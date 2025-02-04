Samsung’un patronu dolandırıcılık suçlamalarından aklandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güney Kore’nin en büyük teknoloji devi Samsung’un İcra Kurulu Başkanı Jay Y. Lee, hakkında yıllardır devam eden hisse manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı suçlamalarından aklandı. Seul Yüksek Mahkemesi, 2015 yılındaki tartışmalı birleşme süreciyle ilgili Lee’ye yöneltilen suçlamaları reddederek daha önce verilen beraat kararını onadı.

Bloomberg’in haberine göre, bu karar, Lee’nin Samsung’un mobil ve yarı iletken sektörlerindeki işlerine odaklanmasının önünü açacak. Bilindiği üzere Samsung, özellikle bu davaların başlamasının ardından hem yarı iletken alanında hem de mobil tarafta atılımlar yapmakta zorlandı. Son yıllarda düşüş gösteren çip ve akıllı telefon satışları nedeniyle şirketin yeni bir strateji belirlemesi bekleniyor.

Sekiz yıllık hukuki sürecin sonu

2017 yılında, Lee'nin Samsung C&T ve Cheil Industries arasındaki birleşmeyi kendi yönetim gücünü pekiştirmek amacıyla organize ettiği öne sürülmüştü. Savcılar, birleşme sürecinde hisse fiyatlarının bilinçli olarak manipüle edildiğini iddia etmişti. Ancak mahkeme, suçlamaların yeterli kanıtla desteklenemediğine hükmetti. Hakim, karar metninde, “Lee Jae-yong’un birleşme sürecini bizzat yönettiğini ve bu sürecin yalnızca halefiyet amacıyla yürütüldüğünü söylemek zor” ifadelerine yer verdi.

Samsung Galaxy G Fold ismi ortaya çıktı 14 sa. önce eklendi

Lee, 2017 yılında yolsuzluk suçlamasıyla beş yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak Güney Kore Yüksek Mahkemesi kararı bozarak davanın yeniden görülmesini istemişti. Yeniden yargılama sonucunda cezası iki buçuk yıla düşürülmüş ve 2021’de şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. 2022 yılında ise eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından affedilmişti.

Son mahkeme kararına savcılığın itiraz etme hakkı bulunsa da, uzmanlar Yüksek Mahkeme’de yeni delil sunulamayacağı için itirazın başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Samsung’un avukatı Kim You Jin, “Bu davanın soruşturulması ve yargılanması çok uzun zaman aldı. Bu kararla birlikte sanıkların artık işlerine odaklanabileceklerini umuyoruz.” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.