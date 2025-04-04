Samsung, Galaxy A55 için One UI 7 beta güncellemesini sundu

- One UI 7 beta programına nasıl kayıt olunur?
- One UI 7 güncellemesini kesin olarak alacak Samsung telefonlar
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Beklendiği gibi Samsung, Galaxy A55 için One UI 7.0 beta programını ilk olarak Güney Kore'deki kullanıcılara açtı. One UI 7 ile gelen yenilikleri önceden görmek, özellikleri test etmekle ilgilenen kullanıcılar artık cihazlarını programa kaydedebilir ve ardından One UI 7.0 beta güncellemesini indirebilir. Güncelleme, telefona birkaç yeni özellik ve yenilenmiş kullanıcı arayüzü tasarımı getiriyor.
One UI 7 beta programına nasıl kayıt olunur?
Galaxy A55'e One UI 7.0 beta güncellemesini yüklemek için, Samsung Members uygulamasının yüklü olması şart. İkinci olarak telefonunuzda zaten kullandığınız Samsung Hesabı ile uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Ardından uygulamanın ana sayfasındaki “One UI 7.0 Beta Programı” başlığına tıklayarak programa kayıt oluyorsunuz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, Ayarlar - Yazılım güncelleme menüsü altında İndir ve yükle'ye dokunarak One UI 7 beta sürümü cihazınıza indirmeye başlayabilirsiniz.
One UI 7 güncellemesini kesin olarak alacak Samsung telefonlar
- Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra
- Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4/3
- Galaxy Z Flip 4/3
- Galaxy Tab S10 serisi
- Galaxy Tab S9 serisi/FE
- Galaxy Tab S8 serisi
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy A55
Samsung’un resmi açıklamasına göre; One UI 7, 7 Nisan'da kullanıma sunulmaya başlayacak. İlerleyen haftalarda Galaxy S24 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Tab S10 serisi ve Galaxy Tab S9 serisi dahil olmak üzere daha fazla Galaxy akıllı telefon ve tablette kullanıma sunulacak.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-a55-one-ui-7-0-beta-update-released-korea/ https://www.sammyfans.com/2025/04/03/samsung-one-ui-7-release-date/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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