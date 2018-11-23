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Meizu CEO'su doğruladı: Snapdragon 8150'li Meizu 16s geliyor

Meizu'nun patronu 2019'un Mayıs ayında yeni bir amiral gemisi telefon çıkaracaklarını söyledi. Snapdragon 8150 ile güçlendirileceği belirtilen Meizu 16s ile ilgili son bilgiler haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Meizu'nun CEO'su Jack Wong, önümüzdeki yıl Mayıs ayında Qualcomm'un yakında resmiyet kazandıracağı 7 nm'lik yonga seti ile güçlendirilmiş bir amiral gemisi telefon çıkaracaklarını doğruladı.
Şirket Meizu 16 serisi altında Meizu 16, Meizu 16 Plus ve Meizu 16X olmak üzere üç model çıkarmıştı. Deneyimli yöneticiye yeni telefonun Meizu 17 olup olmayacağı soruldu.
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Wong gelecek yıl şirketin 16'ncı yıldönümünü kutlayacakları için 17 rakamını kullanmayı düşünmediklerini ve bir sonraki amiral gemisi telefonlarının Meizu 16s olarak adlandırılacağını söyledi. Yeni cihazda Snapdragon 8150 yonga setine yer verilecek.

Snapdragon 8150'li ilk telefonlardan biri olacak

Şirketin patronu ayrıca akıllı telefonun tasarım anlamında büyük değişiklikler sunmayacağını belirtti. Bu da daha çok teknik özelliklerine yoğunlaşılacağı anlamına geliyor.
Meizu önümüzdeki yıl Mayıs ayında yeni amiral gemisini piyasaya sürmeyi başarırsa, Snapdragon 8150'li telefon çıkaran ilk şirketlerden biri olacak. Önümüzdeki günlerde Meizu 16s ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

http://news.mydrivers.com/1/604/604346.htm Yorum Yaz
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ahmetbayram5 5 ay
Meizu acaba niye her modelde hoparlörü şarj girişinin yanına koydu? O konumdaki hoparlörü el kapatır ve insanı sinir eder.keşke Samsung a8 2018'deki gibi sağ üst yan köşeye ya da Alcatel A7'deki gibi öne koysalar.
Umarım Meizu Türkiye yetkilileri bunu dikkate alır ve mühendislere iletir
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viper17 5 ay
Meizu pişmanlıktır. Asla android sürümüne güncelleme gelmez. %90 Çıktığı sürümde kalır. FlymeOs ise bug dolu bir arayüz. Rehberdeki kişilerim rastgele kayboluyor, öyle bir bug var yani.
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yolyordam35 5 ay viper17
Meizunun hangi modelini kullaniyorsunuz?
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eP_362 5 ay viper17
Rehberle ilgili hiç sıkıntı yaşamadım şu ana kadar, ne Flyme 5'te ne 6'da ne de 7'de.
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YediGüzelAdam 5 ay viper17
Aldığın hiçbir model amiral gemisi değil ve boş bulmuş sallıyorsun? flymeOs Miui e göre çok çok daha az buga sahiptir birde yurtdışı çin versiyon cihaz kullanıyorum de ayrı güleyim. Global cihaz kullanmamış amiral gemisi kullanmamış adam konuşmasın. Mediatek cihazdan güncelleme beklenilmeyeceğini herkes bilir verdiğin 3 kuruş para sd625 m6note çıktığında 4. Senesindeydi neyin güncellemesi? 2.5 katı fiyata satılan s7edge güncelleme alıyor mu? Bu cihaz flyme 6 ile geldi 7 yi de gördü 8 ide görecek gğvenlik güncellemesi eksik olmuyor hep güncel. Hiç Xiaomi Oppo Nubia Zte Vivo gibi cihazlarda Çin romu kullandın mı bugdan bahsediyorsun flyme bunlar yanında melek. Beğenmiyorsan sat m6noteu benzer fiyat aralığındaki Xiaomi telefon ile takasla havada kaparlar ağlayan sen olursun. Global romdada Meizu diğer rakiplerine göre çok az hataya sahip ve çok stabil
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TearsForFears 5 ay
Hepsiburada 3500'den, başka satıcılar ise 3100 liradan 64 gb Meizu 16 satışına başlamış. Ekranda parmak izi okuma, snapdragon 845, oisli çift kamera gibi özelliklere sahip. Haberdeki Meizu modeli ise Meizu 16'nın işlemcisi güncellenmiş versiyonu olacaktır.
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