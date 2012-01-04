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Samsung Galaxy Note, Android 4.0 ile tanıştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
51,3b
1
33
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İki ay gibi kısa bir sürede iki milyondan fazla satan Samsung Galaxy Note, Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile tanıştı. 5.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğündeki dev ekranı, 1.4GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisi ve S-Pen kalem gibi detaylarıyla akıllı telefon dünyasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Galaxy Note için beta aşamasındaki Android 4.0 uyarlaması hazır. CM9 tabanlı olan ve Pocketnow sitesi tarafından kameraya alınan beta çalışmasının, günlük kullanımı karşılayacak stabilite olduğu söylenebilir.
Rapor edilen detaylara göre şu an için kamera, pil durumu ve s-pen kalemin çalışmadığı telefonda, Android 4.0 port sürümü henüz bata aşamasında olduğu için zamanla daha kararlı sürümlerin yayınlanması da beklenebilir. Galaxy Note için Android 4.0 resmi güncellemesinin ise içerisinde bulunduğumuz ilk çeyrek içerisinde yayınlanması bekleniyor. 

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pproject 7 yıl en beğenilen
ics ile note çok daha güzel olacak (; boşverin kafası kadar falan laflarını cihaz 10 numara 5 yıldız...
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Batuist 7 yıl
kamera sürücüsü konusunda google android 4'e ne yaptıya , androidin tüm sürümlerinin uyarlandığı HTC HD2'de de bir türlü çalıştırılabilmiş değil. Kamera konusunda ne gibi bir sıkıntı yaşadı ki acaba google bir türlü kolay kolay çalıştırılamıyor şu telefonların kameraları. bu android sürümüne ekstra tema yüklemek gerekmicek sanırım. varsayılan hali ile çok şık yapmış google. Bence kullanıcı deneyimi açısından en harika işletim sistemi ama galaxy nexus videosunda ios kadar pürüzsüz çalışmadığı görülüyor.. aynı stabiliteyi ve dokunmatik tepkisini verebilse çok daha iyi olabilirmiş.. gerçi aynı özellikleri ve kullanıcı arabirimi ios sunsaydı nasıl çalışırdı telefonda tabi bunuda göz ardı etmemek lazım. yoksa ios kupkuru bir işletim sistemi. sayfa sayfa ikonlar bir ayar menüsü ufak bir açıklama karşısında açıp kapama butonu o kadar ios dediğin bu kadar ama meretin tepkisi çok çok iyi. hangisi olursa olsun mutlaka birbirlerine karşı avantajları var.. ama keşke appleda böyle bir arabirim sunabilse.. yada google şunu daha pürüzsüz hale getirse..
kamera sürücüsü konusunda google android 4'e ne yaptıya , androidin tüm sürümlerinin uyarlandığı HTC HD2'de de bir türlü çalıştırılabilmiş değil. Kamera konusun...
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teramit 7 yıl
tablet mi alayım telefon mu diye arada kalanlar için :)
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DH Misafiri 7 yıl
samsung note için yok kafam kadar yok bilmem ne. çok sıktınız artık.yorumlarınızı kendinize saklayın.alan ve kullananların bir bildiği var. çıktığı ay 2 milyon sattı. sizde o bilince ulaşınca yorum yaparsınız.
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DH Misafiri 7 yıl
android 4 ıce cream sandwich güncellemesi nasıl yapabilirim root yapmadan
Samsung Galaxy Note turkcell hat kullanıyorum
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el_charro 7 yıl
Guzel cihaz kim ne derse desin S Pen isi bitiriyor..
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ios ile android tabanının ana farkı hazırda bekleme timeout sürelerinin farklı olmasıdır.ios işlemci tabanı telefonu hazırda bekletmek için kullandığı ram hesaplama yöntemi ile android tabanlı telefonlardaki hazırda beklenen ram stoğu daha düşük bu androidin hem başarısı hem sorun wm.7 yi hiç söylemiyorum bile
çözüm basit ilerleyen yıllarda işlemci hızlar yükselecek ve ram'ler artacak cache bellek alanları artacak ve apple tarih olacak o zamana kadar tepkime süresini apple dan alacak çıkmaz uğraşırlar ama zor ben şahsen bu farkı çok hissetmiyorum kullanırken bu sizide rahatsızlık vermesin android marketteki uygulamalar bence yeterli düzeyde.üst düzey performans hakkınız ama bana göre androidin kararlı çalışması ve stabil çalışması daha önemlidir.Herkese bol teknolonijili günler
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DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR BENİM ANLAMADIĞIM BENDE NOTE VAR AMA SANKİ 30 FPS DE VİDEO ÇEKMİYOR
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okoroglu 7 yıl
Ne zaman yükleyeceğiz şu android 4 ü?
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DH Misafiri 7 yıl
ben note aldım çok memnunum o kafası kadar diyen arkadaşlarda alsınlarda büyük ekranda oyun oynamanın ve internete girmenin zevkini çıkarsınlar.
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AlphaScramble 7 yıl
4.0 ile note kendini biraz daha ileri tasir ama samsung galaxy s de çikarmalari lazim
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kill_them_all 7 yıl
biraz yavas kalmıs sanki ics ile
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cahitKAN 7 yıl
seviyorum seni samsung, seviyorum seni note :))
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DH Misafiri 7 yıl
ilk haberini duydugumdan beri sabirsizlikla bekledim, ilk gordugumdeyse ise "oha cok buyuk ki lan bu" dedim ama dayanamdim gittim aldim.
İlk gunden sonra bayila bayila kullaniyorum kesinlikle tavsiye ederim. Karikatur, not tutma, hizli islemci ve buyuk ekranla oyun keyfi. Tum diger telefonlar oyuncak gibi kaliyor bunun yaninda android 4 de eminim puruzsuz calisacaktir bi sure kullandiktan sonra goruyosunuz ki diger tum tekefonlar cok yavas kaliyor. Super amoled ekrani zaten nefis.
Ama telefonun ve androidin ozelliklerini kullanmiyosaniz gidin cok guzel nokialar var konusup fotograf cekip radyo inleyip internete girebildiginiz. Yada iphonelar var :) gidin onlardan alin...
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smunknown 7 yıl
Ne zaman iki milyon satti bu ya, millet kafasi kadar demeye devam etsin, Samsung satiyor...
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