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Samsung Galaxy Note 5'in en detaylı görselleri ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
20,5b
1
114
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung tarafından 13 Ağustos'ta New York'ta lanse edilecek Galaxy Note 5'in şimdiye kadar sızan en detaylı görüntüleri ortaya çıktı. Droid-Life sitesinin sızdırdığı görüntüler telefonla ilgili çok merak edilen önemli detaylara açıklık getiriyor.
Samsung Galaxy Note 5'in en detaylı görselleri ortaya çıktı
 
Önceli pil kapasitesiyle başlayalım. Sitenin verdiği bilgilere göre Galaxy Note 5'in yekpare kasasına 3000mAh kapasiteli pil eşlik ediyor. Yani 3220mAh kapasiteli pille gelen Galaxy Note 4 ile kıyasladığımızda bataryada %7'lik bir küçülme söz konusu.
Bir başka önemli nokta ise microSD kart slotunun olup olmadığı idi. Galaxy S6 serisinin tasarım çizgileriyle gelen Galaxy Note 5 ile birliket Note ailesi malesef microSD kart desteğine veda ediyor. Telefon 32GB/64GB/128GB seçenekleriyle gelecek.
Exynos 7420 işlemcisiyle gelecek olan Galaxy Note 5, 5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip. 4GB LPDDR4 RAM ile donatılan telefonda beklentilerin aksine Type-C değil geleneksel Type-A formunda USB portu bulunuyor.
Samsung Galaxy Note 5'in en detaylı görselleri ortaya çıktı
 
Galaxy S6 serisi gibi cam panel ve metal çerçeve ile desteklenen ayrıca Edge modeli tarzı hissiyat için kavis detaylarına yer verilen telefon, geliştirilmiş S-Pen kalemi ve ona uygun yazılımsal yeni kalem özellikleriyle gelecek. Ekranı sağı ve solundaki çerçevelerin oldukça inceltildiği telefon aynı zamanda home butonunda parmakizi okuyucuya da sahip.
Galaxy Note 5'le ilgili haberlerimiz devam edecek. 


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ultracan 4 yıl en beğenilen
Bir note 4 kullanıcısı olarak beni cezbetmedi.
SD kart girişinin olmaması en saçma hareketlerden biridir. Aktif kullanıcılara 32 gb hayatta yetmez, 64 yetmeyebilir. Telefonumdaki kitap video müzik toplamı 40gb ve 1 ay içerisinde bu 40 gb'ı hepsini kullanmış oluyorum genelde.
Bataryayı geliştirmemiş olmaları da pek akıllıca bir hareket değil.
RAM, işlemci her şey değil. Günlük hayatta en çok faydayı verecek özellikleri geri plana atmakla neyi amaçlamışlar acaba. Note 6 ile geri dönüş yapacakları çok şey olacak bence.
Bir note 4 kullanıcısı olarak beni cezbetmedi.SD kart girişinin olmaması en saçma hareketlerden biridir. Aktif kullanıcılara 32 gb hayatta yetmez, 64 yetmey...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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AlpKhanate 4 yıl
Lan yalan mı söylediniz hani 4100 dü
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Disconnectus_Erectus 4 yıl
Temel bilesenler S6 ile ayni hemen hemen. Telefon cok daha hacimli S6ya gore , buna ragmen 3000 batarya nedir ? Hacimi neyle doldurmuslar ?

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HATUKAY 4 yıl
unboxlarını yapmışlar kutu içeriği

Galaxy S6+

youtube.com/...

Galaxy Note 5

youtube.com/...
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hayrikoc61 4 yıl
Çok pahalı olacak
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emperor1907 4 yıl hayrikoc61
Galaxy s6 nın ilk çıktığı fiyat seviyesinde olacaktır bence. Şu an S6nın fiyatı 2100 tl civarında

Note 5 de 2400-2500 bandında çıkacaktır. 32 gb modeli tabi.

64'lük için üzerine 400 tl daha koymak gerekecek. Sd kart yuvası olmaması burada ciddi handikap oluşturuyor.

Şu ara yeni bir telefona ihtiyacım var. Ekranı kırık S4 ile idare ediyorum :)

Aslında G4 alacaktım ama sonradan keşke dememek için Note 5 lansmanını beklemek istedim. Umarım tatmin edici bir şeyler çıkar.

