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"Samsung, Galaxy Note II'nin kamerasında patentlerimizi ihlal etti"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
919
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52
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Telefonlarda kullanılmak üzere lens modülü üretimi yapan Largan Precision, elektronik dünyasının lider ismi Samsung Electronics'e patent ihlali gerekçesiyle dava açtı.

California Güney Bölge Mahkemesi'ne başvuran Largan, Samsung'un Galaxy Note 2'nin kamerasında kendilerine ait olan 6 patenti ihlal ettiğini iddia etti. Largan, Samsung Electronics'in yanı sıra ABD'deki iştiraklarından Samsung Electronics America ve Samsung Telecommunications America LLC'yi de davalı olarak gösterdi.

Davayı diğer patent davalarından ayrıran önemli bir unsur bulunuyor. Largan, 2013'ün ikinci çeyreği itibariyle Samsung'un en büyük lens modülü tedarikçisi olmuştu.

Davaya konu olan patentler şöyle:

  • No. 7 262 925: Lenslerin sıralanması
  • No. 7 394 602: Fotoğraf çekiminde optik sistem
  • No. 7 898 747: Fotoğraf çekiminde ince optik lens sistemi
  • No. 8 154 807: Lenslerin montajı
  • No. 8 284 291: Optik lenslerin montajı
  • No. 8 508 860: Optik lens sistemi

http://www.digitimes.com/news/a20131120PD200.html Yorum Yaz
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kpln04 6 yıl en beğenilen
TurboCore
senersongur
TurboCore Nokia kamera patentlerine pek özenmiyor bir çıkarsa patent bir daha kamera üretemezler çünkü şuan kullandığınız telefonların hepsinde Nokianın geliştirdiği kamera sistemi var. Nokia ya yakalanmamışlar iyi
İyi de Nokianın modası geçeli 5 sene falan oluyor. Alan yok sonuçta.
Gerçek kullanıcı, piyasadaki en iyi sistemin Windows Phone olduğunu bilir. Siz hala o ozelleştirmeee diye bağırdığınız android lerinizle devam edin.

ciddi misin?
TurboCoresenersongurTurboCore Nokia kamera patentlerine pek özenmiyor bir çıkarsa patent bir daha kamera üretemezler çü...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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Bradley Cooper 6 yıl
herkes samsung tan birşeyler koparma derdinde. yani birileri çalışır diğerleri çekemez bu kadar basit
Yanıtla +13
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burakesan 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore
senersongur
TurboCore

Nokia kamera patentlerine pek özenmiyor bir çıkarsa patent bir daha kamera üretemezler çünkü şuan kullandığınız telefonların hepsinde Nokianın geliştirdiği kamera sistemi var.


Nokia ya yakalanmamışlar iyi


İyi de Nokia'nın modası geçeli 5 sene falan oluyor. Alan yok sonuçta.


Gerçek kullanıcı, piyasadaki en iyi sistemin Windows Phone olduğunu bilir. Siz hala o ozelleştirmeee diye bağırdığınız android lerinizle devam edin.

Boş zamanlarınızda Windows Phone'nin menülerinde gezmek oldukça hoş olmalı.
TurboCoresenersongurTurboCoreNokia kamera patentlerine pek özenmiyor bir çıkarsa patent bi...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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brk-bjk 6 yıl
Ondan lens arakla,bundan tasarım çal,diğerinden yazılım çarp,başkasından kasa çırp.Sonra ben telefon yaptım
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okan_cehapelioglu 6 yıl
adı çıkmış bikere herkes ne koparırsam gözüyle bakıyor
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Brucedeluxe 6 yıl
@Turbo
Yükleyecek uygulama olmayınca bulaşacak virüs de olmaz doğal olarak :D

@Tayfn
Android yeni sürümleri daha az ram tüketecek şekilde optimize ediliyor zaten. Yeni sürüm olmasa bile G2 veya G donanımı androidde kasacak bir donanım değil. Olay sadece donanımda değil yazılım da önemli fakat şöyle bir şey var, kasan telefonların kasmasının sebebi android değil, firmaların yüklediği gereksiz ve saçma sapan uygulamalar ve kendi arayüzlerini eklemek adına android in içine etmeleri.

