Samsung, Galaxy Note 9'daki kamera problemini çözmeye çalışıyor

Samsung Galaxy Note 9'un Ağustos ayında yapılan lansmanından bu yana kamera problemleri yaşayan birçok kullanıcı şirketi şikayet yağmuruna tutmuştu. Çoğunlukla Snapdragon 845 yonga seti olan cihazlarda yaşanan kamera donması ve "kamera arızalı" mesajları için Samsung bir düzeltme yayınlamak için çalışmalara başladı.

Samsung güncelleme yayınlayacak

Eğer cihazınızda zaman zaman "kamera arızalı" mesajı alıyorsanız geçici bir çözüm olarak sistem ön belleğini temizleyebilirsiniz. Bu can sıkıcı problemi birçok kullanıcı yaşıyor ve kendilerince bu çözümü üretmiş durumdalar.

https://us.community.samsung.com/t5/Galaxy-Note-9-Questions-and/Note-9-camera-freezes/td-p/387229#.W_Zu4-io7MU.link

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Diğer konu ise kameranın. Topluluk forumlarındaki birçok kullanıcı bu problemi dile getiriyor ve Samsung yetkililerinden yapılan açıklama probleminolduğu yönünde. Şirket önümüzdeki günlerde yayınlayacağı birbu problemi de ortadan kaldıracak.