Yazılım konusunda her ne kadar sıkıntılı olsa da işlevsellik konusunda Samsung piyasada en iyisi. Hele Note serisi bambaska bir segment.

Ah şu batarta ve sd kart değiştirme olayı olsa hiç düşünmem kesin Note 5 i beklerim ama kafamı en çok kurcalayan şey bu faktörlerin olmamasi.

Şeytan diyor git Note 4 al kafan rahat etsin ama onun da şu an yazılım sıkıntıları tavan yapmış durumda.

Kararsız kalmak da kötü :)
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gholen 4 yıl
Huawei mate 7 de note 4 ten daha düzgün çalışan bir telefon du. Yazılım tarafında. Ama mate8 mali t880ile gelse de mp4 olarak gelir grafik tarafında malit 760mp8 ile note 5 daha iyi olabilir tam olarak emin olamasamda. Ama huawei yine daha kullanışlı bir telefon gibi gözüküyor. Emotion ui beğeniyorum. Tam tersi touchwiz ise nefretimi kazanmış durumda. Yoksa 3 aşağı beş yukarı bu donanımlar güçlü yeterli. Önemli olan yazılım tarafında ne yapacakları. Görmek lazım. Samsungun en iğrenç olayı androidi bir şekilde güncellese de arayüzü güncellememesi. Yeni telefonlarda kullanmaya mecbur tutması.
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DH Misafiri 4 yıl
ey dostlar suan bütün işlerinizi yapabilecek telefon kamerası iyi işlemcisi iyi pili bir kenara bırakıyorum cünkü büyük piller zararlı patlarsa etkisi büyük, 2000 ile 2500 mah lık 5inch lik bir telefon yeter. 1.5 ghz hızında çalıssa yeter. telefonların taraycısı pcler gibi olmadıgı sürece 750 tl lik telefon ile 3000 tl lik telefon aynı ben jiayu g3c kullanıyorum 1.2 ghz hızında amiral telefon denilen cihazlarla aynı . sonuç olarak şuanda bütün telefonlar optimum ve maximum kullanım düzeyinde bu saatten sonra tasarım degil yazılım ve donanım konusunda gercekten devrim olması lazım yoksa verilen paralar hep boşa ider ve cari acıkta artar.çünkü telefon şuan bizim ekonomimizde çöp durumda bir geri dönüşü yok iç piyasaya. örnek vereyim araba öyle degil minimum 20 yıl kullanıyorsun bir nevi katma degeri var ülke içinde ama telefon 1-3 arası çöp oluyor. para degerli birşey hele bu zamanda .
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DH Misafiri 4 yıl
S.a
Bende uzun zamandır çıkan tlf özelliklerine bakmakta yim burdaki yorumcuları çoğu fan...
Ne yapsın bir lokma ekmek için. .
Ama yine de ben bunları çok yanlış görüyorum
Bak ne özelliği farklılığı var n.4 ile n.5 .
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aydink_1903 4 yıl
Bu sızıntı doğruysa bu pil beni 2 gün götürür 8 saat SOT ile. Note 4 üm 1.5gün 6 saat SOT götürüyor.

Not: Bu değerler standart kullanıcılar için değildir.

Link: androidguys.com/...

Kolay gelsin
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Arka Destroyer 4 yıl
Note 4 devam
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engurlu 4 yıl
Note 5 in kutusu sizdirilmis Pil 4100mAh
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ALBAY 4 yıl engurlu
engurlu
Note 5 in kutusu sizdirilmis Pil 4100mAh

Fotolara baktım ama 4100mahın nerede yazdığını göremedim?
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emperor1907 4 yıl engurlu
Kutuda 4100 yazmıyor.

Siz nereden gördünüz ?
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emperor1907 4 yıl
Yeni söylentilere göre belli ülkelerde cihazın 21 Agustos tarihinde satışa çıkacağı belirtiliyor.

Anlaşılan iphone 6s gelmeden Samsung piyasaya girme telaşında.
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DH Misafiri 4 yıl
Konseptler hep apple kopyası nedense... Apple a benzemeye çalışan samsung s6 modeli ie iyice tasarımları benzetmeye başlamıştı... ama bu bildiğin iphone 6 plus olmuş tek farkı kalem...Android gibi bi sistemle yemez......
He bide samsung 4000 mah batarya ile çok akıllı bir hamle yaptı ama... Bu hamlesi ile bu cihaz satış rekorları kıracaktır.. eminim...
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