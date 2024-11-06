Samsung, Güney Kore'nin ekonomik büyümesinin yarısını tek başına karşılayacak!

Akıllı telefonları, elektronik cihazları ve yarı iletken üretimiyle bildiğimiz Samsung, tıbbi ekipmanlardan, kimyasal maddelere, iş makinelerinden gemi yapımına kadar birçok sektörde faaliyet gösteren devasa bir holding olarak Güney Kore ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Samsung, ülkenin üretiminin %8'ini ve hisse senedi endeksinin toplam piyasa değerinin ise %17'sini oluşturuyor.
Büyümeye katkısı rekor seviyeye çıkacak
Bloomberg, Samsung'un Güney Kore merkezli birimlerinin brüt karına dayanarak, şirketin ülke ekonominin bu yıl kaydetmesi beklenen %2,2'lik büyümenin 1,1 puanından sorumlu olacağını ve bu oranın ülke için bir rekor olacağını açıkladı.
Yapay zeka nedeniyle Nvidia ve diğer şirketlerin bellek yongalarına olan artan ilgisi, Samsung'un bellek biriminin büyümesine ve şirketin ülke ekonomisindeki payının artmasına neden oluyor. Şirketin bellek bölümü, yılın son çeyreğinde geçtiğimiz seneye göre %112 büyüme kayderek 15,86 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin toplam geliri ise, yılın son çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %17 artışla 57,4 milyar dolara yükseldi.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-01/samsung-set-to-account-for-half-of-south-korea-s-economic-growth?embedded-checkout=true https://www.businesstimes.com.sg/international/samsung-will-account-half-south-koreas-economic-growth Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über