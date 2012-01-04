Samsung Galaxy Note, Android 4.0 ile tanıştı

İki ay gibi kısa bir sürede iki milyondan fazla satan Samsung Galaxy Note, Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile tanıştı. 5.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğündeki dev ekranı, 1.4GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisi ve S-Pen kalem gibi detaylarıyla akıllı telefon dünyasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Galaxy Note için beta aşamasındaki Android 4.0 uyarlaması hazır. CM9 tabanlı olan ve Pocketnow sitesi tarafından kameraya alınan beta çalışmasının, günlük kullanımı karşılayacak stabilite olduğu söylenebilir.

Rapor edilen detaylara göre şu an için kamera, pil durumu ve s-pen kalemin çalışmadığı telefonda, Android 4.0 port sürümü henüz bata aşamasında olduğu için zamanla daha kararlı sürümlerin yayınlanması da beklenebilir. Galaxy Note için Android 4.0 resmi güncellemesinin ise içerisinde bulunduğumuz ilk çeyrek içerisinde yayınlanması bekleniyor.