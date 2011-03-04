Samsung Galaxy Player (YP-GB1), G. Kore'de 10 günde 20.000'lik satış barajını aştı

Samsung'un en yeni taşınabilir medya oynatıcılarından Galaxy Player (YP-GB1), Güney Koreli teknoloji meraklılarının dikkatini çekmişe benziyor. Samsung, Galaxy Player'ın ana vatanında satışa sunulmasından 10 gün sonrasında 20.000'lik satış barajının aşıldığını duyurdu.
Hatırlatmak gerekirse Galaxy Player ile Galaxy S, bazı yönlerden benzerliğe sahip. 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden güç alan Galaxy Player, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor; 4.0 inç boyutunda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super Clear LCD ekran, T-DMB alıcısı, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, görüntülü konuşma için kamera, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, GPS, microSD kart girişi, HD video oynatabilme ve 1200 mAh batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.
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Mutlaka vardır bazı sitelerde de bu bişeyi değiştirmez. ios kullanan fanlar ve android'i istedikleri gibi kişiselleşirmiş olanlar donanimhaber de bile böyle bi konu açılsa binlerce yorum alır ama bir sonuca ulaşamazlar. Her iki işletim sistemi de kayda değer özelliklere sahip eşitliği bozacak ekstra bir durum olsaydı bilirdi herkes. Kullanım ve tercih meselesi o kadar
Galaxy player ürününe gelince gayet başarılı bulduğumu söylemek isterim
hiçbir ürün apple'nin işletim sistemine sahip olamayacağı için donanımsal olarak üstün olsada asla rakibi olmamalı.apple ile kıyaslama yapmasak bence konunun altında hiç tartışma olmaz iosyi her cihaza kurabilsek ne güzel olurdu."Hackerlar" bu konuda bir şey düşünmüyor mu