Samsung, Galaxy A55 için One UI 7 beta güncellemesini sundu

Samsung, en popüler orta sınıf telefonlardan Galaxy A55 için One UI 7.0 beta programını açtı. Güncelleme, Samsung'un One UI 7.0 beta programını daha fazla telefona getireceğini duyurmasından birkaç hafta sonra geldi.

Samsung TV'lere Netflix için HDR10+ desteği resmen geldi 1 gün önce eklendi

Beklendiği gibi Samsung, Galaxy A55 için One UI 7.0 beta programını ilk olarak Güney Kore'deki kullanıcılara açtı. One UI 7 ile gelen yenilikleri önceden görmek, özellikleri test etmekle ilgilenen kullanıcılar artık cihazlarını programa kaydedebilir ve ardından One UI 7.0 beta güncellemesini indirebilir. Güncelleme, telefona birkaç yeni özellik ve yenilenmiş kullanıcı arayüzü tasarımı getiriyor.

One UI 7 beta programına nasıl kayıt olunur?

Galaxy A55'e One UI 7.0 beta güncellemesini yüklemek için, Samsung Members uygulamasının yüklü olması şart. İkinci olarak telefonunuzda zaten kullandığınız Samsung Hesabı ile uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Ardından uygulamanın ana sayfasındaki “One UI 7.0 Beta Programı” başlığına tıklayarak programa kayıt oluyorsunuz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, Ayarlar - Yazılım güncelleme menüsü altında İndir ve yükle'ye dokunarak One UI 7 beta sürümü cihazınıza indirmeye başlayabilirsiniz.

One UI 7 güncellemesini kesin olarak alacak Samsung telefonlar

Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra

Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4/3

Galaxy Z Flip 4/3

Galaxy Tab S10 serisi

Galaxy Tab S9 serisi/FE

Galaxy Tab S8 serisi

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A55

Samsung’un resmi açıklamasına göre; One UI 7, 7 Nisan'da kullanıma sunulmaya başlayacak. İlerleyen haftalarda Galaxy S24 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Tab S10 serisi ve Galaxy Tab S9 serisi dahil olmak üzere daha fazla Galaxy akıllı telefon ve tablette kullanıma sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung, Galaxy A55 için One UI 7 beta güncellemesini sundu