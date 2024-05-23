Güney Kore’den çip endüstrisine 19 milyar dolarlık destek

Güney Kore, yarı iletken destek paketini açıkladı
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre hayati önem taşıyan yarı iletken endüstrisi için 26 trilyon won veya 19 milyar dolarlık bir destek paketi devreye alındı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, paket kapsamında hükümetin yarı iletken şirketlerinin büyük ölçekli yatırımlarını desteklemek için şirketlere 17 trilyon won veya 12,4 milyar dolarlık mali destek sağlayacaklarını belirtti. Öte yandan ekipman üreticilerini ve çip tasarlayan ancak üretimlerini dışarıya yaptıran fabrikasız şirketleri desteklemek için ise 1 trilyon wonluk (733 milyon dolar) bir fon kurulacağı aktarıldı.
Güney Kore aynı zamanda ülkenin sadece bellek çipleri endüstrisinde değil, yarı iletkenlerin diğer alanlarında da rekabet gücünü artırmayı planlıyor. Güney Kore'nin çip endüstrisi, bazı alanlarda gerilemesine rağmen geçtiğimiz ayda ülkenin toplam ihracatının yüzde 18'ini oluşturdu. Bununla birlikte Güney Kore Cumhurbaşkanlığı ofisi, Güney Kore'nin ABD'li dev Nvidia gibi şirketleri içeren fabrikasız sektördeki pazar payının yaklaşık yüzde 1 olduğunu, Güney Koreli çip üreticileri ile Tayvanlı TSMC gibi önde gelen sözleşmeli çip üreticileri arasında bir uçurum olduğunu söyledi.
Güney Kore’nin hedefi sadece dünyanın en büyük bellek çipi üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix’i daha da büyütmek değil. Ülke, başkent Seul'ün güneyindeki Yongin'de dünyanın en büyük yarı iletken çip üretim kompleksi olarak lanse edilen bir mega çip kümesi inşa ediyor. Bu cazip merkeze diğer küresel oyuncuların da gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.