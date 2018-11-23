Meizu CEO'su doğruladı: Snapdragon 8150'li Meizu 16s geliyor

Çinli teknoloji devi Meizu'nun CEO'su Jack Wong, önümüzdeki yıl Mayıs ayında Qualcomm'un yakında resmiyet kazandıracağı 7 nm'lik yonga seti ile güçlendirilmiş bir amiral gemisi telefon çıkaracaklarını doğruladı.

Şirket Meizu 16 serisi altında Meizu 16, Meizu 16 Plus ve Meizu 16X olmak üzere üç model çıkarmıştı. Deneyimli yöneticiye yeni telefonun Meizu 17 olup olmayacağı soruldu.

Ayrıca Bkz.

"Google, Chrome tarayıcısında sekmeleri gruplandırabileceğimiz bir özellik geliştiriyor"

Wong gelecek yıl şirketin 16'ncı yıldönümünü kutlayacakları için 17 rakamını kullanmayı düşünmediklerini ve bir sonraki amiral gemisi telefonlarının Meizu 16s olarak adlandırılacağını söyledi. Yeni cihazda Snapdragon 8150 yonga setine yer verilecek.

Snapdragon 8150'li ilk telefonlardan biri olacak

Şirketin patronu ayrıca akıllı telefonun tasarım anlamında büyük değişiklikler sunmayacağını belirtti. Bu da daha çok teknik özelliklerine yoğunlaşılacağı anlamına geliyor.

Meizu önümüzdeki yıl Mayıs ayında yeni amiral gemisini piyasaya sürmeyi başarırsa, Snapdragon 8150'li telefon çıkaran ilk şirketlerden biri olacak. Önümüzdeki günlerde Meizu 16s ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

http://news.mydrivers.com/1/604/604346.htm