"Samsung, Galaxy Note II'nin kamerasında patentlerimizi ihlal etti"

Telefonlarda kullanılmak üzere lens modülü üretimi yapan Largan Precision, elektronik dünyasının lider ismi Samsung Electronics'e patent ihlali gerekçesiyle dava açtı.

California Güney Bölge Mahkemesi'ne başvuran Largan, Samsung'un Galaxy Note 2'nin kamerasında kendilerine ait olan 6 patenti ihlal ettiğini iddia etti. Largan, Samsung Electronics'in yanı sıra ABD'deki iştiraklarından Samsung Electronics America ve Samsung Telecommunications America LLC'yi de davalı olarak gösterdi.

Davayı diğer patent davalarından ayrıran önemli bir unsur bulunuyor. Largan, 2013'ün ikinci çeyreği itibariyle Samsung'un en büyük lens modülü tedarikçisi olmuştu.

Davaya konu olan patentler şöyle:

No. 7 262 925: Lenslerin sıralanması

No. 7 394 602: Fotoğraf çekiminde optik sistem

No. 7 898 747: Fotoğraf çekiminde ince optik lens sistemi

No. 8 154 807: Lenslerin montajı

No. 8 284 291: Optik lenslerin montajı

No. 8 508 860: Optik lens sistemi

http://www.digitimes.com/news/a20131120PD200.html