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Samsung Galaxy Player (YP-GB1), G. Kore'de 10 günde 20.000'lik satış barajını aştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,9b
1
19
Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Samsung'un en yeni taşınabilir medya oynatıcılarından Galaxy Player (YP-GB1), Güney Koreli teknoloji meraklılarının dikkatini çekmişe benziyor. Samsung, Galaxy Player'ın ana vatanında satışa sunulmasından 10 gün sonrasında 20.000'lik satış barajının aşıldığını duyurdu.

Hatırlatmak gerekirse Galaxy Player ile Galaxy S, bazı yönlerden benzerliğe sahip. 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden güç alan Galaxy Player, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor; 4.0 inç boyutunda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik Super Clear LCD ekran, T-DMB alıcısı, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, görüntülü konuşma için kamera, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth, GPS, microSD kart girişi, HD video oynatabilme ve 1200 mAh batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.


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Deníz 8 yıl
Gereksiz bence bu tip şeyler maksat müşteriye daha fazla mal satmak telefona küçük bir kodek koy tüm formatları açsın rahat edelim ama yok yapmazlar maksat daha çok ürün satabilmek
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nmkyldrm 8 yıl
artık merek etmeye başladım. şu android ile iosu karşılaştıran bir inceleme yok mu?
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VoLKaN ÇaHaN 8 yıl
nmkyldrm

artık merek etmeye başladım. şu android ile iosu karşılaştıran bir inceleme yok mu?



Mutlaka vardır bazı sitelerde de bu bişeyi değiştirmez. ios kullanan fanlar ve android'i istedikleri gibi kişiselleşirmiş olanlar donanimhaber de bile böyle bi konu açılsa binlerce yorum alır ama bir sonuca ulaşamazlar. Her iki işletim sistemi de kayda değer özelliklere sahip eşitliği bozacak ekstra bir durum olsaydı bilirdi herkes. Kullanım ve tercih meselesi o kadar


Galaxy player ürününe gelince gayet başarılı bulduğumu söylemek isterim
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Bukalemun 8 yıl
gps-4 inç ekran- froyo 2,2 ve satıldığı memleke göre apple touch 4 dan iyi, ancak RAM bilgisi ve ürün çıkışları yazılı değil,
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Bukalemun 8 yıl
gps-4 inç ekran- froyo 2,2 ve satıldığı memleke göre apple touch 4 dan iyi, ancak RAM bilgisi ve ürün çıkışları yazılı değil,
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Batuist 8 yıl
özelliklerinden bir tek telefonu çıkarmışlar.. olmuş mp3 player..
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ToisAndro 8 yıl
Bencede iOS daha iyi olamalı. Android'i kullanıyorum ve hiç memnun değilim. Kullanım açısından iOS'un daha iyi olacağı kesin. Ama benim için yetersiz. İmkanı olsa MeeGo ve Windows CE kuracam tabletime.
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Freeline 8 yıl
hackerlar bir şeyle düşünüyorlardır ama apple da onlar için bir şeyler düşünüyordur büyük ihtimal ama iyi olduğunu sanmıyorum :)
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napolyon94 8 yıl
ipod touch a rakip mi geliyor?
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Technotronic 8 yıl
xperia play daha iyi tercih olur
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umutarslan.com 8 yıl

napolyon94

ipod touch a rakip mi geliyor?


hiçbir ürün apple'nin işletim sistemine sahip olamayacağı için donanımsal olarak üstün olsada asla rakibi olmamalı.apple ile kıyaslama yapmasak bence konunun altında hiç tartışma olmaz
iosyi her cihaza kurabilsek ne güzel olurdu."Hackerlar" bu konuda bir şey düşünmüyor mu
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