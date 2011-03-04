Samsung Galaxy Player (YP-GB1), G. Kore'de 10 günde 20.000'lik satış barajını aştı

Samsung'un en yeni taşınabilir medya oynatıcılarından Galaxy Player (YP-GB1), Güney Koreli teknoloji meraklılarının dikkatini çekmişe benziyor. Samsung, Galaxy Player'ın ana vatanında satışa sunulmasından 10 gün sonrasında 20.000'lik satış barajının aşıldığını duyurdu.

Hatırlatmak gerekirse Galaxy Player ile Galaxy S, bazı yönlerden benzerliğe sahip. 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden güç alan Galaxy Player, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor; 4.0 inç boyutunda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super Clear LCD ekran, T-DMB alıcısı, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, görüntülü konuşma için kamera, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, GPS, microSD kart girişi, HD video oynatabilme ve 1200 mAh batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.