Samsung Galaxy Note II ve Galaxy S III mini'ye yeni renk seçenekleri geliyor





Amiral gemisi Galaxy S III'ü altı farklı renk seçeneğiyle satışa sunan Samsung, üst ve orta segmentteki iki modeli için de aynı stratejiyi yürütmeyi planlıyor. Sammobile'ın kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Galaxy Note II ve Galaxy S III mini'nin üç yeni renk seçeneği önümüzdeki aylarda tüketiciyle buluşacak. Telefon-tablet melezi Note 2 titanyum grisi ve mermer beyazı, Golden kod adlı Galaxy S III mini ise; beyaz ve mavi renklerle piyasaya sürülmüştü.

5.5 inç büyüklüğünde HD Super AMOLED ekran, 1.6GHz hızında dört çekirdekli Exynos çipset, 2GB RAM, 8MP kamera, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 3,100 mAh pil ve 9.4mm kalınlığa sahip GT-N7100 model numaralı Galaxy Note II, gri ve beyazın yanı sıra kahverengi, mavi ve kırmızı renkli sürümleriyle de kısa süre içerisinde satın alınabilecek. Yeni sürümlerin 2013 yılı içerisinde dağıtılmaya başlayacağı öne sürülüyor.

30 milyon satış barajını deviren Galaxy S3'ün markasından faydalanmak amacıyla orta segmente sunulan Galaxy S III mini'nin titanyum grisi, kırmızı ve siyah versiyonları yıl sonunda veyahut 2013 başlarında çıkış yapacak. 4 inçlik Super AMOLED ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor çipset, 1GB RAM, 5MP kamera, Android 4.1 Jelly Bean ve 1,500 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olan akıllı telefon 9.9mm kalınlığında, 111.5 gram ağırlığındaydı.

Sızıntıyı gerçekleştiren site, Galaxy Note II ve Galaxy S III mini'ye ait yeni renk seçeneklerinin Şubat sonunda düzenlenecek MWC 2013'te sergileneceğini aktarıyor.

http://www.sammobile.com/2012/11/19/samsung-to-bring-3-new-colors-for-the-galaxy-s-iii-mini-and-galaxy-note-ii/