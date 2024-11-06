Samsung, Güney Kore'nin ekonomik büyümesinin yarısını tek başına karşılayacak!

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Tam Boyutta Gör Bütün gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümeye katkıda bulunan birçok şirket bulunuyor, ancak Güney Kore'de durum diğer ülkelerden farklı. Bloomberg Economics'in haberine göre, ülkenin en büyük şirketi olan Samsung, 2024 yılında Güney Kore'nin ekonomik büyümesinin yarısını tek başına karşılayacak.

Akıllı telefonları, elektronik cihazları ve yarı iletken üretimiyle bildiğimiz Samsung, tıbbi ekipmanlardan, kimyasal maddelere, iş makinelerinden gemi yapımına kadar birçok sektörde faaliyet gösteren devasa bir holding olarak Güney Kore ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Samsung, ülkenin üretiminin %8'ini ve hisse senedi endeksinin toplam piyasa değerinin ise %17'sini oluşturuyor.

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Büyümeye katkısı rekor seviyeye çıkacak

Bloomberg, Samsung'un Güney Kore merkezli birimlerinin brüt karına dayanarak, şirketin ülke ekonominin bu yıl kaydetmesi beklenen %2,2'lik büyümenin 1,1 puanından sorumlu olacağını ve bu oranın ülke için bir rekor olacağını açıkladı.

Yapay zeka nedeniyle Nvidia ve diğer şirketlerin bellek yongalarına olan artan ilgisi, Samsung'un bellek biriminin büyümesine ve şirketin ülke ekonomisindeki payının artmasına neden oluyor. Şirketin bellek bölümü, yılın son çeyreğinde geçtiğimiz seneye göre %112 büyüme kayderek 15,86 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin toplam geliri ise, yılın son çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %17 artışla 57,4 milyar dolara yükseldi.

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Samsung, Güney Kore'nin ekonomik büyümesinin yarısını oluşturacak