Samsung Galaxy Note, Android 4.0 ile tanıştı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İki ay gibi kısa bir sürede iki milyondan fazla satan Samsung Galaxy Note, Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile tanıştı. 5.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğündeki dev ekranı, 1.4GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisi ve S-Pen kalem gibi detaylarıyla akıllı telefon dünyasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Galaxy Note için beta aşamasındaki Android 4.0 uyarlaması hazır. CM9 tabanlı olan ve Pocketnow sitesi tarafından kameraya alınan beta çalışmasının, günlük kullanımı karşılayacak stabilite olduğu söylenebilir.
Rapor edilen detaylara göre şu an için kamera, pil durumu ve s-pen kalemin çalışmadığı telefonda, Android 4.0 port sürümü henüz bata aşamasında olduğu için zamanla daha kararlı sürümlerin yayınlanması da beklenebilir. Galaxy Note için Android 4.0 resmi güncellemesinin ise içerisinde bulunduğumuz ilk çeyrek içerisinde yayınlanması bekleniyor.
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Samsung Galaxy Note turkcell hat kullanıyorum
çözüm basit ilerleyen yıllarda işlemci hızlar yükselecek ve ram'ler artacak cache bellek alanları artacak ve apple tarih olacak o zamana kadar tepkime süresini apple dan alacak çıkmaz uğraşırlar ama zor ben şahsen bu farkı çok hissetmiyorum kullanırken bu sizide rahatsızlık vermesin android marketteki uygulamalar bence yeterli düzeyde.üst düzey performans hakkınız ama bana göre androidin kararlı çalışması ve stabil çalışması daha önemlidir.Herkese bol teknolonijili günler
İlk gunden sonra bayila bayila kullaniyorum kesinlikle tavsiye ederim. Karikatur, not tutma, hizli islemci ve buyuk ekranla oyun keyfi. Tum diger telefonlar oyuncak gibi kaliyor bunun yaninda android 4 de eminim puruzsuz calisacaktir bi sure kullandiktan sonra goruyosunuz ki diger tum tekefonlar cok yavas kaliyor. Super amoled ekrani zaten nefis.
Ama telefonun ve androidin ozelliklerini kullanmiyosaniz gidin cok guzel nokialar var konusup fotograf cekip radyo inleyip internete girebildiginiz. Yada iphonelar var :) gidin onlardan alin...
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