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Samsung Galaxy Note II ve Galaxy S III mini'ye yeni renk seçenekleri geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Amiral gemisi Galaxy S III'ü altı farklı renk seçeneğiyle satışa sunan Samsung, üst ve orta segmentteki iki modeli için de aynı stratejiyi yürütmeyi planlıyor. Sammobile'ın kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Galaxy Note II ve Galaxy S III mini'nin üç yeni renk seçeneği önümüzdeki aylarda tüketiciyle buluşacak. Telefon-tablet melezi Note 2 titanyum grisi ve mermer beyazı, Golden kod adlı Galaxy S III mini ise; beyaz ve mavi renklerle piyasaya sürülmüştü. 
5.5 inç büyüklüğünde HD Super AMOLED ekran, 1.6GHz hızında dört çekirdekli Exynos çipset, 2GB RAM, 8MP kamera, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 3,100 mAh pil ve 9.4mm kalınlığa sahip GT-N7100 model numaralı Galaxy Note II, gri ve beyazın yanı sıra kahverengi, mavi ve kırmızı renkli sürümleriyle de kısa süre içerisinde satın alınabilecek. Yeni sürümlerin 2013 yılı içerisinde dağıtılmaya başlayacağı öne sürülüyor.
30 milyon satış barajını deviren Galaxy S3'ün markasından faydalanmak amacıyla orta segmente sunulan Galaxy S III mini'nin titanyum grisi, kırmızı ve siyah versiyonları yıl sonunda veyahut 2013 başlarında çıkış yapacak. 4 inçlik Super AMOLED ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor çipset, 1GB RAM, 5MP kamera, Android 4.1 Jelly Bean ve 1,500 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olan akıllı telefon 9.9mm kalınlığında, 111.5 gram ağırlığındaydı.
Sızıntıyı gerçekleştiren site, Galaxy Note II ve Galaxy S III mini'ye ait yeni renk seçeneklerinin Şubat sonunda düzenlenecek MWC 2013'te sergileneceğini aktarıyor. 

http://www.sammobile.com/2012/11/19/samsung-to-bring-3-new-colors-for-the-galaxy-s-iii-mini-and-galaxy-note-ii/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Renk seçeneği özellikle teleona ilk bakışta olan önyargıyı ve albeniyi boyutunun yanında en büyük oranda etkileyen faktörlerden birisi. Bunun için tasarım ve renk seçeneğinin fazla olması kullanıcı kafa karışıklığı için, az olmasıda tercihin kısıtlı olduğundan kötü olur.. Belirli ve ideal renkler kullanıcıyı derin bir şekilde etkiliyebilir, özellikle S3 Mını için renk seçeneği önemli olur. :)
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ulwi 7 yıl
note 2 ye safir siyahı çok iyi giderdi onu neden es geçmişler acaba ?
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UnInvited_Guest 7 yıl
CoreXXX
bu samsungunda tüm telefonları birbirine benziyor . şöyle estetik göze hoş gelen bişey çıkaramadı. nokianın lumialarını çok beğendim ben. tabi bu benim fikrim katılmak zorunda değilsiniz

Siyah Galaxy S3 Ü elinize alın bakalım fikriniz hala aynı kalacak mı. Siyah çok yakışıyor öyle böyle değil ama elinize alın öyle ekrandan bakmakla olmuyor gerçekten.
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frostburn 7 yıl
iyi ki henüz almamışım note 2 'yi..
mevcut renkleri bir türlü sevememiştim ,oysa mavi renk çok yakışacak gibi duruyor note 2'ye..Benim için de kenara para koymak için sebep dogdu :)
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Dukkha 7 yıl
Hala baştacım Titanium Grey
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FERFEROS 7 yıl
Güzel renkler.Yalnız tüm renkler cihaz çıktığında sunulsa daha iyi olur.Bir bakıma haklılar, üretimin yetişmesi lazım ama yine de birileri beklemediği için pişman olabiliyor.
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alp0007 7 yıl
Mavi Note2'yi almak istiyorum.
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Şeker Hapı 7 yıl
CoreXXX
bu samsungunda tüm telefonları birbirine benziyor . şöyle estetik göze hoş gelen bişey çıkaramadı. nokianın lumialarını çok beğendim ben. tabi bu benim fikrim katılmak zorunda değilsiniz

Tasarım bana da hitap etmiyor ama piyasadaki en iyi android telefonu da Samsung yapıyor bu da değişmez bir gerçek
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
S3 mini bence çöp.
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CoreXXX 7 yıl
bu samsungunda tüm telefonları birbirine benziyor . şöyle estetik göze hoş gelen bişey çıkaramadı. nokianın lumialarını çok beğendim ben. tabi bu benim fikrim katılmak zorunda değilsiniz
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burak_5866 7 yıl
Yine titanyum grisi en güzeli bence
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maniaqs 7 yıl
renk seçeneği olması güzel
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-Sniper- 7 yıl
Baştan bu renkleri çıkartmayıp sonradan çıkartmanın mantığını çözemedim.
1 Yanıt Yanıtla +3
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darkaura 7 yıl -Sniper-
-Sniper-
Baştan bu renkleri çıkartmayıp sonradan çıkartmanın mantığını çözemedim.

Seri uretim. Henry Ford ne demis "Musterilerim istedigi rengi secmekde ozgurdurler. İstedikleri renk siyah oldugu surece". Seri uretimde tum parcalarin olabildigince tek cesit olmasi uretim hizini artirip maliyeti dusuren bir faktor. S3 gibi cok satan modellerde uretim hizi cok onemli bir nokta. Ozellikle piyasaya ilk surulduklerin ilk talebi karsilamasi oyle kolay is degil.
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