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Samsung, Galaxy Note 9'daki kamera problemini çözmeye çalışıyor

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürdüğü Galaxy Note 9 cihazlarda yaşanan kamera aksaklıklarını çözmek için çalışmalara başladı.
5 ay
14,1b
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung Galaxy Note 9'un Ağustos ayında yapılan lansmanından bu yana kamera problemleri yaşayan birçok kullanıcı şirketi şikayet yağmuruna tutmuştu. Çoğunlukla Snapdragon 845 yonga seti olan cihazlarda yaşanan kamera donması ve "kamera arızalı" mesajları için Samsung bir düzeltme yayınlamak için çalışmalara başladı.

Samsung güncelleme yayınlayacak

Eğer cihazınızda zaman zaman "kamera arızalı" mesajı alıyorsanız geçici bir çözüm olarak sistem ön belleğini temizleyebilirsiniz. Bu can sıkıcı problemi birçok kullanıcı yaşıyor ve kendilerince bu çözümü üretmiş durumdalar.
Diğer konu ise kameranın sık sık donması. Topluluk forumlarındaki birçok kullanıcı bu problemi dile getiriyor ve Samsung yetkililerinden yapılan açıklama problemin yazılımsal olduğu yönünde. Şirket önümüzdeki günlerde yayınlayacağı bir güncellemeyle bu problemi de ortadan kaldıracak.

https://us.community.samsung.com/t5/Galaxy-Note-9-Questions-and/Note-9-camera-freezes/td-p/387229#.W_Zu4-io7MU.link Yorum Yaz
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berkayjan 5 ay en beğenilen Tolgá
Tolgá
işte android işte rezil üretici yazılımları.

Bu sorun yüzünden Android'i lekelemek cahilliğinizi ve fanatikliğinizi gösteriyor. Xiaomi ya da Oneplus niye takır takır çalışıyor o zaman ama deki Samsung'un yazılımı berbat evet haklısın.
Tolgáişte android işte rezil üretici yazılımları.Bu sorun yüzünden Android'i lekelemek cahilliğinizi ve fanatikliğinizi göster...
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Yanıtla +28
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selman1435 5 ay
@Tolga ve @12 Angry Men Hocam nasıl ki siz işte android işte rezil üretici ve konu iphone olsaydı buraları yakarlardı, diye yorum yazarsanız sizin zihniyetinizdekiler de aynı şeyi iphone da yazar. Burda marka tutacağınıza veya bu işletim sistemi rezil diğeri kral diyeceğinize mağduriyetler giderilmiyor mu yoksa giderilmiyor mu ona bakın. Yoksa iphone un da, 6 yıl önce androidlere gelen özelliği, inovasyon diye kaktırmaya çalışıp insanların aklıyla alay ettiğini de gördük. Samsung un da note 7 sinin patladığı günleri de gördük. Mesele markacı olmamak obejektif bakıp eleştirmek veya tebrik etmek.
Saygılarımla
@Tolga ve @12 Angry Men Hocam nasıl ki siz işte android işte rezil üretici ve konu iphone olsaydı buraları yakarlardı, diye yorum yazarsanız sizin zihniyetinizd...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Tolgá 5 ay
işte android işte rezil üretici yazılımları.
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dostum kertenkele 5 ay
Telefon satışları kesat herhalde insanları merak ettirip satışı arttırmak için yeni renk üretmiş neymiş kar beyazı diye bu telefona binlerce tl ver şimdi neden kar beyazı
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Y-ZiyA 5 ay
iPhone un düzenli güncelleme alması tabiki güzel. Ama mevcut iPhone ücretleri düşünülünce 8 sene boyunca her iki senede bir kullandığınız telefonu çöpe atarak 4 adet ortalama üstü Android telefon kullanabiliyorsunuz.
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aycibin 5 ay
iphone xs'lerde de şarj olmama sorunu vardı.daha geçenlerde yazılımla çözüldü.bu da bence birkaç haftaya çözülür.asıp kesmek için erken.
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Tolgá 5 ay
android 4.0 dan beri bütün sürümleri (9.0) hariç kullanmış ve 3 tane android telefon kullanmış biri olarak ve evde 7.0 ve 8.0 sürümlü 2 android telefon varken bu sözlerimin arkasındayım.
android pişmanlıktır.parayı sokağa atmaktır.8 plus alınca telefon kullandığımı hissettim.
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Jeopol 5 ay
samsung pismanliktir.

android kullaniyorsan orjinalini kullanacaksin
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Tlg3 5 ay
Bu donanımsal bi sıkıntı niye android ios savaşı yapıyodunuz ki
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Opioid 5 ay
Sorunsuz telefonları yok
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sistemli adam 5 ay
Samsung fanları "kameranın donanı iyidir" derlerse şaşırmayın.
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Bluedn 5 ay
çöp anroidin stabiliyetsizliği
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hopeyoung 5 ay
Yalnızca S845 işlemcilerde sorun olması; ABDli kullanıcıları, Samsungun kendi işlemcileri ile üretilmiş telefonları için ikna çalışmasına benziyor.
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