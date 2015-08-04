Samsung Galaxy Note 5'in en detaylı görselleri ortaya çıktı

Samsung tarafından 13 Ağustos'ta New York'ta lanse edilecek Galaxy Note 5'in şimdiye kadar sızan en detaylı görüntüleri ortaya çıktı. Droid-Life sitesinin sızdırdığı görüntüler telefonla ilgili çok merak edilen önemli detaylara açıklık getiriyor.

Önceli pil kapasitesiyle başlayalım. Sitenin verdiği bilgilere göre Galaxy Note 5'in yekpare kasasına 3000mAh kapasiteli pil eşlik ediyor. Yani 3220mAh kapasiteli pille gelen Galaxy Note 4 ile kıyasladığımızda bataryada %7'lik bir küçülme söz konusu.

Bir başka önemli nokta ise microSD kart slotunun olup olmadığı idi. Galaxy S6 serisinin tasarım çizgileriyle gelen Galaxy Note 5 ile birliket Note ailesi malesef microSD kart desteğine veda ediyor. Telefon 32GB/64GB/128GB seçenekleriyle gelecek.

Exynos 7420 işlemcisiyle gelecek olan Galaxy Note 5, 5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip. 4GB LPDDR4 RAM ile donatılan telefonda beklentilerin aksine Type-C değil geleneksel Type-A formunda USB portu bulunuyor.

Galaxy S6 serisi gibi cam panel ve metal çerçeve ile desteklenen ayrıca Edge modeli tarzı hissiyat için kavis detaylarına yer verilen telefon, geliştirilmiş S-Pen kalemi ve ona uygun yazılımsal yeni kalem özellikleriyle gelecek. Ekranı sağı ve solundaki çerçevelerin oldukça inceltildiği telefon aynı zamanda home butonunda parmakizi okuyucuya da sahip.

Galaxy Note 5'le ilgili haberlerimiz devam edecek.



