görebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.
Kaynaklar;
 
 
 

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Windows10 4 yıl
şu telefonu windows 10 mobile ile çıkartsınlar, tek kelimeyle uçar. iphonedan hızlı çalışır ve zamanla androidde olduğu gibi şişmez. rehberi 4 snde açmaz. tak diye anında açar. ama işte, sen telefonu piyasaya sunmazsan olmaz bütün bu işler. DH çinde videosu sayesinde, note 5 almaktan vazgeçtim. tek hedefim iphone. eğer o olmazsa lumia 950xl olabilir.
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Windows10 4 yıl
şu telefonu windows 10 mobile ile çıkartsınlar, tek kelimeyle uçar. iphonedan hızlı çalışır ve zamanla androidde olduğu gibi şişmez. rehberi 4 snde açmaz. tak diye anında açar. ama işte, sen telefonu piyasaya sunmazsan olmaz bütün bu işler. DH çinde videosu sayesinde, note 5 almaktan vazgeçtim. tek hedefim iphone. eğer o olmazsa lumia 950xl olabilir.
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DH Misafiri 4 yıl
zorla insana telefon aldırmıyolar . bu satış stratejileri bana sökmez daha çok telefon almaktan soğutuyolar .
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alemburda34 4 yıl
S810 üretimi az ne ara aldıda satışa sunuyor vay çakal Samsung
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hunkar159 4 yıl
almamak icin bir sebe daha
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ICromwelleI 4 yıl
Yine koreye özgü bir model yine ordan dışarı çıkmıcak bence endişelenmeye gerek yok.
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teknokaptan 4 yıl
Bu telefondan almak isteyen benin adresimi teslimat olarak kullanabilir kargo masrafi ve hizmet bedeli 120 dolardir isteyen varsa temin ederiz.
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Schnitter 4 yıl
805li alanlar şok.
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fthkn 4 yıl
Android dünyası 64BIT işini fazla ağırdan alıyor. Neyine güveniyor bilmiyorum. İntel 64 bit hamlesi yapsa bu noktada bu boşluğu kendi yararına doldurabilir. Nokia n1 tabletteki 64bit atom işlemci çok başarılı diyorlar. Hatta en güçlü tablet diyenler bile var. N1 tableti bekliyorum. Android 5 ile geliyor zaten. Windows
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ciroer 4 yıl
Samsung alanlar çemberlitaş hamamına gidip tövbe etsin,Apple alsın
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fthkn 4 yıl ciroer
ecura

Samsung alanlar çemberlitaş hamamına gidip tövbe etsin,Apple alsın

Türm bu karmaşada istifini hiç bozmadan kendi standartını yaratıp ona göre üretim yapan Apple'a hayran kalıyorum. Kızmıyor da değilim. Yazılım sınırlandırmalarına alışmış olsam da hala şarj aleti gibi basit aksesuarlaının evrensel olmamasına kızıyorum zaman zaman. Dayanıklı cihazlar da üretemiyorlar. İncelik takıntıları beni deli ediyor çünkü batarya küçük kalıyor içinde. Ama işte 64 bite geçti adamlar hiç gürültüsüz. Uygulama marketi de bütünüyle geçmek üzere 64 bite. Gel de şimdi bu karmaşada Apple'a sığınma. Mecburen. En kötü 5 yıl destek veriyor cihazlarına. Cihazlar yavaşlıyor falan ama veriyor işte. Çok sinir ediyorlar adamı. Ama android dünyası çok geniş. Hala 32 biti fahiş fiyatlarla pazarlama amaçları var demek ki.
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