S3 ü örnek vermişsin fakat s3 ilk çıktığında bile çok üst düzey bir telefon değildi bana göre zira s4 de aynı şekilde. Samsung konusunda Note serisi hariç gerisi reklam başarısı
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Brucedeluxe 6 yıl
@Turbo
Yükleyecek uygulama olmayınca bulaşacak virüs de olmaz doğal olarak :D

@Tayfn
Android yeni sürümleri daha az ram tüketecek şekilde optimize ediliyor zaten. Yeni sürüm olmasa bile G2 veya G donanımı androidde kasacak bir donanım değil. Olay sadece donanımda değil yazılım da önemli fakat şöyle bir şey var, kasan telefonların kasmasının sebebi android değil, firmaların yüklediği gereksiz ve saçma sapan uygulamalar ve kendi arayüzlerini eklemek adına android in içine etmeleri.

S3 ü örnek vermişsin fakat s3 ilk çıktığında bile çok üst düzey bir telefon değildi bana göre zira s4 de aynı şekilde. Samsung konusunda Note serisi hariç gerisi reklam başarısı
Yanıtla +1
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
tayfn1907

doğru demişsin ama birde şu var s3 ilk çıktığında şuanki g2 gibiydi piyasada şimdi ise android 4.3 güncellemesini bile kaldıramıyor bakalım g2 ne zamana kadar dayanacak ben android telefon kullanmam kişişel düşüncem


Tamam işte olay burda patlak veriyor.Adam yazmış bak " Gerçek kullanıcı, piyasadaki en iyi sistemin Windows Phone olduğunu bilir " Kim bu gerçek kullanıcı :D bizler sizler sahtemisiniz. Sen android kullanacaksın diye bir zorlama olmaz zaten ama andorid kullanıcılarına yapılan hakaret dolu mesajlar işin tadını kaçırıyor.( Sana demiyorum bunu ) Ben wp kullanmam arkadaş ama wp kullanan adamada karışamam benim görüşüm bu. Sen çok güzel yazmışsın ve bitirmişsin uzatmamışsın "Android kullanmam kişisel düşüncem " bitti çok güzel işte bunu bekliyor forumdaki değerli kişiler başka bişi degil. Android kullanıcılarını G.zekalı edip Wp kullanıcıları Yücelten kişiler (ya da tam tersi ) zaten para verdip de aldıkları cihazın esiri altındalar adeta o telefonun içinde CPU tarafından kontrol ediyormuş gibi...
Not: Wp kullanmam demem örnektir. Rekabet olmalı ki cihazları daha ucuza alabilelim. Wp gelişecek güzelleşecek.

Rahatsız ettim iyi geceler iyi forumlar
1 Yanıt Yanıtla +3
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black_67 6 yıl
yıl 2050

her firma patentleri almış eksik bir patent yüzünden üretim yapamıyor

sanırım buna doğru gidiyoruz
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Glorfindel1907 6 yıl ObjektifPoint.Net
Elektrofx320

tayfn1907

doğru demişsin ama birde şu var s3 ilk çıktığında şuanki g2 gibiydi piyasada şimdi ise android 4.3 güncellemesini bile kaldıramıyor bakalım g2 ne zamana kadar dayanacak ben android telefon kullanmam kişişel düşüncem


Tamam işte olay burda patlak veriyor.Adam yazmış bak " Gerçek kullanıcı, piyasadaki en iyi sistemin Windows Phone olduğunu bilir " Kim bu gerçek kullanıcı :D bizler sizler sahtemisiniz. Sen android kullanacaksın diye bir zorlama olmaz zaten ama andorid kullanıcılarına yapılan hakaret dolu mesajlar işin tadını kaçırıyor.( Sana demiyorum bunu ) Ben wp kullanmam arkadaş ama wp kullanan adamada karışamam benim görüşüm bu. Sen çok güzel yazmışsın ve bitirmişsin uzatmamışsın "Android kullanmam kişisel düşüncem " bitti çok güzel işte bunu bekliyor forumdaki değerli kişiler başka bişi degil. Android kullanıcılarını G.zekalı edip Wp kullanıcıları Yücelten kişiler (ya da tam tersi ) zaten para verdip de aldıkları cihazın esiri altındalar adeta o telefonun içinde CPU tarafından kontrol ediyormuş gibi...
Not: Wp kullanmam demem örnektir. Rekabet olmalı ki cihazları daha ucuza alabilelim. Wp gelişecek güzelleşecek.

