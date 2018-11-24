Samsung, Galaxy Note 9'daki kamera problemini çözmeye çalışıyor

Teknoloji Editörü
Samsung Galaxy Note 9'un Ağustos ayında yapılan lansmanından bu yana kamera problemleri yaşayan birçok kullanıcı şirketi şikayet yağmuruna tutmuştu. Çoğunlukla Snapdragon 845 yonga seti olan cihazlarda yaşanan kamera donması ve "kamera arızalı" mesajları için Samsung bir düzeltme yayınlamak için çalışmalara başladı.
Samsung güncelleme yayınlayacak
Eğer cihazınızda zaman zaman "kamera arızalı" mesajı alıyorsanız geçici bir çözüm olarak sistem ön belleğini temizleyebilirsiniz. Bu can sıkıcı problemi birçok kullanıcı yaşıyor ve kendilerince bu çözümü üretmiş durumdalar.Diğer konu ise kameranın sık sık donması. Topluluk forumlarındaki birçok kullanıcı bu problemi dile getiriyor ve Samsung yetkililerinden yapılan açıklama problemin yazılımsal olduğu yönünde. Şirket önümüzdeki günlerde yayınlayacağı bir güncellemeyle bu problemi de ortadan kaldıracak.
https://us.community.samsung.com/t5/Galaxy-Note-9-Questions-and/Note-9-camera-freezes/td-p/387229#.W_Zu4-io7MU.link Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu sorun yüzünden Android'i lekelemek cahilliğinizi ve fanatikliğinizi gösteriyor. Xiaomi ya da Oneplus niye takır takır çalışıyor o zaman ama deki Samsung'un yazılımı berbat evet haklısın.
Saygılarımla