Rahatsız ettim iyi geceler iyi forumlar

haklısın kesinlikle sonuçta bana göre iyi olan sana göre olmaz sana göre iyi olanda bana göre olmaz herkesin kendi aklı var fikri var ama bunu abartıp fanboyluğa taşıyanlar yüzünden doğru dürüst bilgi alışverişi olmuyor.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Mikro denetleyici ile FAN kontrol kartı yapıp denetleyeceksin bunları forumda kalite kalmamış her android haberinin altında WP fanları her Wp haberi aldında Android fanları. Mantıklı bi mesaj yazıyorsun fanboyların saldırısına ugrayıp asıl konunun dışına çıkıyorsun...Al işe şuanda oldugu gibi
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Master_Evil 6 yıl
ne wp'muş be androidi geçmiş haberimiz yok
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alaz1903 6 yıl
TurboCore
Windows Phone a yapısı dolayı virüs bulaşması imkansız. edit: yine fan gibi yazmışım ya kahretsin

Burda doğru söylemişsin şu haliyle halihazırdaki en güvenlikli işletim sistemi. Mağaza dışı uygulama yükleme ve sistem çekirdeğine dışarıdan müdahale imkansız ve hala kırılamadı.
Yalnız bu durum windows phone için avantaj gibi görünse de aynı zamanda en eleştirilen yanını da oluşturuyor. Bu haliyle sistem özelleştirmelere kapalı ve üçüncü parti yazılımların kritik noktalara müdahalelerine kapalı. Mesela sırf bu yüzden os harici bir tema kullanamıyorsunuz ve üçüncü parti bir yazılımla klasör sistemi oluşturamıyorsunuz.
Güvenlik ve hızı ön planda tutan bir kullanıcı gönül rahatlığı ile Windows Phone kullanabilir ama her türlü özelleştirme, sağdan soldan edindiği uygulamaları kurma ve sisteme müdahale isteyen bir kullanıcı bu durum zaman zaman güvenlik riskleri ve sistemde kararsızlık ve takılmalar oluştursa da Android'e yönelmeli.
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OverClocK1ng 6 yıl
TurboCore
Gerçek kullanıcı, piyasadaki en iyi sistemin Windows Phone olduğunu bilir.


Gerçek kullanıcı + bu sitedeki tüm kullanıcılar + ben de dahil hepimiz salağız zaten.

Bu yüzden sana katılmıyor ve -26 basıyoruz. Esasında akıllı olsak, en iyinin, en kralın Windows Phone olduğunu bilir ve Android ve IOS Tü-kaka derdik.
Ama işte ne var ki salaklıktan demiyoruz.

Hatta dün Pfizer Yönetim kurulu, çalışanlarına "Blackberry almayın, Android ve IOS alın" demişti.

Onlar da salakmış. Salak olmasalar Windows Phone alın derlerdi.
Demediklerine göre bizim gibi salaklar.

Zaten Türkiye'de sadece 2 akıllı var.

Turbocore ve Systemapps...

NOT: Bazı mesajlarına bak. -26 veya -8 yemediğin her mesajının altında +1 var. Dua et ki Systemapss var.

Yoksa onu da basan olmayacak......

TurboCore
Windows Phone a yapısı dolayı virüs bulaşması imkansız.

Evet. Windows'tan biliyoruz...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Şu Turbo bir aralar Apple faniydi artık nokia fani olmuş, varın gerisini siz düşünün.
1 Yanıt Yanıtla
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Nokia Specialist 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Şu Turbo bir aralar Apple faniydi artık nokia fani olmuş, varın gerisini siz düşünün.


Hiçbir zaman Apple fanı değildim.
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LilTunechi 6 yıl
Adamların her şeyi hile
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Backstreet 6 yıl
Telefon çıkalı kaç sene olmuş, Adamların derdine bak, bunca zamansdır Elma mı toplamışlar...
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Avorlair 6 yıl
yorumlara gel arkadaş adamların geliştirdiği teknoloji yahu ne yapsınlar
"al kardeşim bu teknolojiyi bu sistemleri dünya halkına armağan ediyorum tepe tepe kullanın"
bunu mu desinler saçmalamayı kesin artık
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